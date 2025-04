Les firmes de conseil indépendantes de premier plan en matière de vote par procuration recommandent aux actionnaires d’Osisko de voter en faveur de tous les items proposés à l’assemblée annuelle et extraordinaire

MONTRÉAL, 24 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir d’annoncer que des firmes de conseil indépendantes de premier plan en matière de vote par procuration, Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS ») et Glass Lewis & Co. (« Glass Lewis »), ont chacune recommandé aux actionnaires de voter EN FAVEUR de toutes les résolutions proposées à l’assemblée annuelle et extraordinaire qui se tiendra le 8 mai 2025 (l’« assemblée »).

Le conseil d’administration d’Osisko recommande à l’unanimité aux actionnaires de

VOTER POUR les résolutions proposées.

VOTRE VOTE EST IMPORTANT – VEUILLEZ VOTER AUJOURD’HUI

La limite du dépôt des votes par procuration est fixée à

13h30 (heure avancée de l’Est) le mardi 6 mai 2025.

Détails de l’assemblée

L’assemblée se tiendra le 8 mai 2025 à 13 h 30 (heure avancée de l’Est) dans les bureaux de Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., au 1, Place Ville Marie, bureau 4000, Montréal (Québec) H3B 4M4. Pour plus de détails et des liens vers tous les documents pertinents liés à l’assemblée, veuillez visiter https://osiskogr.com/en/2025-agm/ (anglais) ou https://osiskogr.com/aga-2025/ (français).

Questions des actionnaires et assistance aux votes

Les actionnaires qui ont des questions ou qui requièrent de l’assistance afin de voter peuvent contacter l’agent de sollicitation de procurations, Laurel Hill Advisory Group :

Sans frais : 1-877-452-7184 (En Amérique du Nord)

À frais virés : 416-304-0211 (pour les appels provenant de l’extérieur de l’Amérique du Nord)

Par Courriel : assistance@laurelhill.com.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille axé sur l’Amérique du Nord de plus de 185 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux, incluant 20 actifs en production. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic, qui abrite l’une des plus importantes opérations aurifères au Canada.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée : Grant Moenting

Vice-président, marchés des capitaux

Tél : (514) 940-0670 #116

Portable : (365) 275-1954

Courriel : gmoenting@osiskogr.com Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél : (514) 940-0670 #105

Courriel : htaylor@osiskogr.com

