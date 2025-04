HOFA anuncia los nuevos premios Digital Art Awards, en colaboración con PhillipsX, socio de exposiciones

Sougwen Chung, "SPECTRAL - Oscillation 1", 2024, acrílico sobre plexiglás, creado con el sistema robótico personalizado D.O.U.G._5, 152,5 x 152 cm (imagen por cortesía de Phillips y HOFA)

LONDRES, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HOFA Gallery anuncia la exposición de los premios Digital Art Awards, una iniciativa en colaboración con el socio de exposiciones PhillipsX. Se anuncia una nueva era de reconocimiento para el arte digital. Este evento celebra las prácticas innovadoras que unen el arte y la tecnología, como la IA y los medios inmersivos y generativos. La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 15 de mayo de 2025 y tendrá cuatro categorías principales: imagen fija, imagen en movimiento, innovación y experimental. Luego, habrá una exposición pública que organizará Phillips en Londres, del 16 al 22 de mayo de 2025.

Como punto culminante del calendario artístico de la primavera londinense, los premios inaugurales celebran la mayor importancia cultural del arte digital y destacan a los artistas que redefinen la cultura visual mediante la estética algorítmica y la colaboración entre humanos y máquinas. Los visitantes podrán interactuar con las obras y las ideas que configuran el futuro del arte digital.

Se seleccionarán veinte finalistas internacionales cuyos trabajos hayan sobrepasado los límites de la creatividad digital. Los ganadores de cada categoría recibirán 10.000 USDC para el encargo de una nueva obra de arte. Un jurado de reconocidos expertos en arte e innovación elegirá a los finalistas y ganadores.

Entre los primeros candidatos se encuentran varias figuras de renombre del arte digital y generativo, como Sarah Meyohas, Sougwen Chung, Emily Xie, Operator y Kevin Abosch, lo que destaca la magnitud del talento que los premios ya están atrayendo.

La exposición pública organizada por Phillips presentará las obras ganadoras de cada categoría, junto con una selección de obras de algunos finalistas, lo que ofrecerá una amplia gama de la innovación que impulsa el arte digital.

Los premios se basan en el éxito de SPACES, la serie de exposiciones de venta de HOFA, organizada por Phillips a través de su plataforma de exposiciones de venta, PhillipsX. Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a los artistas para lograr una confluencia entre arte, ciencia y tecnología. Los artistas ganadores también se incorporarán a este programa, con nuevas obras que se presentarán en exposiciones, ferias y colaboraciones institucionales selectas.

Los Digital Art Awards cuentan con el respaldo del fondo de cultura digital de Hivemind Capital Partners. Hivemind está comprometida en defender a artistas digitales consagrados, a la vez que fomenta el talento emergente y construye una base económica sostenible para el próspero ecosistema del arte digital. Otros socios son ApeChain, plataforma mundial para la próxima generación de creadores e impulsores de la cultura y el banco mundial de criptomonedas Amina.

Elio D’Anna, cofundador de HOFA y los Digital Art Awards declaró: “Los premios Digital Art Awards constituyen un importante reconocimiento a los artistas que dan forma al futuro. Mediante nuestra asociación con Phillips, nos comprometemos a defender la innovación y proporcionar una plataforma para que los talentos visionarios redefinan el arte y la tecnología”.

Emma-Louise O'Neill

emmalouise@thehouseoffineart.com

