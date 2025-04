Quarero Robotics Nombra a James McCain al Consejo Consultivo, Aprovechando su Experiencia Militar y en Inteligencia

James McCain

ZUG, SWITZERLAND, April 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Quarero Robotics, líder suizo en sistemas de seguridad autónomos impulsados por inteligencia artificial, se complace en anunciar el nombramiento de James McCain a su Consejo Consultivo. Exoficial militar condecorado y estratega en inteligencia, McCain aporta más de 20 años de experiencia de alto nivel en operaciones de defensa, seguridad nacional y sistemas de contraamenazas.

La distinguida carrera de McCain abarca funciones de asesoría confidenciales en inteligencia militar y liderazgo en despliegues avanzados de vigilancia en Europa y Oriente Medio. Su profundo conocimiento de entornos de amenazas complejas y tecnologías autónomas respaldará la expansión de Quarero hacia despliegues de alta seguridad y uso gubernamental.

"James McCain encarna el tipo de pensamiento estratégico y profundidad operativa que definen nuestra visión en Quarero Robotics", afirmó el Dr. Raphael Nagel (LL.M.), Socio de Quarero Robotics. "Su experiencia en inteligencia militar e infraestructura de seguridad desempeñará un papel fundamental mientras ampliamos nuestras operaciones hacia la defensa, infraestructura crítica y alianzas gubernamentales internacionales."

Como miembro del consejo consultivo, McCain apoyará la planificación estratégica de Quarero, el alineamiento de políticas y la innovación táctica, asegurando que las soluciones de la empresa se mantengan a la vanguardia de la seguridad autónoma e inteligente a nivel mundial.

Acerca de Quarero Robotics

Quarero Robotics desarrolla robots de seguridad avanzados impulsados por IA, diseñados para operar de forma autónoma 24/7 en entornos interiores y exteriores. Combinando la precisión suiza con la ingeniería alemana, la empresa ofrece soluciones de seguridad sólidas y conformes con la NDAA para instalaciones corporativas, zonas industriales, infraestructura pública y agencias gubernamentales.

