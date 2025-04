Quarero Robotics nomme James McCain au Conseil consultatif, s'appuyant sur son expérience militaire et en renseignement

James McCain

ZUG, SWITZERLAND, April 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Quarero Robotics, un leader suisse dans les systèmes de sécurité autonomes alimentés par l’intelligence artificielle, a le plaisir d’annoncer la nomination de James McCain à son Conseil consultatif. Ancien officier militaire décoré et stratège en renseignement, McCain apporte plus de 20 ans d'expérience de haut niveau dans les opérations de défense, la sécurité nationale et les systèmes de lutte contre les menaces.

La carrière remarquable de McCain comprend des fonctions de conseil classifiées dans le renseignement militaire et des rôles de direction dans des déploiements de surveillance avancée à travers l’Europe et le Moyen-Orient. Sa compréhension approfondie des environnements de menaces complexes et des technologies autonomes soutiendra l’expansion de Quarero dans les déploiements à haute sécurité et à usage gouvernemental.

« James McCain incarne le type de réflexion stratégique et de profondeur opérationnelle qui définissent notre vision chez Quarero Robotics », déclare Dr. Raphael Nagel (LL.M.), associé chez Quarero Robotics. « Son expertise en renseignement militaire et en infrastructures de sécurité jouera un rôle essentiel alors que nous étendons nos activités dans les domaines de la défense, des infrastructures critiques et des partenariats gouvernementaux internationaux. »

En tant que membre du Conseil consultatif, McCain contribuera à la planification stratégique, à l’alignement des politiques et à l’innovation tactique de Quarero, garantissant que les solutions de l’entreprise restent à la pointe de la sécurité intelligente et autonome à l’échelle mondiale.

À propos de Quarero Robotics

Quarero Robotics conçoit des robots de sécurité avancés, alimentés par l’IA, conçus pour fonctionner de manière autonome 24h/24, en intérieur comme en extérieur. Alliant la précision suisse à l’ingénierie allemande, l’entreprise fournit des solutions de sécurité robustes et conformes à la NDAA pour les sites d’entreprises, les zones industrielles, les infrastructures publiques et les agences gouvernementales.

