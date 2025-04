AENO Premium Eco Smart Heizstrahler mit echtem Feuereffekt wurde 2025 mit zwei Red Dot Design Awards ausgezeichnet

AENO Premium Eco Smart Space Heater with REAL FIRE Effect AENO Premium Eco Smart Space Heater with REAL FIRE Effect

Diese Anerkennung der Red Dot Jury ist eine große Ehre für das AEO-Team. Sie spiegelt unsere Leidenschaft wider, elegantes Design mit intelligenter, nutzerzentrierter Technologie zu verbinden. ” — Sergei Kostevich, CTO von AENO

LIMASSOL, CYPRUS, April 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- AENOs neuester Produktneuheit – der AENO Premium Eco Smart Heizstrahler mit echtem Feuereffekt – hat im Produktdesign-Wettbewerb 2025 zwei Red Dot Awards gewonnen. Das Gerät wurde in zwei Kategorien ausgezeichnet: Heiz- und Klimatechnik sowie innovatives Design. Der Red Dot Award: Produktdesign ist einer der weltweit renommiertesten Designwettbewerbe und wird seit 1955 ausgetragen.

Der AENO Premium Eco Smart Heizstrahler mit echtem Feuereffekt überzeugt durch die Verbindung von elegantem Design und intelligenter Technologie. RGB-Beleuchtung mit Wasser erzeugt den realistischsten Feuereffekt auf dem Markt.

Wasser, Licht, SMART-adaptive Heizung und Timer lassen sich direkt am Gerät und über die AENO App steuern. Mit intuitiven Bedienelementen, einem Drehknopf und einem eleganten LCD-Display lassen sich Heizung, Beleuchtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Timereinstellungen mühelos anpassen. Für ruhige Momente bietet das Gerät einen Ruhemodus mit gedimmten Licht und Display für maximalen Komfort und minimale Störungen. Und wie immer ist es smart und mit der AEVO-App verbunden, sodass es bequem vom Sofa aus ferngesteuert werden kann.

Der stilvolle und sichere Heizstrahler verfügt über ein Konvektions-Heizsystem (2000 W), eine adaptive Klimaregelung und eine befeuchter Funktion für einen echten Feuereffekt. Der wasserbasierte Flammeneffekt ist in 12 leuchtenden Flammenfarben und automatisch wechselnden RGB-Farben (wie beim Gaming) erhältlich, berührungssicher und bietet mit einer einzigen Wassertankbefüllung bis zu 72 Stunden echten Feuereffekt. Das Gerät ist sowohl für die Bodenaufstellung als auch für die Nischenmontage konzipiert und bietet außerdem:

- SMART INTELLIGENCE-Technologie über die AENO App

- Adaptive Temperatur- und Zeitsteuerung

- Energieüberwachung und Sparmodus

- Hypoallergene Heizung – Sauerstoff bleibt erhalten

- Optionale Duftöle für ein wohltuendes Aroma

- Sturz-/Kippsensor mit Abschaltautomatik



„Diese Anerkennung der Red Dot Jury ist eine große Ehre für das AEO-Team. Sie spiegelt unsere Leidenschaft wider, elegantes Design mit intelligenter, nutzerzentrierter Technologie zu verbinden. Mit diesem Produkt bieten wir nicht nur Wärme – wir schaffen ein Erlebnis, das Komfort, Nachhaltigkeit und emotionale Verbundenheit in jedes Zuhause bringt“, so Sergei Kostevich, CTO von AENO.

„Wir wollten eine Heizung schaffen, die nicht wie eine Heizung aussieht. Stattdessen wird sie Teil des Innenraums – ein Herzstück von Komfort und moderner Ästhetik. "Der reale Feuereffekt sorgt für emotionalen Mehrwert, während jedes Element, vom Aluminiumgehäuse bis zur Benutzeroberfläche, auf Form und Funktion ausgelegt ist“, ergänzt Serhii Fedorenko, Industriedesigner bei AENO.

Das neue Modell wird im Herbst 2025, vor der Herbst-Winter-Saison, erhältlich sein. Vorbestellungen sind möglich.

Über AENO

AENO ist eine zukunftsorientierte Marke für intelligente Haushaltsgeräte, die von einem internationalen Team erfahrener Ingenieure entwickelt wird. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den Alltag seiner Nutzer durch intelligentes Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit zu verbessern. Um eine hohe Produktqualität und eine effiziente Lieferlogistik in ganz Europa zu gewährleisten, wird der Premium Eco Smart Heater in Polen hergestellt. AENO gehört zum Markenportfolio von ASBIS Enterprises PLC – einem führenden Distributor für IT und Unterhaltungselektronik in der EMEA-Region.

Über Red Dot

Der Red Dot Award: Product Design ist einer der renommiertesten Designwettbewerbe weltweit. Seit 1955 zeichnet er Produkte aus, die sich durch außergewöhnlich hohe Designqualität auszeichnen.

Die unabhängige Red Dot Jury bewertet alle Einreichungen anhand von vier Schlüsselprinzipien guter Designs: der Qualität der Funktion, der Qualität der Verführung, der Qualität des Gebrauchs und der Qualität der Verantwortung.

Im Jahr 2025 besteht die Jury aus 43 Experten aus 21 Ländern, darunter Designer, Professoren, Journalisten und Berater verschiedener Disziplinen. Die Einreichungen aus über 60 Ländern wurden von den Juroren sorgfältig geprüft und diskutiert ARNO Premium Eco Smart Heizstrahler mit echtem Feuer Effekt wurde 2025 mit zwei Red Dot Design Awards ausgezeichnet



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.