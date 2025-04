天纳克推出轻型车及商用车低排放制动技术

采用创新摩擦材料配方与制动盘涂层技术,助力整车制造商及一级供应商满足欧七及国七排放标准

比利时布鲁塞尔, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的轻型车及商用车先进制动摩擦材料及相关产品供应商天纳克(Tenneco)近日推出创新型低排放制动技术,该技术正助力整车制造商及一级供应商积极应对即将实施的欧七(Euro 7)和国七(China 7)制动排放标准。天纳克低排放制动技术源自一项全球研发项目,整合公司摩擦研究实验室网络、 先进测试能力及创新专家团队,确保符合欧 7 及预期的国 7 制动颗粒物(PM 10 /PM 2.5 )排放标准。此外,该技术还支持使用可再生与回收材料,同时降低刹车片制造过程中的二氧化碳(CO 2 )排放。

预计 2026 年生效的轻型车欧 7 标准,首次对制动颗粒物排放设限。新标准规定,纯电动汽车(PEV)PM 10 排放限值为 3 毫克/公里,而混合动力及内燃机轻型车限值为 7 毫克/公里。对于 N1 III 类重型货车,纯电动汽车(PEV)的排放限值为 5 mg/km,而其他动力系统的排放限值为 11 mg/km。预计 2025 年底最终确定的国 7 排放标准可能会对制动排放施加类似限制,并重点关注 PM 2.5 。

天纳克 OE 制动事业部全球工程副总裁 Holger Schlauss 表示:“为满足欧七及中国国七标准要求,我们几乎在刹车片与制动盘研发制造的各个环节都实现了范式转变,同时对下一代研发测试资源进行了重大投入。天纳克全球团队凭借在材料科学、化学物理分析及先进数据分析领域的独特专业优势,成功代表整车厂商及一级供应商达成这些严苛的新标准要求” 。

目前,天纳克低排放制动技术已获两家欧洲顶级汽车制造商青睐,将被应用于多款即将推出的乘用车型。该创新技术通过采用多种具有卓越机械性能的天然材料,结合天然矿物与回收原料,在满足各车型独特制动需求的同时,显著降低了颗粒物排放水平。天纳克工程师正与整车厂商及一级供应商紧密合作,共同开发高性价比的高效制动片解决方案,该方案可进一步降低涂层制动盘及标准灰铸铁制动盘的PM 10 排放。

“这些创新技术除显著降低颗粒物排放外,其核心优势更在于卓越的制动系统性能与耐久性,”Holger 强调,“对部分消费者而言,低排放制动片甚至可实现与车辆同寿命的使用周期。”

天纳克全球 OE 制动事业部通过整合内部优势资源,联合领先供应商、客户及政府工作组构建产业联盟,持续推动制动系统技术创新。公司自 2017 年起即作为正式成员参与欧盟委员会联合研究中心的颗粒物测量计划,主导制定颗粒物排放测量流程与标准,并成功完成该组织开展的多个实验室间比对研究。

迎接中国国七标准

当天纳克低排放制动技术在欧洲主流车企及一级供应商中加速普及时,公司正同步携手中国整车制造商积极备战国七标准实施。天纳克目前为奇瑞-华为、广汽乘用车、吉利、一汽、长城汽车、江淮-华为、上汽乘用车、小鹏汽车等中国主流乘用车及商用车制造商提供制动片等配套产品。

天纳克 OE 制动事业部业务发展与供应链高级总监 Marco Frecchio 表示:“随着中国车企敲定 2026 年及后续车型规划,我们已做好充分准备,可精准匹配各车型需求提供定制化低排放制动片解决方案。”为迎接中国 7 排放标准,天纳克投资最先进的排放测功机及早期开发工具,大幅提升研发与测试能力,从而加速概念验证、优化材料可行性并降低风险。该公司还结合人工智能、机器学习与虚拟仿真工具,更快更精准地预测特定产品成分与工艺对制动排放及其他关键性能的影响。

天纳克的刹车片技术采用可再生材料与能源,大幅提升生产可持续性。例如,采用可再生、回收材料及天然矿物,可将制造相关的温室气体排放降低 15%~35%。天纳克的工程师们正在验证创新的制造技术,以进一步降低能源消耗和二氧化碳(CO 2 )排放。

