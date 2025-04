Finance Denmark sélectionne SurePay pour fournir le service national de la Verification Of Payee au Danemark

Après la Belgique, un autre pays opte pour SurePay

UTRECHT, Pays-Bas et COPENHAGUE, Danemark, 24 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Finance Denmark, l'association représentant les banques, les établissements hypothécaires et les sociétés financières au Danemark, a choisi SurePay pour fournir un service national de Verification Of Payee (VOP). Grâce à cette initiative, le Danemark renforce sa position dans la lutte contre la fraude aux paiements et prépare son secteur financier à se conformer à la future réglementation européenne sur les paiements instantanés.

Des paiements sûrs et fiables au Danemark et en Europe

La Vérification du Bénéficiaire (VOP) deviendra obligatoire dans toute l’Europe dans le cadre du nouveau règlement européen sur les paiements instantanés, qui entrera en vigueur en octobre 2025. Bien que les pays hors zone euro, comme le Danemark, aient jusqu’en 2027 pour se conformer à la réglementation, le Danemark a choisi de prendre de l’avance. Ce service vérifie si le nom du bénéficiaire correspond à l’IBAN fourni, ce qui permet de prévenir la fraude et les erreurs de paiement. SurePay a été pionnier aux Pays-Bas, en lançant l’IBAN-Name Check dès 2017.

SurePay a été sélectionné pour son expérience approfondie en Europe, sa précision élevée dans les correspondances, ses capacités avancées de prévention de la fraude, ainsi que la rapidité de ses vérifications effectuées en quelques millisecondes. Sa plateforme évolutive, déjà utilisée par plus de 200 institutions financières, permet aux banques de vérifier en temps réel les titulaires de compte – réduisant ainsi la fraude par usurpation d'identité et les paiements mal orientés.

« Nous sommes fiers d’accompagner Finance Denmark et ses membres dans la mise en œuvre d’une solution de Verification Of Payee de tout premier plan », déclare David-Jan Janse, PDG de SurePay. « Ce partenariat permet aux banques danoises de lutter proactivement contre la fraude, de se conformer à la réglementation européenne à venir et de rejoindre un réseau plus large de plus de 200 institutions financières déjà utilisatrices de notre solution à travers l’Europe. »

« En choisissant SurePay, nous avons mis l’accent sur leur expertise approfondie et leur connaissance de l’application du VOP à divers scénarios de paiement – des particuliers aux petites et grandes entreprises », explique Michael Busk-Jepsen, Directeur exécutif de Finance Denmark. « Leur expérience et leurs capacités se sont clairement démarquées durant le processus de sélection. »

Plus tôt cette année, SurePay a accompagné le déploiement national du VOP en Belgique. Le Danemark devient désormais le premier pays nordique à mettre en œuvre le VOP à grande échelle – une preuve concrète de l’engagement proactif et coordonné des pays européens à sécuriser les paiements instantanés et à réduire la fraude transfrontalière.

À propos de SurePay

SurePay est le leader européen du Verification Of Payee (VOP) et du Confirmation of Payee (CoP). Fondée en 2016, l’entreprise a déjà effectué plus de 9 milliards de vérifications VOP et dessert plus de 200 banques et des centaines d’entreprises. La technologie de SurePay garantit des paiements précis, sécurisés et conformes – aidant à prévenir la fraude, réduire les erreurs et renforcer la confiance dans les flux de paiements domestiques et internationaux.

En savoir plus : www.surepay.eu

