Einführung der Verification Of Payee im ersten Nicht-Euro-Land

Finance Denmark entscheidet sich für SurePay

KOPENHAGEN, Dänemark und UTRECHT, Niederlande und HAMBURG, Deutschland, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Finance Denmark, ein dänischer Unternehmensverband für Banken, Hypothekeninstitute, Vermögensverwaltung, Wertpapierhandel und Investmentfonds, setzt bei der Implementierung der Verification Of Payee ab sofort auf SurePay, einem Initiator und marktführenden Anbieter für VOP-Services. Für Finance Denmark stellt die Wahl des richtigen VOP-Services eine Schlüsselkomponente innerhalb der eigenen Strategie dar.

Finance Denmark hat sich für SurePay als Anbieter für die Verification Of Payee (VOP) entschieden. Damit ist SurePay der bevorzugte Anbieter sowohl für die europäische VOP-Lösung als auch für das nordische System der Verifizierung von Zahlungsempfängern (Confirmation of Payee, CoP). Nach einem gründlichen Ausschreibungsverfahren wurde SurePay aufgrund seiner umfassenden Erfahrung in mehreren Ländern, seiner innovativen Betrugsprävention und seines erstklassigen Algorithmus ausgewählt.

Hintergründe zur Verification Of Payee

Im Rahmen neuer EU-Regularien zur Instant Payments Verordnung wird die Verification of Payee, die im Oktober 2025 in Kraft tritt, in ganz Europa zur Pflicht. Dabei handelt es sich um eine Überprüfung auf Übereinstimmung zwischen der IBAN, oder einem anderen eindeutigen Schlüsselidentifikator und Namen des Kontoinhabenden. Der Service hilft so Betrug und Fehler bei Zahlungen zu verhindern. Die VOP soll dabei nicht nur Echtzeitzahlungen, sondern allen SEPA-Transaktionen vorgeschaltet werden. Während Nicht-Euro-Länder wie Dänemark die Verordnung bis 2027 erfüllen müssen, hat sich Dänemark entschieden, dem Zeitplan zuvorzukommen.

Ausweitung der Verifizierungsdienste in Dänemark und darüber hinaus

Die Auswahl von SurePay durch Finance Denmark sowohl für das europäische VOP- als auch für das skandinavische CoP-Programm unterstreicht das Engagement des Unternehmens für den dänischen Finanzsektor und die gesamte skandinavische Region. Durch die Implementierung von SurePays VOP-Lösungen erhalten dänische Banken Zugang zu einem Netzwerk von über 200 europäischen Banken und profitieren von verbesserten Instrumenten und Analysen zur Betrugsprävention. Dank SurePays Partnerschaft mit dem Zahlungsvorvalidierungsdienst von Swift können sie darüber hinaus auch auf globaler Ebene ihre nationalen wie auch grenzüberschreitenden internationalen Zahlungen nahtlos vorab prüfen.

„Wir sind stolz darauf, mit Finance Denmark zusammenzuarbeiten, um den Mitgliedern zuverlässige und sichere VOP-Services bereitzustellen. Diese Zusammenarbeit gibt dänischen Banken die Tools an die Hand, um ihre Kunden vor Betrug zu schützen, während unsere multinationalen Kunden ihre Verifizierungsdienste für Zahlungsempfänger auf ganz Skandinavien und darüber hinaus ausweiten können. Unsere Integration mit dem Swift PreValidation erhöht zusätzlich die Reichweite auf europäische und globale Zahlungsnetzwerke und positioniert SurePay als idealen Partner für dänische Banken, die sowohl eine regionale als auch internationale Abdeckung anstreben”, sagt David-Jan, CEO von SurePay.

Michael Hülsiggensen, Head of DACH-Market bei SurePay, ergänzt: „Für uns als SurePay ist die Entscheidung von Finance Denmark, stellvertretend für Dänemarks Banken, ein großer Meilenstein und eine weitere Bestätigung unserer Position als führender Anbieter von Verification Of Payee-Services. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmensverbund und den dänischen Banken, um die Zahlungssicherheit, Betrugsprävention und das Kundenvertrauen in der gesamten Region zu stärken.”

„Bei unserer Entscheidung für SurePay haben wir auf die große Erfahrung des Unternehmens sowie auf sein Wissen und Know-how gesetzt, VOP in verschiedenen Zahlungssituationen und sowohl für Privatkunden als auch für kleine und große gewerbliche Kunden einzusetzen, um den bestmöglichen Nutzen zu erzielen“, sagt Michael Busk-Jepsen, Geschäftsführer von Finance Denmark.

Die bewährte Lösung von SurePay

SurePay leistet bereits seit 2016 Pionierarbeit im Bereich der Verifizierung von Zahlungsempfängern und hat sich als langjähriger vertrauenswürdiger Partner für Finanzinstitute in ganz Europa etabliert. Die zunächst unter dem Namen IBAN-Name Check entwickelten Services wurden entwickelt, um Finanztransaktionen um eine entscheidende Ebene der Verifizierung zur Risikominderung zu erweitern sowie um betrügerische Aktivitäten, die Fehlleitung von Zahlungen und damit verbundene hohe bankseitige Kosten zu verhindern.

Mittlerweile haben sich SurePays weiterentwickelte Dienste als marktführende Lösungen für VOP- und CoP-Services in mehreren europäischen Ländern etabliert, darunter das Vereinigte Königreich, die Niederlande sowie Belgien. Dabei lernt der dahinterliegende Algorithmus mit über neun Milliarden bisher durchgeführten Prüfungen von inländischen und grenzüberschreitenden Zahlungen kontinuierlich dazu, wodurch eine immer höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit erreicht wird.

Das überzeugt auch SurePays Partner: Gerade erst hat NatWest, die erste UK-Bank, die 2020 eine Kooperation mit SurePay eingegangen ist, die Zusammenarbeit nach Ablauf der ersten Vertragslaufzeit verlängert.

Über SurePay

SurePay ist Initiator und führender Anbieter vom ‘IBAN-Name Check’. Das 2016 gegründete niederländische Fintech-Unternehmen bietet mit seiner Lösung eine innovative Echtzeit-Namensprüfung, die Zahlenden mehr Sicherheit darüber gibt, dass ihre Zahlungen an den vorgesehenen Empfänger gehen. Dadurch werden Überweisungen an falsche Personen oder Unternehmen vermieden, sei es absichtlich durch Zahlungsbetrug oder unbeabsichtigt durch fehlgeleitete Zahlungen. Die angebotenen Services entsprechen dabei allen bisher bekannten Anforderungen der Verification Of Payee, die Banken und Zahlungsdienstleister ab Herbst 2025 aufgrund einer EU-Verordnung für Instant Payments und SEPA-Transaktionen implementieren müssen. SurePay ist bereits mit über 100 Banken in Europa und im Vereinigten Königreich direkt verbunden. Über eine Kooperation mit dem Swift Zahlungsvorvalidierungsdienst ist die Lösung seit 2024 auch global in über 200 Ländern nutzbar.

SurePay – Wir machen Online-Zahlungen sicherer!

David Jan Janse - CEO SurePay David Jan Janse - CEO SurePay Michael Busk Jepsen - Executive Director, Finance Denmark Michael Busk Jepsen - Executive Director, Finance Denmark Michael Hülsiggensen - Head of DACH Market SurePay Michael Hülsiggensen - Head of DACH Market SurePay Finans Danmark Verification Of Payee Finans Danmark Verification Of Payee

