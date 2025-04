Finance Denmark selecciona a SurePay para ofrecer servicios de Verification Of Payee a nivel nacional en Dinamarca

Dinamarca se convierte en el primer país fuera de la zona euro en implementar una solución VOP (Verificación del Beneficiario) a nivel nacional

UTRECHT, Países Bajos y COPENHAGUE, Dinamarca, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Finance Denmark, la asociación que representa a los bancos, instituciones hipotecarias y empresas financieras de Dinamarca, ha seleccionado a SurePay para proporcionar un servicio nacional de Verification Of Payee (VOP o Verificación del Beneficiario). Con esta decisión, Dinamarca refuerza su posición en la lucha contra el fraude en los pagos y prepara a su sector financiero para el cumplimiento de la inminente Regulación Europea sobre Pagos Instantáneos.

Pagos seguros y fiables en Dinamarca y en toda Europa

Verification Of Payee (VOP) se convertirá en obligatoria en toda Europa conforme a la nueva Regulación sobre Pagos Instantáneos, que entrará en vigor en octubre de 2025. Aunque los países que no utilizan el euro, como Dinamarca, deberán cumplir con esta normativa en 2027, pero Dinamarca ha decidido adelantarse al calendario. Este servicio comprueba si el nombre del destinatario coincide con el IBAN proporcionado, ayudando así a prevenir el fraude y los errores en los pagos. SurePay fue pionero en los Países Bajos, introduciendo la IBAN-Name Check en 2017.

SurePay fue seleccionado gracias a su amplia experiencia en Europa, su alta precisión en las coincidencias entre el nombre y el IBAN, y sus capacidades avanzadas de prevención del fraude. Con una plataforma escalable ya utilizada por más de 200 instituciones financieras, SurePay permite a los bancos verificar en tiempo real la titularidad de las cuentas, reduciendo el fraude por suplantación de identidad y los pagos erróneos.

“Estamos orgullosos de apoyar a Finance Denmark y a sus miembros en la implementación de una solución de Verification Of Payee de primer nivel", afirmó David-Jan Janse, CEO de SurePay. “Esta colaboración permite a los bancos daneses luchar de forma proactiva contra el fraude, cumplir con la próxima normativa europea y conectarse a una red más amplia de más de 200 instituciones financieras que ya utilizan nuestra solución en toda Europa.”

“Al elegir a SurePay, nos centramos en su profundo conocimiento y experiencia en la aplicación de Verificación del Beneficiario en diversos escenarios de pago – desde particulares hasta pequeñas y grandes empresas,” señaló Michael Busk-Jepsen, Director Ejecutivo de Finance Denmark. “Su experiencia y capacidades se destacaron claramente durante el proceso de selección.”

SurePay está actualmente implementando su servicio de VOP en Bélgica. Dinamarca se convierte así en el primer país nórdico en implementar VOP a gran escala, demostrando cómo los países europeos están adoptando medidas proactivas y coordinadas para asegurar los pagos instantáneos y reducir el fraude transfronterizo.

Sobre SurePay

SurePay es el líder europeo en Verification Of Payee (VOP) y Confirmation of Payee (CoP). Fundada en 2016, la empresa ha realizado más de 9 mil millones de verificaciones VOP y presta servicio a más de 200 bancos y cientos de empresas. La tecnología de SurePay garantiza pagos precisos, seguros y conformes, ayudando a prevenir el fraude, reducir errores y generar confianza en los flujos de pago tanto nacionales como internacionales. Más información en: www.surepay.eu

Contacto

Ramon Verweij

Vice President of Marketing

ramon@surepay.eu



Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5a1db9c-c4ee-4d1e-b257-d993b61f29fd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab93f56d-fd83-46b7-9806-6d86a6e871a8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0653d89-4ddb-4f6e-b89b-17b4b0b7a2e7

David Jan Janse - CEO SurePay David Jan Janse - CEO SurePay Michael Busk Jepsen - Executive Director, Finance Denmark Michael Busk Jepsen - Executive Director, Finance Denmark Finans Danmark Verification Of Payee Finans Danmark Verification Of Payee

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.