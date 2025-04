Vect-Horus nomme Philippe Masset au conseil d’administration et continue ainsi à renforcer son leadership

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Haut dirigeant avec plus de 35 ans d’expérience dans le secteur bancaire international

Des compétences majeures et complémentaires pour accompagner le développement de la Société.

Marseille, France, le 24 avril 2025 – Vect-Horus, une société de biotechnologie qui conçoit et développe des vecteurs permettant l’adressage ciblé de molécules thérapeutiques et d’agents d’imagerie, a annoncé aujourd’hui la nomination de Philippe Masset en qualité de membre de son conseil d’administration. Haut dirigeant du secteur bancaire, il possède plus de 35 ans d’expérience en tant que directeur général d’entités bancaires internationales.

Philippe Masset compte à son actif de nombreuses réussites dans les domaines de la transformation et de la conduite du changement. Il porte en outre un intérêt tout particulier pour le secteur de la banque d’investissement, les thèmes ESG, la finance durable et l’IA. De 2014 à 2019, il a occupé le poste de directeur général de Degroof, où il a piloté la fusion réussie avec Petercam ainsi que le positionnement du nouveau groupe.

Il a précédemment occupé le poste de directeur général et plusieurs autres fonctions de direction au sein d’ING.

Il est actuellement président du Vicinity Affordable Housing Fund et membre du conseil d’administration de la banque Edmond de Rothschild Europe et de celui de Guberna. Il est par ailleurs conseiller principal auprès de plusieurs sociétés de services financiers, dont Blackfin, Syntagma et BDO.

Alexandre Tokay, co-fondateur et président de Vect-Horus, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Philippe Masset au sein de notre conseil à un moment clé pour la société ; sa grande expertise constitue un atout supplémentaire pour Vect-Horus. Son expérience s’étend à des secteurs variés, tels que la banque d’investissement, les services financiers et la gouvernance d’organismes à but non lucratif. Autant d’atouts qui lui valent une vision élargie des meilleures pratiques en matière de supervision stratégique et de gouvernance d’entreprise. Il s’agit pour Vect-Horus de la troisième nomination d’un nouveau membre au conseil d’administration en l’espace de quelques mois. Toutes apportent des compétences importantes et particulièrement adaptées pour mener à bien notre mission visant à devenir le leader de l’adressage ciblé de médicaments. »

Pour Philippe Masset, « les conseils d’administration ont un rôle crucial à jouer dans le monde des affaires d’aujourd’hui, en apportant des compétences clés pour accompagner le développement et la stratégie des entreprises et en assurer la supervision. Le conseil d’administration de Vect-Horus est composé de personnes très expérimentées, apportant un solide soutien à l’équipe de direction. Je me réjouis de contribuer à l’aventure de Vect-Horus, qui s’appuie sur des partenariats exceptionnels avec de grands noms de l’industrie pharmaceutique pour proposer des traitements aux patients qui ont un besoin urgent de meilleures solutions thérapeutiques. »

À propos de Vect-Horus

Vect-Horus conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l’adressage de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. Créée en 2005, la société Vect-Horus est un spin-off de l’Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS and Aix Marseille Université) anciennement dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur de Vect-Horus. La société a 42 employés (essentiellement en R&D).

Pour en savoir davantage sur Vect-Horus, rendez-vous sur www.vect-horus.com.

