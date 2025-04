Festival Musicale e Artistico Bubbling Boiling Island: uno spettacolo culturale globale a Xiamen

Festival Musicale e Artistico Bubbling Boiling Island 2025

XIAMEN, Cina, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Festival Musicale e Artistico Bubbling Boiling Island 2025 — Tappa del Sud-Est si è tenuto presso la Costa Musicale della Baia di Maluan, nel distretto di Haicang, Xiamen, dal 19 al 20 aprile. Nel corso di due giornate, il festival ha attirato oltre 50.000 appassionati di musica provenienti da tutto il mondo, che si sono riuniti per dare vita a una vivace festa culturale primaverile sulla riva del mare.

Il festival ha mantenuto i suoi temi centrali di innovazione, internazionalizzazione e unicità, invitando 27 gruppi di musicisti provenienti da Giappone, Norvegia e Canada a esibirsi sullo stesso palco. Gli artisti si sono espressi attraverso diversi generi musicali, tra cui pop, rock, elettronica e arte sperimentale.



La scenografia del palco è stata completamente rinnovata per offrire al pubblico un'esperienza audiovisiva immersiva in linea con gli standard internazionali. Nove degli artisti stranieri, che rappresentano circa il 40 percento dei musicisti partecipanti, si sono esibiti per la prima volta in assoluto in un festival musicale in Cina.

Oltre alle performance sul palco, il festival ha integrato in modo creativo i concetti di "commercio + arte" e "IP + arte", presentando installazioni artistiche uniche che hanno arricchito l'interazione sul posto e l'appeal visivoo complessivo. Queste espressioni artistiche uniche hanno attratto un gran numero di giovani spettatori desiderosi di scattare foto, generando un duplice effetto di coinvolgimento sia online che offline.

Poiché rappresenta uno degli IP di performance culturali su larga scala più influenti nel panorama attuale del turismo giovanile, la fanbase di Bubbling Boiling Island è composta principalmente da giovani adulti tra i 18 e i 28 anni. Il festival ha attirato a Xiamen visitatori da tutta la Cina, con una percentuale impressionante del 95 percento di partecipanti provenienti da altre città.

Per garantire un'esperienza accogliente e di alta qualità ai fan in viaggio, il governo di Xiamen ha collaborato con hotel, attrazioni popolari, distretti commerciali e ristoranti locali per offrire pacchetti esclusivi. Sono state inoltre pubblicate guide pratiche e orientate ai visitatori, contribuendo a dare nuovo slancio all'economia del turismo culturale di Xiamen.

Il festival ha inoltre accolto oltre 100 partecipanti internazionali provenienti dagli Stati Uniti, dal Giappone, dalla Russia, dalla Repubblica di Corea e da altri Paesi. Per facilitare l’accesso e la fruizione dell’evento, sono stati allestiti sportelli di assistenza bilingue cinese-inglese e servizi di deposito bagagli, garantendo un'esperienza fluida e dal respiro internazionale.

Il governo di Xiamen sta attualmente trasformando la città in un polo della cultura pop di rilievo internazionale. Questo progetto include lo sviluppo della Costa Musicale della Baia di Maluan, un'area di 300.000 metri quadrati, come sede d’eccellenza per festival musicali all'aperto, l'accelerazione dell'introduzione di grandi eventi di cultura pop, l'aggregazione di risorse culturali globali e la creazione di esperienze di consumo di alta qualità per un pubblico giovanile.

Una foto di accompagnamento a questo annuncio è disponibile all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/32470e63-b0a2-45c9-85e9-3fc863f6073d

Fonte: Xiamen Government Nome: Wang Jing E-mail: 1377452583@qq.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.