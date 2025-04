La Reunión de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra concluye con recomendaciones clave sobre la gobernanza de la IA y lanza HUMAN-AI-T: una iniciativa global para integrar la humanidad en la inteligencia artificial

UNAOC AI for #OneHumanity: Inteligencia Artificial centrada en el ser humano

Ginebra, Suiza – 23 de abril de 2025 – Fiel a su lema fundacional “Muchas culturas, una sola humanidad”, la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC), creada en 2005 por el entonces Secretario General de la ONU Kofi Annan, sigue promoviendo la diversidad cultural, el diálogo interreligioso y el respeto mutuo. Hoy, estos principios fundamentales resultan esenciales para dar forma al futuro de la inteligencia artificial.

En una reunión de alto nivel celebrada en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la UNAOC y sus socios del sector público y privado presentaron HUMAN-AI-T, una iniciativa global transformadora diseñada para alinear la evolución de la inteligencia artificial con los valores éticos universales, el patrimonio cultural y la dignidad humana.

Impulsando el impulso de sus dos ediciones anteriores, la tercera cumbre “AI for #OneHumanity” reunió a un grupo diverso de actores globales —gobiernos, organismos internacionales, líderes empresariales, innovadores, académicos, medios de comunicación y sociedad civil— para explorar caminos hacia el desarrollo inclusivo y responsable de la IA al servicio del bien común.

Organizado por la UNAOC en colaboración con la Fundación Onuart, el foro de dos días incluyó sesiones temáticas sobre el papel de la IA en el diálogo intercultural, el desarrollo sostenible y el progreso humano colectivo, además de abordar cuestiones críticas como el sesgo cultural, la gobernanza de la IA y el acceso equitativo.

Participaron figuras destacadas de España, entre ellas:

José Manuel Albares , Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España;

, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; Miguel Ángel Moratinos , exministro de Asuntos Exteriores y actual Alto Representante de la UNAOC;

, exministro de Asuntos Exteriores y actual Alto Representante de la UNAOC; José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España y Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Onuart.





Puntos clave:

1. Gobernanza ética de la IA:

El ministro Albares subrayó la necesidad urgente de un desarrollo ético de la IA basado en los derechos humanos. Anunció la intención de España de proponer una Ley nacional sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial, para garantizar que las aplicaciones de IA respeten los derechos fundamentales y prioricen la dignidad, la inclusión y la innovación centrada en las personas, a través de marcos multilaterales.

2. Cooperación global y riesgos:

Albares alertó sobre los crecientes peligros de la desinformación y el uso irresponsable de tecnologías militares autónomas. Hizo un llamado a una mayor implicación de la ONU para asegurar que nadie quede atrás y se mantenga un sistema multilateral justo y equilibrado en el desarrollo y regulación de la IA.

3. Preocupaciones de Moratinos:

Miguel Ángel Moratinos destacó el riesgo de que la IA profundice la desigualdad global o socave los valores compartidos. Enfatizó que la IA ya no es una cuestión futura: está en el centro de nuestras comunicaciones, economías y vidas cotidianas, y requiere una supervisión global urgente guiada por la dignidad humana.

4. Mensaje de Zapatero:

En un mensaje en video, José Luis Rodríguez Zapatero expresó su optimismo sobre el potencial de la IA para responder a las necesidades más urgentes de la humanidad: la paz, la democracia y la erradicación de la pobreza.

“Estamos en un punto de inflexión,” afirmó. “La inteligencia artificial debe ser una herramienta para la paz y la justicia social. Debe ayudarnos a acabar con el hambre, combatir la desigualdad y fortalecer los valores democráticos. Asegurémonos de que la IA, como toda gran creación humana, sirva para elevar el espíritu humano.”

La sesión inaugural, titulada “Hacia un mundo de una sola humanidad: un desarrollo centrado en el ser humano apoyado por la IA,” contó con intervenciones de Moratinos, del Dr. José Luis Bonet Ferrer (Presidente de la Fundación Onuart), y de Rima Al-Chikh (UNOG), seguidas de discursos de apertura a cargo del ministro Albares, del Representante Permanente de Türkiye, H.E. Burak Akçapar, y del expresidente Zapatero.

Una de las sesiones principales abordó la IA ética y equitativa, con aportes de David Carmona (VP y CTO de Microsoft), Carlos Moreira (CEO de WISeKey), Francisco Hortigüela (Presidente de Ametic), Moulaye Bouamatou (Presidente del Banque de Mauritanie), y Julian Isla (Presidente de Fundación29), bajo la moderación de Fernando Zallo, de la Fundación Onuart.

Otros paneles se centraron en el futuro inclusivo de la IA, con intervenciones de Bilel Jamoussi (UIT), Jon Hernández, Enrique Arribas, Alberto Díez, Loida Peral, Matthew Griffin, Danilo McGarry y Yujun Pian, moderados por Julie Ladanan de la UNAOC.

En la sesión “La inteligencia artificial: transformando la identidad y el comportamiento humanos en la era digital”, se presentaron contribuciones en video del Dr. Rafael Yuste, Director del NeuroTechnology Center de la Universidad de Columbia y Presidente de la NeuroRights Foundation, y de Jared Genser, asesor general de dicha fundación. La sesión fue moderada por Juan Carlos Gutiérrez, de la Fundación Onuart.

Una sesión complementaria sobre “IA y medios en la era de la información” abordó desafíos como la desinformación y el discurso de odio, con aportes de Catherine Bokonga-Fiankan (Presidenta de la Asociación de Corresponsales de la ONU en Ginebra), Yfat Barak-Cheney (Congreso Judío Mundial), Eduardo Solana (Universidad de Ginebra), Axel Hörger (exCEO de UBS Alemania), Lluis Vilella (CEO de K-BOX), Sixtine Crutchfield (Directora de arte de WiseArt), el cineasta Devy Man, y el escritor musical Soren Sorensen (alias Dorian Gray), moderados por Nihal Saad, Directora de la UNAOC.

La iniciativa HUMAN-AI-T fue presentada como una plataforma digital segura y globalmente accesible para preservar el legado ético, filosófico y cultural de la humanidad. Inspirada en el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, funcionará como una bóveda ética digital, albergando contenido verificado—desde textos religiosos y obras filosóficas hasta códigos legales, tratados internacionales y conocimientos indígenas—firmado digitalmente y protegido mediante tecnologías criptográficas post-cuánticas, para garantizar la confianza, trazabilidad e integridad a largo plazo.

A medida que avanzan la inteligencia artificial general (AGI) y la computación cuántica, HUMAN-AI-T responde a los crecientes riesgos éticos de los sistemas superinteligentes, anclando el desarrollo de la IA en valores humanos compartidos y marcos morales globales. La iniciativa se alinea con la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una IA segura y confiable, con el objetivo de convertir la IA en una plataforma para la inclusión, la cooperación y el progreso ético.

“En el corazón de la IA debe estar el corazón de la humanidad,” subrayó Miguel Ángel Moratinos. “No se trata solo de una cuestión tecnológica—es un imperativo civilizacional. Debemos desarrollar una IA al servicio de las personas, y no al revés. Eso requiere un modelo inclusivo, centrado en la dignidad.”

El Dr. Bonet Ferrer añadió:

“Para que la IA contribuya verdaderamente al progreso humano, debemos incorporar el espíritu de Una Sola Humanidad en su diseño y gobernanza. La tecnología debe unirnos, honrar nuestra diversidad y fortalecer nuestro destino compartido.”

Jared Genser también destacó:

“A medida que las neurotecnologías y la IA convergen, debemos actualizar los marcos de derechos humanos que protegen la soberanía mental. HUMAN-AI-T es una salvaguarda ética urgente, que ancla estas herramientas en principios desde su origen.”

Carlos Moreira, fundador y CEO de WISeKey, concluyó:

“Nos acercamos a un umbral donde las máquinas pueden superar la inteligencia humana. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de perder el control de los valores incrustados en estos sistemas. HUMAN-AI-T es nuestra respuesta: asegurar que la inteligencia que construimos permanezca profundamente humana—ahora y para las generaciones futuras.”

Para cerrar, Che Fu, fundador y presidente de la Organización Mundial de Economía Pública (WPEO) y presidente de la Agencia de Promoción del Intercambio Cultural Oriente-Occidente de Sichuan, señaló:

“La inteligencia artificial tiene un poder único para construir puentes entre civilizaciones. Es un nuevo lenguaje de la humanidad—uno que debe moldearse con ética y comprensión cultural. Debemos unirnos, Oriente y Occidente, para garantizar que esta tecnología nos conecte. Invito calurosamente a la Alianza de Civilizaciones de la ONU a celebrar la 4.ª conferencia AI for #OneHumanity en China el 20 de enero de 2026, donde podremos continuar este diálogo global y fortalecer nuestro compromiso compartido con un futuro digital centrado en el ser humano.”

El evento concluyó con reflexiones finales de S.E. el Sr. Moratinos y del Dr. Bonet Ferrer, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la evolución de la IA—uno guiado no solo por algoritmos y código, sino por la conciencia, la cooperación y la compasión.

#HUMANAIT #RiesgosCuánticos #AGI #IAParaElBien #UnaHumanidad #IAConfiable #IAÉtica #China2026

