‘UN ABOGADO EN NUEVA YORK’ ARROJA LUZ SOBRE LAS LUCHAS LEGALES DE LA VIDA REAL DE LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN UNA NUEVA SERIE DIGITAL CON GUIÓN

Creada por el abogado de Nueva York Aníbal Romero, quien representó a los trabajadores indocumentados empleados por la Organización Trump, la serie corta de 35 episodios explora las deportaciones, la violencia doméstica, las visas y la búsqueda de justicia

La actriz y ex Miss Universo Alicia Machado es la estrella invitada en un apasionante arco de tres episodios que se transmite ahora en YouTube e Instagram

NUEVA YORK, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aníbal Romero, el abogado de inmigración conocido por representar a trabajadores indocumentados en la Organización Trump, lleva a la pantalla dramas legales de la vida real con Un Abogado en Nueva York, una audaz serie digital con guión de 35 episodios que ahora se transmite gratis en YouTube e Instagram.

Ambientada en el corazón de la ciudad de Nueva York, la serie sigue a Aníbal, un abogado dedicado que hace malabarismos con casos de inmigración de alto riesgo mientras enfrenta desafíos personales y profesionales. Combinando el drama judicial con la narración humana, la serie arroja luz sobre los obstáculos legales de los inmigrantes, desde los procedimientos de deportación y las batallas por la tarjeta verde hasta la violencia doméstica y los cargos penales.

Inspirándose en los casos reales de Romero, Un Abogado en Nueva York explora las luchas de los inmigrantes indocumentados, a menudo ignoradas.

“Todos los días veo historias que merecen ser contadas, pero los medios no las cubren,” dijo Romero. "La gente ya no sintoniza las noticias como antes, sino que las hojea. Esta serie es mi forma de encontrarlos donde están y revelarles la verdad que a menudo se pasa por alto”.

La serie resuena en las comunidades de inmigrantes de todo el país, particularmente en aquellas que viven la vida en los EE. UU. con el inglés como segundo idioma y una situación legal incierta.

Alicia Machado, actriz y ex Miss Universo, protagoniza como invitada a una fiscal en un arco de tres episodios. Su personaje se enfrenta a Aníbal en un tenso juicio por asesinato que involucra a una sobreviviente de abuso doméstico.

Los episodios que protagoniza se transmiten hoy, el miércoles 30 de abril y el miércoles 7 de mayo. El final de temporada está programado para transmitirse el 28 de junio.

Vídeo asociado con este comunicado de prensa: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f1cfe914-3099-48b6-a08e-505cbe1d25ad/es

