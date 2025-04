Clevite Elastomers présente ses solutions de pointe en isolation NVH et thermique pour véhicules électriques à l'occasion de l’Auto Shanghai

BRUXELLES, 23 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise Clevite Elastomers de Tenneco, un partenaire mondial de premier plan auprès des constructeurs automobiles pour offrir des expériences de conduite plus fluides, silencieuses, sûres et durables, présentera son vaste portefeuille de solutions de pointe en isolation NVH ainsi qu’en isolation thermique pour véhicules électriques et autres applications automobiles à l'occasion de l’Auto Shanghai 2025. L’événement se tiendra du 23 avril au 2 mai au National Exhibition and Convention Center à Shanghai, en Chine. Les produits Clevite Elastomers ainsi que les membres de l'équipe seront présents sur le stand de Tenneco – Hall 2.2, stand 2BG018 – tout au long du salon.

Clevite Elastomers est un innovateur de premier plan dans le développement de bagues, de systèmes de montage de composants, de liaisons de suspension et autres éléments répondant aux exigences uniques de performance, d’efficacité, de durabilité, de poids et d’intégration des constructeurs de véhicules légers et utilitaires. Les équipes d’ingénierie de l’entreprise, basées en Chine et en Amérique du Nord, sont spécialisées dans la conception de solutions optimisées pour relever de manière fiable et économique les défis complexes en matière d’isolation NVH et thermique. Plusieurs de ces solutions sont également disponibles avec des conceptions de montage en plastique ou en aluminium résistant, afin de répondre aux exigences strictes de poids des fabricants d’équipement d’origine (FEO).

Parmi les solutions phares de Clevite Elastomers mises en avant à l'occasion de l’Auto Shanghai figurent les bagues Hydroelastic™ (hydrauliques) de pointe, les supports/systèmes et bagues de suspension supérieures, les isolateurs pour compresseurs électriques, les isolateurs d’échappement ainsi qu’une variété d’isolateurs thermiques innovants combinant une performance de pointe et des conceptions exceptionnellement polyvalentes et légères, adaptées aux véhicules électriques.

« L’une des caractéristiques de notre activité réside dans notre capacité à offrir aux constructeurs automobiles une confiance maximale dans la conception avec un cycle de développement réduit », a déclaré Christopher Rager, directeur de l’ingénierie chez Clevite Elastomers. « Nous travaillons main dans la main avec les FEO pour trouver la solution la plus performante et la plus efficace pour relever tout défi d’isolation NVH ou thermique. Cette expertise éprouvée fait de nous un partenaire de confiance pour les fabricants de véhicules et d’équipements à travers le monde. »

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et négociants mondiaux de produits automobiles pour les acheteurs d’équipement d’origine et d’occasion. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain et Ignition, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de rechange.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.tenneco.com.

CONTACT:

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

sesposito@tenneco.com

Bagues Hydroelastic

Supports Hydroelastic

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7c297f4-5eb3-4ec0-9d6d-4467f13be8ac

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ecc85be3-171b-4e12-ba68-8b5ef417ec30

