Clevite Elastomers präsentiert auf der Auto Shanghai innovative NVH- und thermische Isolierungslösungen für Elektrofahrzeuge

BRÜSSEL, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Geschäftsbereich Clevite Elastomers von Tenneco, ein weltweit führender Partner von Fahrzeugherstellern bei der Bereitstellung von reibungsloseren, leiseren, sichereren und nachhaltigeren Fahrerlebnissen, wird sein umfangreiches Portfolio an führenden NVH- und thermischen Isolationslösungen für Elektrofahrzeuge und andere Automobilanwendungen vom 23. April bis 2. Mai auf der Auto Shanghai 2025 im National Exhibition and Convention Center in Shanghai, China, vorstellen. Die Produkte und Teammitglieder von Clevite Elastomers werden während der gesamten Messe im Ausstellungsbereich von Tenneco – Halle 2.2, Stand 2BG018 – zu finden sein.

Clevite Elastomers ist ein führender Innovator in der Entwicklung von Buchsen, Komponentenbefestigungssystemen, Aufhängungsgliedern und anderen Komponenten, die die einzigartigen Anforderungen von Herstellern von PKW und Nutzfahrzeugen in Bezug auf Leistung, Effizienz, Haltbarkeit, Gewicht und Verpackung erfüllen. Die Ingenieurteams des Unternehmens mit Sitz in China und Nordamerika sind darauf spezialisiert, optimierte Lösungen für das Komponentendesign zu liefern, die selbst hochkomplexe NVH- und thermische Systemisolationsherausforderungen auf möglichst zuverlässige und kosteneffiziente Weise bewältigen. Einige dieser Lösungen sind auch mit langlebigen Kunststoff- und Aluminium-Montagekonstruktionen erhältlich, um die strengen Gewichtsanforderungen der Erstausrüster zu erfüllen.

Zu den führenden Lösungen von Clevite Elastomers, die auf der Auto Shanghai vorgestellt werden, gehören fortschrittliche Hydroelastic™ (hydraulische) Buchsen, Federbeinstützlager/-systeme und Buchsen, E-Kompressor-Isolatoren, Abgas-Isolatoren und eine Vielzahl innovativer thermischer Isolatoren, die erstklassige Leistung mit außergewöhnlich vielseitigen und leichten Designs für die Kategorie der Elektrofahrzeuge kombinieren.

„Eines der Markenzeichen unseres Unternehmens ist die Fähigkeit, Fahrzeugherstellern höchste Designzuverlässigkeit bei kürzesten Entwicklungszyklen zu bieten“, so Christopher Rager, Director of Engineering bei Clevite Elastomers. „Wir arbeiten Hand in Hand mit Erstausrüstern, um die leistungsstärkste und effizienteste Lösung für jede NVH- oder thermische Isolationsherausforderung zu finden. Diese nachgewiesene Expertise hat uns zur vertrauenswürdigen Quelle für Fahrzeug- und Gerätehersteller weltweit gemacht.“

Hydroelastische Buchsen

Hydroelastische Lager

