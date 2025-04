Sidra Capital 进军澳大利亚私募信贷市场

新加坡, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的符合伊斯兰教规的另类投资全球管理公司 Sidra Capital 宣布,推出侧重澳大利亚采矿和能源产业的澳大利亚私募信贷投资基金。

该基金名为 Sidra Asia Pacific Private Investments Sub-Fund I,将由 Sidra Capital 的新加坡团队管理,此团队在亚太区以大宗商品为重点的投资策略方面拥有骄人的过往业绩。 这一最新基金为投资者提供在发达市场的仓位,并且其风险调整回报极具吸引力。

Sidra Capital 副主席 Ghassan Soufi 表示:“该基金的推出让私募投资者可以从完善且精细的投资策略中获益,该投资策略背后的团队在过去五年中一直为投资者带来可观的回报。 我们对亚太地区 (包括印度尼西亚、新加坡和澳大利亚) 的机会保持谨慎乐观的态度,这些地区将在当前全球经济逆境中受益于全球供应链的转变。 具体而言,澳大利亚市场极具吸引力,拥有高收益机会,并受惠于完善的法律框架以及由本地和国际机构及私募投资者组成的强大投资生态系统。”

亚太地区投资主管 Azlan Firman 补充说:“我们不断改善策略,以适应持续发展的全球市场,并一直致力于发掘从当前经济形势转变中衍生的私募信贷投资机遇。 这些工作确保我们保持竞争优势,并为投资者带来真正的价值。”

此项新加坡注册基金的推出,有助于 Sidra Capital 实现提供符合伊斯兰教规的创新投资解决方案的承诺,为投资者带来稳定的风险调整回报。

联系方式:prandmarketing@sidracap.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.