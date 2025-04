Sidra Capital ขยายไปยังตลาดสินเชื่อเอกชนของออสเตรเลีย

สิงคโปร์, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sidra Capital บริษัทจัดการการลงทุนทางเลือกชั้นนำระดับโลกที่สอดคล้องกับหลักชารีอะห์ ได้ประกาศเปิดตัวกองทุนการลงทุนสินเชื่อเอกชนของออสเตรเลีย ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนเหมืองแร่และพลังงานในออสเตรเลีย

ทีมงานของ Sidra Capital ในสิงคโปร์ ซึ่งได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมด้านกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นสินค้าโภคภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น จะเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน Sidra Asia Pacific Private Investments Sub-Fund I กองทุนล่าสุดนี้มอบผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงและน่าดึงดูดใจให้แก่นักลงทุนด้วยการเปิดรับความเสี่ยงจากตลาดที่พัฒนาแล้ว

Ghassan Soufi รองประธานบริษัท Sidra Capital กล่าวว่า "การเปิดตัวกองทุนนี้ทำให้นักลงทุนเอกชนสามารถเข้าถึงกลยุทธ์ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างดีจากทีมงานที่สร้างผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจอย่างต่อเนื่องตลอดห้าปีที่ผ่านมา เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับโอกาสต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกท่ามกลางภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลียเป็นตลาดที่น่าสนใจและมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง โดยได้รับการสนับสนุนจากกรอบกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาอย่างดีและระบบนิเวศการลงทุนที่ดีเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วยนักลงทุนสถาบันและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Azlan Firman หัวหน้าฝ่ายการลงทุนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวเสริมว่า "เราเดินหน้าปรับปรุงกลยุทธ์ของเราต่อไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก และเรามุ่งมั่นที่จะระบุโอกาสด้านสินเชื่อภาคเอกชนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่เสมอ" ความพยายามเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันและส่งมอบมูลค่าที่แท้จริงให้กับนักลงทุนของเราได้"

การเปิดตัวกองทุนที่มีสำนักงานในสิงคโปร์นี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Sidra Capital ที่จะนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่เป็นนวัตกรรมและสอดคล้องกับหลักชารีอะห์ ซึ่งมอบผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้ลงทุน

ติดต่อ: prandmarketing@sidracap.com

