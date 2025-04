Sidra Capital Berekspansi ke Pasar Kredit Swasta Australia

SINGAPURA, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sidra Capital, manajer investasi alternatif global terkemuka yang mematuhi prinsip Syariah, telah mengumumkan peluncuran dana investasi kredit swasta Australia yang berfokus pada sektor pertambangan dan energi di Australia.

Dana tersebut, Sidra Asia Pacific Private Investments Sub-Fund I, akan dikelola oleh tim Sidra Capital di Singapura, yang telah membangun rekam jejak kuat dalam strategi investasi yang berfokus pada komoditas di Asia Pasifik. Dana terbaru ini memberi investor imbal hasil menarik yang disesuaikan dengan risiko dan berkiprah di pasar negara maju.

Ghassan Soufi, Vice Chairman di Sidra Capital, memberikan komentar: "Peluncuran dana ini memberi investor swasta akses ke strategi yang dikembangkan dan disempurnakan dengan baik dari tim yang secara konsisten memberikan imbal hasil menarik selama lima tahun terakhir ini. Kami tetap merasa optimis namun tetap berhati-hati terhadap peluang di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia, Singapura, dan Australia, yang akan memperoleh manfaat dari perubahan rantai pasokan global di tengah tantangan perekonomian global saat ini. Khususnya, Australia menghadirkan pasar menarik dengan peluang imbal hasil tinggi, yang didukung oleh kerangka kerja hukum mapan dan ekosistem investasi kuat yang terdiri dari investor institusional dan swasta lokal dan internasional."

Azlan Firman, Head of Investments APAC, menambahkan: "Kami terus menyempurnakan strategi kami untuk beradaptasi dengan perkembangan yang tengah berlangsung di pasar global, dan kami berupaya secara konsisten untuk mengidentifikasi peluang kredit swasta yang muncul dari perubahan perekonomian saat ini. Upaya ini memastikan kami mempertahankan keunggulan kompetitif dan memberikan nilai nyata kepada investor kami."

Peluncuran dana yang terdaftar secara hukum di Singapura ini memperkuat komitmen Sidra Capital untuk menyediakan solusi investasi inovatif dan mematuhi prinsip Syariah yang memberikan imbal hasil konsisten dan disesuaikan dengan risiko kepada para investor.

Kontak: prandmarketing@sidracap.com

