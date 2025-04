HOFA 携手展览合作伙伴 PhillipsX，共同推出全新数字艺术奖项

Sougwen Chung,《SPECTRAL - Oscillation 1》,2024 年,丙烯酸颜料、有机玻璃,采用 D.O.U.G._5 订制机器人系统制作,152.5 x 152 厘米 (图片由 Phillips 和 HOFA 提供)

伦敦, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HOFA Gallery 宣布推出数字艺术奖,该奖项由 HOFA Gallery 与展览合作伙伴 PhillipsX 联手颁发。 开启数字艺术备受认可新时代的大幕。 本次活动旨在弘扬艺术与科技交汇处的创新实践,涵盖人工智能、沉浸式体验以及生成式媒体等前沿领域。 颁奖典礼将于 2025 年 5 月 15 日举行,届时将涵盖静态影像、动态影像、创新与体验四大类奖项。随后,Phillips 将于 2025 年 5 月 16 日至 22 日在伦敦主办公开展览。

作为伦敦春季艺术日程中的一大亮点,首届奖项旨在赞颂数字艺术日益突出的文化地位,并聚焦那些通过算法美学与人机协作重塑视觉文化的艺术家。 访客可以与这些塑造数字艺术未来的作品和创意互动,深入体验其独特魅力。

二十位国际决赛入围者将因其在数字创意领域突破界限的作品而脱颖而出。 每个类别的获胜者将获得价值 10,000 美元的 USDC 作为创作新艺术作品的酬劳。 决赛入围者和获胜者将由艺术与创新领域的顶尖专家评审团评选产生。

早期申请者包括数字与生成式艺术领域的几位杰出人物,如 Sarah Meyohas、Sougwen Chung、Emily Xie、Operator 和 Kevin Abosch,充分展示了该奖项已吸引的卓越人才。

由 Phillips 主办的公开展览将展示每个类别的获奖作品,并精选部分入围作品,呈现推动数字艺术发展的多样创新成果。

该奖项基于 SPACES 的成功,SPACES 是 HOFA 的销售展览系列,由 Phillips 主办,并通过其销售展览平台 PhillipsX 展出。 该计划倾力支持融合艺术、科学和技术的艺术家。 获奖艺术家也将加入该计划,并在展览、博览会以及指定机构合作项目中展示新作。

数字艺术奖很荣幸获得 Hivemind Capital Partners 数字文化基金的鼎力支持。 Hivemind 致力于支持资深数字艺术家,同时培养新兴人才,并为蓬勃发展的数字艺术生态系统构建可持续的经济基础。 其他合作伙伴包括:面向新一代创作者和文化变革者的全球平台 ApeChain,以及全球加密货币银行 Amina。

HOFA 和数字艺术奖联合创办人 Elio D’Anna 表示:“数字艺术奖是对那些塑造未来的艺术家的重要认可。 通过与 Phillips 的合作,我们致力于倡导创新,为具有远见卓识的人才提供一个重塑艺术与科技的平台。”

Emma-Louise O'Neill

emmalouise@thehouseoffineart.com

本公告所附照片可在以下网址获取:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7cb454d1-8949-4da1-8994-43ab283d40af

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.