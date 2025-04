La prospérité sans croissance est essentielle pour l’atteinte des objectifs en matière de climat, de santé et d'équité

VIENNA, HUNGARY, April 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Une importante étude publiée dans The Lancet Planetary Health réunit des chercheurs de premier plan afin de répondre à l'une des questions les plus urgentes de notre époque: Les sociétés peuvent-elles améliorer le bien-être humain sans dépendre d'une croissance économique sans limites ?L'étude intitulée “Post-growth: the science of wellbeing within planetary boundaries” (« Post-croissance : la science du bien-être dans le respect des limites planétaires » ) se penche sur la recherche autour de la post-croissance, secteur en pleine expansion qui explore la manière dont les pays, en particulier ceux du Nord, peuvent maintenir une qualité de vie élevée tout en réduisant considérablement les impacts négatifs sur l'environnement. Il propose une synthèse des résultats issus de l'économie écologique, de la science du climat, de la santé publique et de la justice sociale.Au-delà du PIB« La recherche post-croissance démontre que la prospérité n'est pas liée à l'expansion économique. Avec les bonnes politiques publiques, telles que la fiscalité progressive, la tarification du carbone et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, nous pouvons construire des sociétés plus justes et plus résilientes qui prospèrent tout en respectant les limites de notre planète », déclare Diana Ürge-Vorsatz, professeure au département des sciences et politiques de l'environnement de la Central European University (CEU), vice-présidente du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et membre du Comité luxembourgeois sur le climat.Elle est co-autrice de l'étude aux côtés des professeurs Giorgos Kallis (ICTA, Universitat Autònoma de Barcelona), Kate Raworth (Environmental Change Institute, University of Oxford), Jason Hickel (ICTA, Universitat Autònoma de Barcelona), Julia Steinberger (University of Lausanne), Tim Jackson (CUSP, University of Surrey), et Peter Victor (York University).Un modèle pour des sociétés prospèresCette étude majeure présente des options concrètes de politiques - telles que des services de base universels, la réduction du temps de travail, des investissements axés sur les soins et la redistribution des richesses - qui pourraient améliorer la vie des citoyens tout en réduisant la pression sur l'environnement.Alors que les pays sont confrontés à des défis se chevauchant (dérèglement climatique, inégalités et ralentissement de la croissance), cette étude propose une alternative fondée sur des données probantes au développement conventionnel. Elle montre comment les systèmes économiques peuvent être repensés pour donner la priorité au bien-être et à la stabilité de la planète plutôt qu'à la croissance du PIB.Ce travail arrive à point nommé compte tenu des débats actuels au sein de l'UE sur la compétitivité, la transition équitable et la stratégie à long terme en matière de climat. Il complète également les conclusions récentes du GIEC sur la nécessité d'une transformation profonde de la société.Notes à l'attention des rédacteurs• L'article intitulé « Post-growth: the science of wellbeing within planetary boundaries » a été publié dans The Lancet Planetary Health en janvier 2025.• Vous pouvez consulter l'article ici : https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(24 )00310-3/fulltext• DOI : 10.1016/S2542-5196(24)00310-3• Diana Ürge-Vorsatz est professeur au département des sciences et politiques environnementales de la Central European University, vice-présidente du GIEC et membre du Comité luxembourgeois sur le climat.• La Central European University est une université de deuxième cycle qui jouit d'une réputation mondiale en matière de recherche et d'enseignement sur la démocratie, la durabilité et les sociétés ouvertes. Pour en savoir plus : https://www.ceu.edu

