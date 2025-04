Parallels-Umfrage: 63 Prozent der mittelständischen Unternehmen suchen nach einer neuen VDI- oder DaaS-Lösung

Ergebnisse: Die größten Herausforderungen im Mittelstand sind die Reduzierung von Komplexität, Kosten und Verwaltungsaufwand.

MÜNCHEN, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels , ein globaler Marktführer im Bereich Virtualisierung und End-User-Computing (EUC), hat heute die Ergebnisse seiner 2025 State of Cloud Computing Survey veröffentlicht. Die Studie offenbart einen signifikanten Wandel im EUC-Markt, der maßgeblich durch mittelständische Unternehmen (KMU)* vorangetrieben wird. Konfrontiert mit steigenden Kosten und zunehmender Komplexität ihrer bestehenden virtuellen Desktop-Infrastruktur (VDI) sind 63 Prozent der Mittelständler aktiv auf der Suche nach alternativen VDI- oder DaaS-Anbietern (Desktop-as-a-Service). Fast alle befragten KMU (94 Prozent) planen innerhalb der nächsten 12 Monate eine neue Lösung zu implementieren.

„Mittelständische Unternehmen müssen immer komplexere IT-Anforderungen meistern, ohne über die Budgets großer Unternehmen zu verfügen“, erklärt Prashant Ketkar, Chief Technology & Product Officer bei Parallels. „Sie müssen ihre gesamte IT-Wertschöpfungskette effizienter gestalten und gleichzeitig die Cybersicherheit stärken – von der Anwendungsbereitstellung über die Cloud-Verwaltung bis hin zum VDI-Support. Hinzu kommt die Notwendigkeit, Remote-Arbeit zu ermöglichen. Diese Herausforderungen zwingen Unternehmen dazu, ihre Strategien für Infrastruktur und Anwendungs-bereitstellung zu überdenken und nach Lösungen zu suchen, die kostengünstig, sicher und flexibel sind.“

Zentrale Herausforderungen mit aktuellen VDI-Lösungen

Im Rahmen der Parallels-Umfrage wurden IT-Führungskräfte aus dem Mittelstand zu den größten Herausforderungen mit bestehenden VDI-Lösungen befragt. Die Ergebnisse zeigen einen klaren Trend: Komplexität, Kosten und Management-Aufwand bleiben die größten Hindernisse. Die Befragten stuften die folgenden Punkte als ihre größten Sorgen ein:

Erfordert zu viele IT-Ressourcen Mangel an zentraler Kontrolle Zu hohe Kosten Übermäßige Komplexität Eingeschränkte Zuverlässigkeit und Performance-Defizite





Da Unternehmen mit diesen Herausforderungen umgehen müssen, gibt es mehrere wichtige Faktoren, die ihre Entscheidungen zur Änderung der IT-Strategie beeinflussen.

Zentrale Gründe für veränderte IT-Strategien

Da sich der VDI-Markt weiterhin in einem Umbruch befindet, bewerten mittelständische Unternehmen ihre IT-Strategien neu. So können sie diese besser auf ihre aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse abstimmen. Bei der Frage nach den ausschlaggebenden Faktoren für einen potenziellen Anbieterwechsel nannten die Studienteilnehmer:

Steigende Kosten (43 Prozent)

Bedenken hinsichtlich der langfristigen Supportgarantien (26 Prozent)

Mangelnde Integration (18 Prozent)

Unsichere Produktpläne (13 Prozent)

Diese Ergebnisse deuten auf eine zunehmende Nachfrage nach Lösungsansätzen hin, die den operativen Aufwand minimieren und gleichzeitig langfristige Stabilität und nahtlose Integration bieten. IT-Verantwortliche fokussieren sich nicht ausschließlich auf Potentiale zur Kostensenkung. Sie suchen auch nach vertrauenswürdigen Partnern mit transparenter Produktstrategie und der Fähigkeit, sich entwickelnde Infrastrukturstrategien zu unterstützen.

Laut Gartner®„drängen Anbieter darauf, dass Unternehmen vollständig in der Cloud arbeiten, aber die meisten KMU sehen weiterhin Vorteile in einem hybriden Ansatz, der die Vorteile von On-Premises und Cloud ausgleicht. CIOs oder die ranghöchsten IT-Führungskräfte der befragten KMU geben an, dass durchschnittlich 40 Prozent ihrer Anwendungen und Infrastruktur On-Premises verbleiben." Dies unterstreicht die Bedeutung flexibler Lösungen, die sowohl Cloud- als auch On-Premises-Implementierungen unterstützen. Ein solcher Ansatz ermöglicht Unternehmen die IT-Modernisierung im selbstbestimmten Tempo, ohne Abstriche bei Leistung, Kontrolle oder Budget eingehen zu müssen.

Budgets für Cybersicherheit steigen

Da sich die Bedrohungen für die Cybersicherheit ständig weiterentwickeln, legen mittelständische Unternehmen bei ihren IT-Strategien den Schwerpunkt auf stärkere Sicherheitsmaßnahmen. Laut der Umfrage plant eine überwältigende Mehrheit der KMU – neun von zehn –, ihre Investitionen in die Cybersicherheit bis 2025 zu erhöhen:

41 Prozent gaben an, dass ihr Cybersicherheitsbudget erheblich steigt

48 Prozent gaben an, dass es mäßig steigt

Nur 9 Prozent planen, das derzeitige Ausgabenniveau beizubehalten, und nur 1 Prozent erwartet einen Rückgang





Diese Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig Cybersicherheit geworden ist – nicht nur als Schutzmaßnahme, sondern als grundlegendes Element der digitalen Transformation und der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen.

„Was wir von IT-Führungskräften hören, ist der Wunsch nach Auswahl, Sicherheit und Einfachheit – und das alles, ohne Kompromisse einzugehen. Es geht um Lösungen, die einfach zu implementieren, zu betreiben und zu verwalten sind“, resümiert Ketkar. „Bei Parallels konzentrieren wir uns darauf, schlanke und leistungsstarke Lösungen für die Bereitstellung von Anwendungen und Infrastruktur anzubieten. So helfen wir mittelständischen Unternehmen, flexibel zu bleiben, Kosten zu senken und die digitale Transformation in ihrem eigenen Tempo voranzubringen.“

Umfrage-Methodik

Die Parallels-Studie „2025 State of Cloud Computing“ wurde im Dezember 2024 mit Daten von 600 IT-Experten in den USA, Großbritannien, Kanada, Japan und der Europäischen Union über ihre Erfahrungen mit der Cloud durchgeführt. Um die vollständigen Ergebnisse der Studie zu sehen, klicken Sie hier.

*Hinweis: Mittelständische Unternehmen sind definiert als Unternehmen mit 300 bis 1.000 Mitarbeitern.

Gartner Attribution

Gartner, Midsize Enterprises Optimize Cloud and On-Premises Strategies, von Mike Cisek, Megha Bawa, 30. Oktober 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Parallels

Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen, die es Unternehmen und Einzelpersonen einfach machen, die benötigten Anwendungen und Dateien auf jedem Gerät oder Betriebssystem zu nutzen und darauf zuzugreifen. Parallels hilft Kunden, die beste Technologie zu nutzen, die es gibt, egal ob es sich um Windows, Mac, Chrome OS, iOS, Android oder die Cloud handelt. Parallels löst komplexe Engineering- und User-Experience-Probleme, indem es Unternehmen und Einzelkunden die Nutzung von Applikationen überall und jederzeit einfach und kostengünstig macht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.parallels.com.

© 2025 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH. in Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderswo. Mac ist eine Marke von Apple Inc. Android und ChromeOS sind Marken von Google LLC. Alle anderen Firmen-, Produkt- und Servicenamen, Logos, Marken und alle erwähnten eingetragenen oder nicht eingetragenen Warenzeichen werden nur zu Identifikationszwecken verwendet und bleiben das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Für alle Hinweise und rechtlichen Informationen besuchen Sie bitte www.parallels.com/about/legal/.

Ashley Ruess

ashley.ruess@alludo.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.