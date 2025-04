科兴控股生物技术有限公司管理层关于审计师辞职的声明

北京, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致科兴控股生物技术有限公司全体股东及各利益相关方:

科兴控股生物技术有限公司(纳斯达克股票代码:SVA,以下简称 “公司”)的管理层近日收到公司外部审计师的通知,审计师已决定辞去公司2024 财年年终审计师职务。

根据审计师的辞职信,审计师的辞职决定源于公司现任董事会于2025年4月1日发布的公告,该公告称,“现任董事会成员正在评估前任董事会在卸任后所作出的若干公司行为”。审计师表达顾虑,因为该审查对其出具审计意见所依据的事实和法律基础带来了不确定性。由于审计师辞职,公司将无法在截止日期2025年4月30日前按期向美国证券交易委员会(SEC)提交Form 20-F年度报告。

这一事态发展令人极为担忧,反映出现任董事会的行为已对公司的合规运营和治理造成不良影响。董事会启动该审查的依据似乎是英国枢密院于2025年1月16日作出的一项裁决,该裁决决定,部分股东在公司2018年年度股东大会上提名的董事名单是合法任命。然而,目前董事会的组成与英国枢密院裁决确认的提名名单并不相符。近期披露的五位董事中,仅有三位来自该名单,且其中一人因一审被判犯有职务侵占,伪造国家机关公文、印章,伪造公司印章等罪名被羁押。多位股东已对现任董事会的资质、合法性及其作为公司董事会行使职权的有效性提出了严重质疑。

尽管我们尊重英国枢密院的裁决,但作为公司管理层,我们认为维持公司稳定、有序运营才是所有股东的最佳利益所在。该裁决虽然认可了部分股东在公司2018年年度股东大会上提名的董事名单,但并未裁定撤销2018年2月至今前任董事会所作出的公司行为。

事实上,正是在前任董事会的领导下,公司实现了飞跃发展,拓展了多个国际市场,并大幅提升了营收与股东价值。管理层支持向股东派发现金红利,这些红利的取得完全基于前任董事会所推动的举措和成就。任何企图撤销前任董事会所作出的决策的做法,不仅将引发运营混乱与法律不确定性,更会严重影响公司的未来发展。审计师辞职及随之而来的Form 20-F报表延期,正是不稳定局势所带来的不良后果的显现。

在这一关键时刻,鉴于部分现任董事会成员的资质及其任命程序可能存在瑕疵,以及他们近期行为对公司造成的不良影响,为了公司的持续运营和长期稳定,我们倡导合作与协调,并呼吁全体股东以长远眼光看待公司未来。我们认为应尽快召开一次股东大会,选举出一个真正代表全体股东利益,能够为公司未来发展提供有力、稳定且正当领导的新董事会。与此同时,我们亦呼吁并支持尽快恢复公司股票的正常交易。

作为一家上市公司的管理团队,我们肩负着为所有股东谋取最大利益的信义义务。鉴于近期形势发展,我们认为有责任发布本公开声明,确保公司运作透明,并让所有股东及利益相关方充分了解这一系列重大事项。

我们将继续致力于维护公司及其全体股东的长远利益。为了公司的合规运营和治理,我们也将积极配合新审计师的聘任。

科兴控股生物技术有限公司管理团队

2025年4月22日,北京

科兴控股生物技术有限公司管理团队 +86(010)82799800 sinovac@sinovac.com

