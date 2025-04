BioProcess360 Partners lance une nouvelle société de chromatographie grâce au transfert de propriété intellectuelle, d'actifs et de personnel de LigaTrap Technologies

ChromaGenix™ combinera expertise industrielle et innovation académique à un investissement prévu de 35 millions de dollars pour développer et déployer à grande échelle des technologies de purification de nouvelle génération pour les thérapies géniques, les vaccins et les immunothérapies

RALEIGH, Caroline du Nord, 22 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioProcess360 Partners a annoncé aujourd'hui la création de ChromaGenix, une nouvelle société de biotechnologie axée sur le développement de technologies de purification en aval pour les biothérapies émergentes. La société est née du transfert de propriété intellectuelle, d'actifs clés et de personnel scientifique de LigaTrap Technologies, LLC, une société de technologie de plateforme issue de l'Université d'État de Caroline du Nord (NC State).

ChromaGenix a été lancée pour répondre à la demande mondiale croissante de solutions de purification évolutives et spécifiques aux applications pour la production de thérapies géniques, de vaccins à ARNm, d'exosomes et de nanoparticules lipidiques (NPL). Son portefeuille s'appuiera sur la plateforme éprouvée de découverte de ligands de LigaTrap et sera étendu à de nouveaux formats à base de résines et de membranes.

« Nous avons toujours été convaincus que notre technologie avait le potentiel de concurrencer des acteurs bien plus importants du secteur des biotechnologies, et notre participation à des consortiums internationaux ainsi que notre clientèle croissante nous ont confortés dans la solidité de notre projet », a déclaré le Dr Michael Crapanzano, cofondateur de LigaTrap Technologies, LLC. « Dès nos premiers échanges avec BioProcess360 Partners, j'ai clairement compris que leur expérience en matière d'accélération de la croissance et de commercialisation de résines d'affinité dans le secteur des bioprocédés était précieuse, et nous nous engageons désormais sur une voie similaire. L'esprit « Think and Do » de l'université d'État de Caroline du Nord nous a fortement influencés dès le départ et ce même esprit perdure aujourd'hui chez ChromaGenix. »

Avec jusqu'à 35 millions de dollars d'investissement en capital prévu sur cinq ans, ChromaGenix financera la construction d'une installation de 604 m² consacrée aux BPF et à la R&D, afin de soutenir le développement et la fabrication en interne, ainsi que la croissance des talents jusqu'à 40 employés à temps plein, comprenant des rôles commerciaux, techniques, opérationnels et de support des applications clients.

« C'est le début d'une nouvelle aventure qui, selon nous, transformera la façon dont l'industrie aborde la purification des médicaments modernes, et nous sommes fiers de poursuivre sur la lancée de LigaTrap », a déclaré Chris Major, associé fondateur de BioProcess360 Partners. « ChromaGenix représente une convergence rare de science de pointe, d'expérience pratique et d'investissement à long terme, le tout visant à aider les fabricants à exploiter pleinement le potentiel des thérapies avancées ».

Réunion à l'Université d'État de Caroline du Nord pour célébrer la création d'une nouvelle société, ChromaGenix.

(De gauche à droite) Anne Rozakis, David Roush, Mike Crapanzano, Stefano Menegatti, Patrick Gilbert, Brad Beatty, Chris Major

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3ac40d2-e06a-49f9-9b83-9ab8150f0404





Contact médias : Chris Major Adresse e-mail : enquiries@bioprocess360.com

