Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc lance une campagne d'exploration en deux phases à Timarighine

MONTRÉAL, 22 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc (TSXV : MCC) (« Minéraux Stratégiques du Maroc » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le lancement d’un programme d’exploration en deux phases sur sa propriété Timarighine, où elle détient une option pour acquérir un intérêt de 100 %.

Programme d'exploration

Cette initiative d'exploration fait suite à une récente visite du site et à une reconnaissance préliminaire de la propriété Timarighine. La tranchée #1 a été creusée perpendiculairement à une structure minéralisée sub-verticale, interprétée comme s'étendant sur environ 1 kilomètre de long. L'échantillonnage le long de cette tranchée a permis d'identifier une minéralisation primaire significative (figure 1) dans un système de dykes en stockwork, caractérisé principalement par des oxydes de fer, notamment de l'hématite et de la pyrite, avec un peu de chalcopyrite et d'arsénopyrite - des minéraux souvent associés à des systèmes de minerais d'or.

Un total de neuf échantillons choisis a été prélevé sur la structure principale subverticale présentant une minéralisation visible à faible profondeur, entre 8 et 10 mètres sous la surface. Les échantillons ont été analysés au laboratoire African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech, au Maroc. Tous les échantillons ont été analysés pour le cuivre et ont donné des teneurs comprises entre 0,78 % et 8,14 % Cu. Ce type de minéralisation constituera le point central des prochaines activités d’exploration.

La première phase, qui devrait débuter en avril 2025, consistera à approfondir les tranchées existantes à l'aide d'excavateurs mécaniques et de pompes d'assèchement afin d'accéder à un substratum rocheux plus frais et moins altéré. Un programme d'échantillonnage horizontal systématique sera mené le long des structures minéralisées exposées afin d'évaluer la continuité et la distribution des teneurs. Un entrepreneur local a été engagé pour mener à bien cette phase du programme.

Après l'achèvement des tranchées et de l'échantillonnage de surface, phase deux lancera une première campagne de forage au diamant totalisant entre 1 000 et 2 000 mètres. Cette phase vise à mieux délimiter les zones minéralisées en profondeur et à évaluer le potentiel plus large du projet. Le programme de forage sera supervisé par GoldMinds Geoservices, société indépendante de conseil en géologie, qui assurera la supervision technique sur place afin de garantir le respect total des normes de déclaration de l'instrument national 43-101.





Figure 1 : Minéralisation primaire observée dans la structure minéralisée principale qui s'étend sur 1 km de long.

À propos de la propriété de cuivre de Timarighine

Le gisement de cuivre de Timarighine est situé dans la commune rurale de Tazzarine, dans le caïdat de Tazarine, district d'Agdez, province de Zagoura, dans la région marocaine du Drâa-Tafilalet. Située à environ 13 km au nord-ouest du village de Tazarine, la propriété se trouve le long des pentes sud du Jbel Saghro dans l'Anti-Atlas oriental, une région réputée pour ses minéralisations en cuivre, notamment le gisement d'Oumjrane situé à proximité. L'accès au site se fait par la route nationale R108, entre Nkob et Tazarine, suivie d'une piste directe vers la région de Timarighine. D'une superficie d'environ 64 km², la propriété comprend quatre permis d'exploration contigus (3842563, 3842734, 3842735 et 3842736).

La propriété de Timarighine se trouve dans une dépression orientée est-ouest sur le front sud du massif du Saghro d'âge précambrien. La minéralisation cuprifère se produit le long de deux structures filoniennes parallèles, connues localement sous le nom de zones « iron cap », marquées par de vastes zones d'altération avec des oxydes de fer de type hématite et goethite. Les structures minéralisées sont caractérisées par un système de cisaillement orienté NNE-SSW et présentent des zones de stockwork locales de veinules bréchifiées de carbonate-quartz-pyrite-chalcopyrite. Les deux principales veines minéralisées s'étendent sur environ 650 mètres et 300 mètres de long, avec des largeurs variables allant jusqu'à 5 mètres (Figure 1 : Vue aérienne des principales structures minéralisées). La teneur élevée en cuivre identifiée dans ces zones laisse également entrevoir un potentiel important de minéralisation en sulfures primaires en profondeur, ce qui souligne le statut de Timarighine en tant que cible d'exploration cuprifère de grande valeur.





Personne qualifiée

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été revu et approuvé par Merouane Rachidi, Ph.D., P.Geo., une personne qualifiée indépendante telle que définie dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Assurance qualité

Tous les échantillons prélevés ont été acheminés vers le laboratoire African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech, au Maroc, pour y être préparés et analysés. Tous les échantillons ont été analysés afin de déterminer leur teneur en argent, cuivre, fer, plomb et zinc à l'aide d'eau régale, puis par spectroscopie d'absorption atomique (« AAS »). Les échantillons présentant une teneur en cuivre supérieure à 5 % ont été réanalysés à l'aide d'une méthode de titrage.

À propos de Corporation de Minéraux Stratégiques de Maroc

Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc est une société canadienne d'exploration minière qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles intéressantes au Canada et au Maroc.

