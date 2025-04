Midland annonce l’acquisition du projet aurifère Kan dans la Fosse du Labrador

MONTRÉAL, 22 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer l’acquisition de 100 % du projet d’or Kan que détenait une société privée (Les Ressources Tectonic inc. (« Ressources Tectonic »)). Le projet Kan, situé dans la Fosse du Labrador, est situé à 85 kilomètres au sud-ouest de Kuujjuaq et contient 261 titres miniers couvrant 121 km2 (environ 35 kilomètres par 3,5 kilomètres.).

Faits saillants :

Nombreux indices d’or connus sur le projet, ayant titré jusqu’à 9,8 g/t Au sur 13,2 mètres (rainure; indice Ferricrete), 8,71 g/t Au sur 7,0 mètres (rainure; indice Pump Pad Ridge), et 5,24 g/t Au sur 17,0 mètres (rainure; indice Winchester)

Minéralisations en or dans une formation de fer à silicates-carbonates qui présente de nombreuses similitudes avec le gisement d’or de classe mondiale Homestake.

Formation de fer à silicates-carbonates hôte de la minéralisation en or présente sur 30 kilomètres de long sur le projet

Extensions de plusieurs zones aurifères connues en forages ou en rainures ouvertes.

Fort potentiel pour l’or dans les shales noirs et les filons-couches de gabbros-diorite, peu exploré



Le projet contient plusieurs indices d’or historiques à hautes teneurs. Ces indices d’or se trouvent dans une formation de fer à silicates-carbonates d’étendue régionale, qui est présente sur plus de 30 kilomètres de long sur le projet. Les indices d’or et la formation de fer à silicates-carbonates hôte de la minéralisation présentent de fortes similitudes avec le gisement d’or de classe mondiale de Homestake. De nombreuses cibles d’exploration pour l’or demeurent non-testées sur le projet, incluant les extensions ouvertes de zones aurifères connues en forages ou en rainures. Le projet montre également un fort potentiel pour de la minéralisation en or dans les shales noirs et dans les filons-couches de gabbros-diorites. En incluant le projet aurifère Willbob, Midland contrôle maintenant 340 kilomètres carrés de terrains favorables pour l’or dans la région, qui s’étendent sur près de 90 kilomètres de long.

Potentiel en or de la formation de fer à silicates et carbonates du projet Kan

Les minéralisations en or du projet Kan se trouvent dans une unité de formation de fer à silicates-carbonates d’étendue régionale. Cette formation de fer est présente sur plus de 30 kilomètres de long sur le projet. Les meilleurs indices sont les suivants :

Indice Ferricrete : 9,8 g/t Au sur 13,2 mètres; 8,9 g/t Au sur 8,45 mètres (rainures); 5,07 g/t Au sur 6,0 mètres ; 6,29 g/t Au sur 3,0 mètres ; 4,14 g/t Au sur 3,8 mètres, 3,64 g/t Au sur 4,0 mètres (forages)

(rainures); ; ; (forages) Indice Winchester : 5,24 g/t Au sur 11,0 mètres; 2,02 g/t Au / 10,0 mètres; 8,33 g/t Au sur 4,0 mètres (rainures); 1,99 g/t Au sur 21,1 mètres ; 1,22 g/t Au sur 16,0 mètres (forages)

(rainures); ; (forages) Indice Pump Pad Ridge : 8,71 g/t Au sur 7,0 mètres ; 11,6 g/t Au sur 3,0 mètres; 1,22 g/t Au sur 8,5 mètres; 2,64 g/t Au sur 15,0 mètres (rainures); 2,3 g/t Au sur 3,0 mètres (forages)

; (rainures); (forages) Indice Pump Pad Ridge Ouest: 4,28 g/t Au sur 8,5 mètres (rainure)

(rainure) Indice 16-TR-024 : 8,57 g/t Au sur 3,2 mètres (rainure)

(rainure) Indice 16-TR-021 : 4,5 g/t Au sur 4,0 mètres (rainure)

(rainure) Indice 16-TR-023 : 1,62 g/t Au sur 12,0 mètres (rainure)

(rainure) Indice 16-TR-001 : 1,4 g/t Au sur 25,0 mètres (rainure)

(rainure) Indice 16-TR-006 : 3,46 g/t Au sur 4,5 mètres (rainure)

(rainure) Indice 16-TR-017 : 0,91 g/t Au sur 25,5 mètre s incluant 4 ,77 g/t Au sur 4,0 mètres (rainure)

s incluant 4 (rainure) Indice KAN-18-016 : 3,05 g/t Au sur 11,5 mètres (forage)

(forage) Indice KAN-18-007 : 1,8 g/t Au sur 7,0 mètres (forage)

(forage) Indice KAN-18-027 : 4,22 g/t Au sur 5,0 mètres (forage)

(forage) Indice FAU-16-009 : 1,21 g/t Au sur 8,0 mètres (forage)

(forage) Indice K-94-16 : 9,46 g/t Au sur 2,0 mètres (forage)

(forage) Indice K-94-13 : 6,72 g/t Au sur 2,0 mètres (forage)

(forage) Indice Noranda-Ridge Nord : 4,64 g/t Au sur 1,3 mètre (rainure)



Les extensions latérales et en profondeur de plusieurs de ces indices restent ouvertes. Les données historiques du projet sont en cours d’analyse pour identifier les meilleures cibles de forages. Les teneurs historiques des forages et rainures mentionnées précédemment et celles des sols ci-bas, proviennent de: Hébert et al., (2018); rapport GM-71136 (Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec (« MRNF »); Hébert et al., (2018); rapport GM-70728 (MRNF); Hébert et al., (2017); rapport GM-70234 (MRNF).

Les secteurs de Pump Pad Ridge et de Ferricrete montrent des teneurs en or exceptionnelles dans l’horizon B du sol (Figure 5). Les levés de sols historiques réalisés dans les deux secteurs montrent 155 échantillons de sols dont les teneurs sont supérieures à 0,25 g/t Au, et 68 échantillons de sols dont les teneurs dépassent 1 g/t Au. Les secteurs anomaux se suivent le long de la formation de fer sur des centaines de mètres. Les teneurs en or sont causées par de l’or libre dans le sol développé in-situ directement sur la formation de fer. L’or libre peut être observé extrait et observé facilement à la batée (Figure 8).

La géologie et les indices d’or du projet montrent de fortes similitudes avec le gisement de classe mondiale Homestake dans le Dakota du Sud, qui a historiquement produit près de 40 millions d’onces d’or. Kan et Homestake se trouvent tous les deux dans l’orogénèse Trans-Hudson, et plus particulièrement dans des séquences sédimentaires du même âge (1,9 Ga). A l’échelle locale, la séquence géologique et le style structural sont également très similaires (Figure 9). L’or de la mine Homestake se trouve dans une formation de fer à silicates-carbonates qui est très similaire à la formation de fer du projet Kan.

Potentiel en or de la des filons-couches de gabbro-diorites et shales noirs du projet Kan

Le projet Kan est adjacent au projet existant Willbob de Midland. Plusieurs zones minéralisées en or sont présentes dans les filons-couches de gabbros-diorites sur le projet Willbob. Un exemple est l’indice Didgeridoo qui a donné jusqu’à 2,30 g/t Au / 8,95 m en rainures en 2017 (Figure 2; voir le communiqué de Midland daté du 18 septembre 2018). Cet indice est situé à 6 kilomètres au sud-est du projet Kan. Les mêmes filons-couches de gabbros-diorites sont présents sur le projet Kan, mais ceux-ci ont fait l’objet de très peu de travaux historiques, l’attention étant concentrée sur la formation de fer aurifère. Midland considère qu’un potentiel similaire existe sur le projet Kan.

Certains des plus gisements d’or du monde se trouvent dans des séquences de shales noirs. Un exemple est le gisement de Sukhoi Log, qui contient plus de 61 millions d’onces d’or. Des séquences extensives de shales noirs sont présentes sur le projet Kan. Les shales noirs sont identifiés sur plus de 30 kilomètres de long et sur une largeur apparente jusqu’à 2 kilomètres. Ces shales noirs ont fait l’objet de peu d’exploration historiquement.

Détails de l’acquisition du projet

Midland acquiert 100 % des titres miniers que détenait Ressources Tectonic en contrepartie de 3 paiements totalisant 125 000 $ dont un paiement de 40 000 $ à la signature, un paiement de 40 000 $ au premier anniversaire et un deuxième paiement de 45 000 $ au deuxième anniversaire. À titre de contrepartie additionnelle, Midland convient de payer une redevance de 2 % des produits nets d'affinage en faveur de Ressources Tectonic si le projet est mis en production commerciale. La redevance pourra être rachetée par Midland, en totalité ou en deux tranches de 1 %, sur paiement d'une somme de 1 500 000$ par tranche de 1 %, en faveur de Ressources Tectonic, pour une somme totale de 3 000 000 $.

Mises en garde

Les minéralisations observées à l’ancienne mine Homestake et à Sukhoi Log et mentionnées dans le présent communiqué ne sont pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur le projet Kan.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, SOQUEM inc., Electric Elements Mining Corp., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Richard St-Cyr géo., Directeur de l’exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

