LONDRES, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Henley & Partners, empresa líder internacional de asesoramiento en materia de residencia y ciudadanía, en asociación con Andan Foundation, organización humanitaria suiza sin fines de lucro, se complace en anunciar la convocatoria de candidaturas al premio Global Citizen 2025.

Creado hace 11 años, en 2014, el premio Global Citizen es un tributo que honra a personas extraordinarias que trabajan para resolver cualquiera de los desafíos mundiales que afectan a la humanidad en la actualidad: desafíos que trascienden las fronteras nacionales y que ningún país puede resolver por sí solo.

El galardonado de 2025 será seleccionado por un distinguido comité independiente y homenajeado en la ceremonia del premio Global Citizen. Esta velada de gala que forma parte de la Conferencia de Ciudadanía Global anual de Henley & Partners, se celebrará este año en The Dorchester, Londres, del 2 al 4 de noviembre de 2025.

El Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners y fundador de la Fundación Andan, afirma que el trabajo de la persona galardonada debe demostrar un impacto positivo en las vidas de los grupos sociales vulnerables, sobre todo en relación con cuestiones relacionadas con la migración. “El premio Global Citizen está abierto en todo el mundo a quienes trabajan en un campo que tenga un vínculo directo con los temas sobre los que quieren incidir. El comité está buscando personas excepcionales e inspiradoras que demuestren visión, coraje e innovación para impulsar el cambio global, y cuyas acciones y perspectiva contribuyan a un mundo más justo, pacífico, conectado y tolerante”.

El proceso de selección se basa en una decisión mayoritaria del comité del premio Global Citizen. El premio en sí consiste en una medalla escultórica diseñada a medida por el destacado artista italiano Antonio Nocera, un certificado de premio firmado por el presidente del Comité del Premio Ciudadano Global y un premio monetario de 20.000 dólares, que se destina a apoyar los esfuerzos humanitarios de la persona premiada. Además, Henley & Partners se compromete a trabajar en estrecha colaboración con el galardonado durante un periodo de un año, dará a conocer su trabajo y apoyará el proyecto seleccionado mediante la red de la empresa con más de 60 oficinas en todo el mundo.

Desde su creación, el premio Global Citizen ha galardonado a muchas personas destacadas, entre ellas el empresario alemán Harald Höppner, que creó el proyecto de ayuda humanitaria a los refugiados Sea Watch, el Dr. Imtiaz Sooliman, fundador de la Fundación Gift of the Givers, la mayor organización de ayuda ante catástrofes de África, y Monique Morrow, cofundadora de The Humanized Internet, un proyecto de identidad digital que tiene como objetivo brindar esperanza a los aproximadamente 1.100 millones de personas en el mundo que no pueden demostrar su identidad legal.

Diep Vuong, cofundadora y presidenta de Pacific Links Foundation, fue premiada por su trabajo en el sudeste asiático en defensa de los derechos de las personas esclavizadas por la trata de personas, mientras que el profesor Dr. Padraig O'Malley recibió su premio Global Citizen en reconocimiento a su trabajo en la resolución de conflictos y la reconciliación en Irlanda del Norte, Sudáfrica e Irak. Zannah Bukar Mustapha fue reconocida por el apoyo psicológico, educativo, espiritual y de desarrollo de otro tipo brindado a los niños y viudas afectados por la insurgencia en el noreste de Nigeria, y el año pasado, Mohamed Nasheed, expresidente de Maldivas y actual Secretario General de la Climate Vulnerable Forum, fue reconocido por su labor pionera como activista de los derechos humanos y defensor de la acción por el clima.

Al reflexionar sobre el legado y la repercusión del premio, el Dr. Kaelin explica que los ideales de la ciudadanía mundial siempre han sido fundamentales para Henley & Partners. Mediante su colaboración con la Fundación Andan, la empresa presta un apoyo vital a personas desplazadas por conflictos, guerras y crisis relacionadas con el clima. “Cada uno de los galardonados con el premio Global Citizen nos ha conmovido con su valentía para afrontar desafíos que muchos consideran abrumadores”, afirmó. “Los problemas mundiales actuales van mucho más allá de las comunidades individuales o las naciones. Más que nunca, es esencial apoyar a quienes están creando activamente un cambio importante en las vidas de las comunidades vulnerables de todo el mundo”.

Las candidaturas se cierran el martes 1 de julio de 2025. Puede presentar su candidatura en línea aquí o enviarla a gca@henleyglobal.com.

