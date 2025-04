11:11 Systems uitgeroepen tot ‘Aspiring Provider’ in de 2024 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer voor Disaster Recovery as a Service

Fairfield, NJ – 22 April 2025 - 11:11 Systems, een provider van beheerde infrastructuuroplossingen die klanten in staat stelt om bedrijfskritische applicaties en data te moderniseren, beschermen en te beheren, is uitgeroepen tot Aspiring Provider in het Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer-rapport van 2024 over Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Dit is het tweede jaar op rij dat 11:11 is opgenomen in dit rapport.

"Bij 11:11 zetten we onze klanten altijd op de eerste plaats en streven we ernaar aan hun specifieke continuïteitsbehoeften te voldoen", aldus Kaushik Ray, Chief Experience Officer bij 11:11 Systems. "We zien onze vermelding in het Voice of the Customer-rapport als bewijs van onze inzet om een betrouwbare partner te zijn, die de loyaliteit van onze klanten verdient en tastbare bedrijfsresultaten kan realiseren. We zijn trots dat we met onze innovatieve DRaaS-oplossingen bedrijven over de hele wereld ondersteunen, van middelgrote organisaties tot grote ondernemingen."

Disaster recovery is belangrijker dan ooit. Volgens Gartner zijn “70 procent van de organisaties slecht voorbereid op het gebied van disaster recovery (DR), waarbij 54% waarschijnlijk lijdt aan ‘illusies van misplaatst zelfvertrouwen’.” *

De Disaster Recovery as a Service-oplossingen van 11:11 ondersteunen zowel fysieke als gevirtualiseerde workloads, ongeacht of deze nu op locatie, in AWS of in Azure worden gehost. Deze workloads kunnen worden hersteld naar de beveiligde cloud van 11:11, AWS of Azure, waarbij gebruik wordt gemaakt van toonaangevende technologieën van AWS, Cohesity, Veeam, HPE en Zerto. De services van 11:11 zijn beschikbaar als selfservice- of volledig beheerde opties, die bedrijven bescherming biedt tegen ongeplande stilstand veroorzaakt door cybercriminaliteit, natuurrampen of onverwachte incidenten. 11:11 levert complete en betrouwbare Disaster Recovery-oplossingen die de operationele continuïteit waarborgen.

Het Voice of the Customer-rapport, dat beoordelingen van Gartner Peer Insights samenvoegt tot actiegerichte informatie voor IT-besluitvormers, heeft zes DRaaS-providers geëvalueerd op basis van hun prestaties, waaronder gebruikersinteresse en acceptatie, capaciteiten, ondersteuning/levering en een algemene beoordeling. Door de ware stem van de klant te laten horen, geeft het rapport IT-leiders waardevolle feedback uit de praktijk van hun collega’s.

Gartner, Voice of the Customer voor Disaster Recovery as a Service, Bijdragen uit de praktijk, 31 oktober 2024

*Gartner, Market Guide voor Disaster Recovery as a Service, april 2024.

Gartner® en Peer Insights™ zijn handelsmerken van Gartner, Inc. en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. De content van Gartner® Peer Insights™- bestaat uit de meningen van individuele eindgebruikers op basis van hun eigen ervaringen en moet niet worden opgevat als feitelijke verklaringen, noch vertegenwoordigen zij de standpunten van Gartner of zijn dochterondernemingen. Gartner ondersteunt geen enkele leverancier, product of dienst die in deze content wordt weergegeven en geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze content, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

OVER 11:11 SYSTEMS

11:11 Systems levert beheerde infrastructuuroplossingen waarmee klanten bedrijfskritische applicaties en data kunnen moderniseren, beschermen en beheren, gebruikmakend van het robuuste cloudplatform van 11:11. Meer informatie is te vinden op 1111Systems.com.

Contact

Destiny Gillbee

11-11systems@c8consulting.co.uk

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.