11:11 Systems a été nommé « Aspiring Provider » dans l’édition 2024 du rapport Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer portant sur la récupération après sinistre en tant que service (DRaaS)

Fairfield, NJ – Avril 22 2025 - 11:11 Systems, un fournisseur de solutions d'infrastructure gérée qui permet aux clients de moderniser, protéger et gérer des applications et données critiques, a été nommé « Aspiring Provider » dans l’édition 2024 du rapport Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer portant sur la récupération après sinistre en tant que service (DRaaS). C'est la deuxième année consécutive que 11:11 est inclus dans ce rapport.

« Nous adoptons systématiquement le point de vue des clients, notamment en termes de continuité métier », explique Kaushik Ray, directeur de l'expérience client chez 11:11 Systems. « Notre mention dans le rapport Voice of the Customer témoigne notre engagement à agir en tant que partenaire de confiance, à gagner la fidélité de nos clients et à générer des résultats tangibles. Nous sommes fiers d'aider des entreprises du monde entier avec nos solutions innovantes DRaaS, des PME aux grands groupes. »

La capacité de récupération après sinistre est plus importante que jamais. Selon Gartner, « 70 % des organisations ne disposent pas de mesures de récupération après sinistre (DR) adéquates et 54 % d’entre-elles surestiment leurs capacités, ce qui les expose à des risques majeurs » *

Les solutions DRaaS de 11:11 couvrent les charges de travail physiques et virtualisées, qu'elles soient hébergées sur site ou dans les environnements AWS et Azure. Ces charges de travail peuvent être récupérées dans le Cloud sécurisé de 11:11, AWS ou Azure, en utilisant des technologies de pointe d’AWS Cohesity, Veeam, HPE et Zerto.

Les services de 11:11 sont disponibles en libre-service ou infogérance, afin d’aider les entreprises à se protéger contre les arrêts imprévus liés à la cybercriminalité, aux catastrophes naturelles ou des incidents imprévus. 11:11 fournit des solutions complètes et fiables de récupération après sinistre qui garantissent la continuité opérationnelle.

Le rapport Voice of the Customer, qui synthétise les avis des utilisateurs de Gartner Peer Insights pour les décideurs informatiques, a évalué les performances de six fournisseurs de DRaaS en termes d'Intérêt des utilisateurs et d’Adoption, de Capacités, d’Assistance/Exécution et a donné une évaluation globale. En donnant la parole aux clients, le rapport offre aux responsables informatiques un aperçu précieux sur les retours d’expérience de leurs pairs.

Gartner, Voice of the Customer for Disaster Recovery as a Service, Peer Contributors, 31 octobre 2024.

*Gartner, Market Guide for Disaster Recovery as a Service, avril 2024.

Gartner® et Peer Insights™ sont des marques de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Tous droits réservés. Le contenu de Gartner® Peer Insights™ consiste en des opinions d’utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences, et ne doit pas être interprété comme des déclarations de faits, ni représenter les points de vue de Gartner ou de ses filiales. Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service figurant dans ce contenu et ne fait aucune garantie, explicite ou implicite, concernant son exactitude ou son exhaustivité, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À PROPOS DE 11:11 SYSTEMS

11:11 Systems est un fournisseur de solutions d'infrastructure gérée qui permet aux clients de moderniser, protéger et gérer des applications et données applications et des données vitales au moyen de la plateforme cloud résiliente de 11:11. En savoir plus sur 1111Systems.com

