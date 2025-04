Atlas Renewable Energy Cierra Financiamiento por USD 510 Millones para Proyecto Solar con Almacenamiento

Atlas Renewable Energy

La compañía aseguró el mayor financiamiento de su historia para la construcción del Proyecto Estepa, a través de reconocidos bancos internacionales y nacionales

Este hito demuestra nuevamente el liderazgo de Atlas. No sólo marca el mayor financiamiento de nuestra historia, sino que lo hacemos de la mano de un proyecto híbrido a gran escala.” — Alfredo Solar, gerente regional de Atlas para Chile y el Cono Sur

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy , líder internacional en el desarrollo de energías renovables, obtuvo el mayor financiamiento de su historia a nivel global para la construcción de su proyecto híbrido Estepa (Solar Fotovoltaico + BESS), ubicado en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta. El financiamiento de USD 510 millones fue estructurado en condiciones altamente competitivas, con el respaldo de instituciones financieras de primer nivel como Credit Agricole Corporate & Investment Bank, DNB Bank, BNP Paribas, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Nova Scotia, y Scotiabank Chile.El Proyecto Estepa es un sistema híbrido compuesto por una central fotovoltaica, con una capacidad instalada de 215 MW y una generación estimada de 600 GWh anuales, suficiente para abastecer a más de 250 mil hogares chilenos. Contará, además, con dos sistemas de almacenamiento BESS que suman 418 MW con cuatro horas de autonomía, lo que permitirá entregar energía de forma continua, incluso en horas sin generación solar. Se estima que el proyecto inicie su operación comercial a finales de 2026.La operación de Estepa está respaldada por dos contratos de compraventa de energía firmados con Codelco y Colbún, actores clave del sector minero y energético en Chile. Esta combinación de acuerdos fortalece el posicionamiento de Atlas como socio estratégico en la transición hacia una matriz energética más limpia, resiliente y segura.“Este hito demuestra nuevamente el liderazgo de Atlas. No sólo marca el mayor financiamiento de nuestra historia, sino que lo hacemos de la mano de un proyecto híbrido a gran escala. Los acuerdos alcanzados con actores clave del país reflejan la competitividad de Atlas en proyectos complejos y de gran envergadura. Estamos orgullosos de seguir siendo aliados estratégicos de las compañías más relevantes tanto en minería como en energía”, afirmó Alfredo Solar, gerente regional de Atlas Renewable Energy para Chile y el Cono Sur.Este cierre se concretó apenas cinco meses después de la firma de otro acuerdo con un actor estratégico de la minería, Grupo CAP a través de sus empresas Compañía Minera del Pacífico y Aguas CAP, con quien se acordó en diciembre el suministro de 450 GWh anuales que serán suministrados por el proyecto híbrido Copiapó.Con este paso, Atlas Renewable Energy consolida su posición en soluciones energéticas que combinan generación renovable y almacenamiento avanzado, junto con aportar soluciones tecnológicas a la vanguardia que permiten adaptarse a los cambios que están viviendo los mercados eléctricos de Chile y la región en el marco de la transición hacia el uso de energías limpias.SOBRE ATLAS RENEWABLE ENERGYAtlas es una compañía internacional de generación de energía 100% renovable que desarrolla, construye y opera proyectos de energía limpia en Latinoamérica. Con una base de activos de más de 8.4 GW en diferentes fases de desarrollo, construcción y operación, y que en 2025 alcanzará los 4.2 GW en operación. En Chile, la compañía cuenta con tres proyectos solares de gran escala en operación: Javiera en Atacama, Quilapilún en la Región Metropolitana, Sol del Desierto en Antofagasta, el proyecto BESS del Desierto que está finalizando su construcción, y el mencionado proyecto Estepa, que está iniciando construcción.Para más información, visite: https://es.AtlasRenewableEnergy.com/

