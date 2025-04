Camau gweithredu i gefnogi cadw’r gweithlu yng Nghymru

Y mis hwn, mae ein his-lywydd dros Gymru, Hilary Williams, yn blogio am bolisi newydd i fynd i’r afael â diogelwch rhywiol a bwlio mewn meddygaeth, cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru, a chamau gweithredu i fynd i’r afael â chadw ein gweithlu.

Un o’r pethau cyntaf a wnaethom wrth i’r Athro Olwen Williams drosglwyddo’r awenau o fod yn is-lywydd dros Gymru i mi, oedd ysgrifennu llythyr i fynegi ein pryderon sylweddol am ddiogelwch rhywiol a bwlio mewn meddygaeth. Dywedodd ein meddygon wrthym nad oeddent yn teimlo’n ddiogel yn codi eu llais am hyn, a hyd yn oed pan oeddent yn dweud, nid oedd dim yn digwydd. Un o’r heriau mwyaf oedd bod hyfforddai’n gallu codi pryderon gydag AaGIC gyda thystiolaeth glir o niwed, ond bod y sawl sy’n cyflawni yn cael ei gyflogi gan sefydliad ar wahân a bod y person hwnnw yn ddiogel, i bob golwg, rhag y canlyniadau. Ysgrifennu'r llythyr a denu sylw'r cyfryngau yw'r cam cyntaf, ond mewn gwirionedd, nid yw hyn, ar ei ben ei hun, yn cyflawni newid - mae newid yn gofyn am waith caled a dyfalbarhad. Felly, roeddwn i eisiau diolch i Dr Martin Edwards (Cydwasanaethau GIG Cymru) am weithio gydag AaGIC, Coleg Brenhinol y Meddygon, a byrddau iechyd i gyflwyno polisi newydd cryf, ac ymrwymiad pendant i newid. Rydw i wedi gweld y polisi ac mae’n gadarn, a gobeithio y bydd staff y GIG yn teimlo’n ddiogel i godi llais yn y dyfodol gyda chanlyniadau priodol i’r sawl sy’n cyflawni. Mi fyddwn ni’n cadw llygaid barcud ar hyn, ond diolch yn fawr i’r menywod a fu’n ddigon dewr i rannu eu profiadau. Cymarebau cystadleuaeth ar gyfer meddygon preswyl Mae’n ymddangos bod y broses o gynllunio’r gweithlu ar gyfer meddygon yn y DU yn draed moch. Yn 2024, roedd y ceisiadau ar gyfer Hyfforddiant Meddygaeth Fewnol (IMT) 73% yn fwy na nifer y swyddi a oedd ar gael. Mae hyn yn golygu mai dim ond tua un cais o bob pedwar fydd yn arwain at swydd sy’n caniatáu i feddygon barhau â’u hyfforddiant meddygol ar raglen genedlaethol. Ym mis Chwefror, fe wnaethom gyhoeddi ‘Left in the lurch: a position statement on the recruitment crisis facing resident doctors’ sy’n galw am weithredu ar frys i helpu meddygon sylfaen i gael swyddi hyfforddi yn y GIG. Mae hyn yn arbennig o rwystredig yng Nghymru lle rydym ni wedi cael problemau gyda bylchau yn y rotas a gweithwyr locwm ers amser hir, ac mae pob un ohonom yn gwybod bod gweithlu sefydlog ac ymroddedig yn llawer gwell ar gyfer gofal cleifion. Mae’n anodd peidio â theimlo’n eithriadol o rwystredig am y diffyg cysylltiad rhwng cynllunio’r gweithlu a’r anghenion clinigol sydd heb eu diwallu a’r bylchau yn y gweithlu. Mae’r sefyllfa yn cael ei gwaethygu wrth ariannu gwasanaethau allgymorth tymor byr i ddelio â’r ‘tagfeydd’ clinigol er enghraifft, ym maes endosgopi, ond diffyg buddsoddiad strategol a datblygu cynllun gweithlu tymor hir. Dros y ffin, yn dilyn newyddion bod GIG Lloegr i gael ei ddiddymu, mae llawer ohonom yn gofyn beth y gallai hyn ei olygu i wasanaeth iechyd Cymru. A fydd hyn yn effeithio ar y cyllid a gawn? (mae fformiwla Barnett ar gyfer Cymru yn seiliedig ar y swm a roddir i adrannau’r llywodraeth gan y Trysorlys yn Lloegr). Pa effaith allai hyn ei chael ar yr adolygiad o hyfforddiant meddygol i raddedigion? Mae hyn yn cael ei arwain gan uwch swyddogion yn Lloegr, ond gwyddom y bydd cydweithwyr yn llywodraeth Cymru ac AaGIC yn gwylio’r datblygiadau gyda diddordeb mawr. Yn ddiweddar, fe wnaeth cyd-gadeiryddion ein Pwyllgor Meddygon Preswyl ymuno â chadeirydd ein Rhwydwaith Meddygon Sefydliad Myfyrwyr i alw ar lywodraeth y DU i amlinellu cynlluniau ar gyfer gwariant staff y GIG a chynllunio’r gweithlu yn y tymor hir, ac er bod y GIG yng Nghymru yn annibynnol wrth gwrs, gall y penderfyniadau a wneir yn San Steffan gael effaith bellgyrhaeddol. Cadwch eich llygaid ar agor. Rydym hefyd yn gwybod bod Cymru’n dal i gael trafferth gyda chadw’r gweithlu. Dangosodd adroddiad gan Archwilio Cymru ym mis Chwefror, o’r 8,180 o feddygon sydd ar gofrestr y Cyngor Meddygol Cyffredinol ar hyn o bryd ac a oedd wedi’u hyfforddi’n wreiddiol yng Nghymru, dim ond 42.8% (3,505) sydd wedi aros yng Nghymru. Roedd yn wych cael ein cyfweld gan ITV Cymru ar y mater hwn, a bydd hyn yn ffocws allweddol i’n hymgyrch yn 2025. Cynllun gweithlu hirdymor a gwell ar gyfer y GIG: ein neges allweddol ar gyfer Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru Mae buddsoddi yn y gweithlu a’i gadw yn flaenoriaethau yn ein briff dros dro ar ein gofynion maniffesto wrth baratoi ar gyfer cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru a Senedd 2026. Fe wnes i godi pwynt ynghylch pwysigrwydd cadw’r gweithlu (a’r materion ehangach sy’n wynebu ein meddygon) ledled Cymru gyda Gweinidog Iechyd yr wrthblaid ar gyfer Plaid Cymru, Mabon ap Gwynfor. Yr unig ffordd o wella canlyniadau gofal iechyd yng Nghymru yw buddsoddi’n briodol mewn gweithlu arbenigol sydd wedi’i hyfforddi’n dda. Yn y gynhadledd, buom hefyd yn cymryd rhan yn y trafodaethau ymylol a drefnwyd gan Gynghrair Iechyd a Lles dan arweiniad Cydffederasiwn y GIG. Diolch i aelodau’r Senedd a ddaeth i glywed am waith Coleg Brenhinol y Meddygon. Bydd ein maniffesto llawn ar gael ym mis Mehefin, ac rydym ni’n edrych ymlaen at gael cyfarfodydd mwy cynhyrchiol gydag Aelodau o’r Senedd o bob rhan o’r sbectrwm gwleidyddol eleni.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.