CGTN: Çin ve Malezya ortak bir geleceği paylaşan, üst düzey stratejik bir topluluk inşa etmek için güç birliği yapıyor

CGTN, Malezya'yı ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in önümüzdeki 50 yılda Çin-Malezya ilişkilerini geliştirmeye yönelik yeni bir yol haritasını nasıl çizdiğini ve iki ülkenin halklarına daha fazla fayda sağlamak ve bölgesel refaha katkıda bulunmak amacıyla iki ülkenin ortak bir geleceği paylaşan üst düzey bir stratejik topluluğu nasıl teşvik ettiğini vurgulayan bir makale yayımladı.

PEKİN, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Çin ve Malezya geçtiğimiz yıl diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümünü kutladı. Malezya'yı ziyaret eden ve önümüzdeki 50 yılda ikili ilişkilere yönelik yeni bir yol haritası sunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çarşamba günü iki tarafın ortak bir geleceği paylaşan, üst düzey bir stratejik Çin-Malezya topluluğu inşa etmesi çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Xi, Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim ile görüşmesi sırasında iki halka daha fazla fayda sağlamak ve bölgesel refaha katkıda bulunmak amacıyla üç maddelik bir teklif ortaya koydu.

Başkan Xi iki ülkenin stratejik bağımsızlık ilkesine bağlı kalması, kalkınma konusunda güçlerini birleştirmesi, medeniyetler arası değişimi ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirmesi çağrısında bulundu.

Üstün nitelikli iş birliği

İki lider de görüşmeleri sırasında ayrım gözetmeyen gümrük tarifelerine karşı çıktıklarını dile getirerek ayrışmaya ve tedarik zincirinde yaşanacak aksaklıklara açıklık ve iş birliği ilkeleri doğrultusunda karşı çıkmak için ortak çaba gösterme çağrısında bulundu.

Başkan Xi orman kanunlarına Asya'nın barış, iş birliği, açıklık ve kapsayıcılık değerleriyle karşılık verme, istikrarsız ve belirsiz dünyaya istikrarlı ve kendinden emin bir Asya ile yanıt verme çağrısında bulundu. Başbakan Anwar, yine aynı bağlamda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) tek taraflı uygulanan hiçbir gümrük tarifesini onaylamayacağını söyledi.

Çin'in yüksek kaliteli ikili iş birliğini artırmaya istekli olduğunu dile getiren Başkan Xi, iki devletin dijital ekonomi, yeşil ekonomi, mavi ekonomi ve yapay zekâ alanlarında modern iş birliğini güçlendirmesi ve endüstriyel zincir, tedarik zinciri, değer zinciri, veri zinciri ve İK zinciri alanlarında entegre kalkınmayı güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Xi; Malezya basın-yayın kuruluşlarında yayımlanan ve kendi imzasını taşıyan makalesinde Çin-Malezya arasındaki ticaretin 2024'te 212 milyar ABD dolarına ulaşarak ikili diplomatik ilişkilerin başladığı tarihteki seviyenin yaklaşık 1.000 katına çıktığını belirtti.

Çin arka arkaya 16 yıldır Malezya'nın en büyük ticaret ortağı olurken Malezya da Çin'in ikinci büyük ticaret ortağı ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği bünyesinde Çin'in en çok ithalat yaptığı ülke olmaya devam ediyor.

Çin'in telif ettiği Kuşak ve Yol Girişimi'ni (BRI) ilk destekleyen ülkelerden biri Malezya oldu. İki ülke 2017'de BRI çerçevesinde mutabakat zaptı imzaladı ve o tarihten bu yana "İki Ülke, İkiz Parklar" programı ve Doğu Yakası Demiryolu Bağlantısı gibi faydalı sonuçlara imza attı.

Başkan Xi ve Başbakan Anwar görüşmenin ardından yapay zekâ, altyapı ve tarım alanlarında 30'dan fazla ikili iş birliği anlaşmasının imzalanmasına tanıklık etti ve bu anlaşmalar iki tarafın yüksek kaliteli iş birliğini artırmaya yönelik güçlü taahhütlerini ortaya koydu.

Medeniyetler arası değişimdeki artış

Ticaret ve yatırımın yanı sıra son yıllarda Çin ve Malezya arasındaki kültür alışverişinde ve turizmde de artış gözlendi.

Başkan Xi yayımladığı makalede 2024 yılında iki ülke arasında yaklaşık 6 milyon karşılıklı ziyaretin gerçekleştiğini, bunun da COVID öncesi seviyeyi aştığını ifade etti.

Karşılıklı vize muafiyeti politikasının bunda payı var. İki ülke 1 Aralık 2023'te karşılıklı vize muafiyeti politikası uygulamaya başladı. Çin'in geçtiğimiz Haziran ayında vize muafiyeti politikasını 2025'in sonuna kadar uzatmayı kabul etti ve bunun karşılığında Malezya da vize muafiyetini 2026'nın sonuna kadar uzattı.

Başkan Xi, Çarşamba günü yayımlanan makalesinde iki tarafın karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının imzalanmasını turizm, gençlik ve yerel değişim faaliyetlerini aktif bir şekilde gerçekleştirmek ve kültür, eğitim, spor, sinema ve medya alanlarındaki iş birliğini derinleştirmek için bir fırsat olarak görmesi gerektiğini belirtti.

İki ülke dev pandaları korumaya yönelik yeni bir dizi ortak araştırma yürütmenin yanında "Aslan Dansı" projesinin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dâhil edilmesi için ortak başvuruda bulunma konusunda mutabakata vardı.

"Ne Zha 2" isimli Çin filmi geçen ay Malezya'da vizyona girdi ve kısa sürede bu pazardaki Çin filmleri arasında yeni gişe rekorları kırdı.

En son CGTN anketine katılan Malezyalıların yüzde 83,6'sı Çin'e karşı olumlu duygular beslediğini belirtti. Anket aynı zamanda katılanların yüzde 83,8'inin Çin'i ziyaret etme veya Çin'de eğitim görme niyetinin olduğunu ortaya çıkardı.

