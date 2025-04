CGTN: China e Malásia unem forças em comunidade estratégica de alto nível com futuro compartilhado

A CGTN publicou um artigo destacando como, Xi Jinping, visitante presidente chinês, traçou um novo plano de desenvolvimento para os laços China-Malásia nos próximos 50 anos e como os dois países estão promovendo conjuntamente uma comunidade estratégica de alto nível com um futuro compartilhado para levar mais benefícios para os dois povos e contribuir para a prosperidade regional.

PEQUIM, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- No ano passado, a China e a Malásia celebraram o 50º aniversário das suas relações diplomáticas. Ao traçar um novo plano de laços bilaterais para os próximos 50 anos, o presidente chinês, Xi Jinping, instou na quarta-feira que os dois lados criem em conjunto uma comunidade estratégica China-Malásia de alto nível com um futuro compartilhado.

Para levar mais benefícios aos dois povos e contribuir para a prosperidade regional, o presidente chinês apresentou uma proposta de três pontos durante sua reunião com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim.

Xi solicitou que os dois países se unam na independência estratégica, forjem sinergias de desenvolvimento, e aprofundem o intercâmbio civilizacional e a aprendizagem mútua.

Cooperação de alto nível

Durante a reunião, os dois líderes expressaram oposição às tarifas indiscriminadas, pedindo esforços conjuntos para resistir à dissociação e às interrupções da cadeia de suprimentos com a abertura e a cooperação.

Xi instou uma resposta à lei da selva com os valores asiáticos de paz, cooperação, abertura e inclusão, e uma resposta ao mundo instável e incerto com uma Ásia estável e certa. No mesmo contexto, Anwar disse que a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) não endossará nenhuma tarifa imposta unilateralmente.

Expressando a vontade da China de aumentar a cooperação bilateral de alta qualidade, Xi disse que os dois lados devem fortalecer a cooperação de ponta na economia digital, economia verde, economia azul e inteligência artificial, e fortalecer o desenvolvimento integrado da cadeia industrial, cadeia de suprimentos, cadeia de valor, cadeia de dados e cadeia de talentos.

Em seu artigo assinado publicado nos meios de comunicação da Malásia, Xi observou que, em 2024, o comércio China-Malásia atingiu US $212 bilhões, um aumento de quase 1.000 vezes no nível no início das relações diplomáticas bilaterais.

A China é o maior parceiro comercial da Malásia há 16 anos consecutivos, enquanto a Malásia continua sendo o segundo maior parceiro comercial da China e a maior fonte de importações dentro da ASEAN.

A Malásia foi um dos primeiros apoiadores da Iniciativa do Cinturão e Estrada (ICE) proposta pela China. Os dois países assinaram um memorando de entendimento da BRI em 2017 e, desde então, obtiveram resultados frutíferos, como o programa "Dois Países, Parques Gêmeos" e a East Coast Rail Link.

Após a reunião, Xi e Anwar testemunharam a assinatura de mais de 30 acordos de cooperação bilateral que abrangem IA, infraestrutura e agricultura, mostrando os fortes compromissos dos dois lados para aumentar a cooperação de alta qualidade.

Intercâmbios civilizacionais florescentes

Além do comércio e do investimento, a China e a Malásia também viram florescer o intercâmbio cultural e o turismo nos últimos anos.

No ano de 2024 os dois países tiveram quase 6 milhões de visitas mútuas, excedendo o nível pré-COVID, observou Xi em seu artigo.

Isso está relacionado com a política de isenção mútua de vistos. Os dois países estabeleceram uma política de isenção mútua de vistos em 1º de dezembro de 2023. Em junho passado, a China concordou em estender a política de isenção de vistos até o final do ano de 2025 e, em contrapartida, a Malásia estenderia a isenção de vistos até o final do ano de 2026.

Xi disse na quarta-feira que os dois lados devem considerar a assinatura do acordo de isenção mútua de visto como uma oportunidade para realizar vigorosamente o turismo, o intercâmbio dos jovens e locais, e aprofundar a cooperação na cultura, educação, esportes, cinema e mídia.

Os dois países realizaram uma nova rodada de pesquisas cooperativas sobre proteção de pandas gigantes e também concordaram em solicitar conjuntamente a inclusão do projeto "Dança do Leão" na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

No mês passado, o filme chinês "Ne Zha 2" estreou na Malásia, onde prontamente bateu novos recordes de bilheteria de filmes chineses no mercado.

Cerca de 83,6% dos entrevistados malaios na última pesquisa da CGTN expressaram sentimentos positivos em relação à China. A pesquisa também mostrou que 83,8% dos entrevistados expressaram interesse em visitar ou estudar na China.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-16/China-Malaysia-eye-high-level-strategic-community-with-shared-future-1CCOu6tYBkA/p.html

