CGTN: China en Maleisië bundelen krachten voor strategische gemeenschap op hoog niveau met gedeelde toekomst

BEIJING, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN heeft een artikel gepubliceerd over het bezoek van Chinese president Xi Jinping. Deze heeft een nieuw ontwikkelingsontwerp gemaakt voor de betrekkingen tussen China en Maleisië de komende 50 jaar en hoe de twee landen gezamenlijk een strategische gemeenschap op hoog niveau nastreven met een gedeelde toekomst om beide volkeren meer voordelen te bieden en bij te dragen aan de welvaart in de regio.

Vorig jaar vierden China en Maleisië het 50-jarig jubileum van hun diplomatieke betrekkingen. De Chinese president Xi Jinping heeft woensdag een nieuw ontwerp voor bilaterale betrekkingen opgesteld voor de komende 50 jaar en riep beide partijen op om samen een strategische Chinees-Maleisische gemeenschap op hoog niveau op te bouwen met een gedeelde toekomst.

De Chinese president deed tijdens zijn ontmoeting met de Maleisische premier Anwar Ibrahim een ​​voorstel met drie punten, om beide volkeren meer voordelen te bieden en bij te dragen aan de regionale welvaart.

Xi riep de twee landen op om vast te houden aan strategische onafhankelijkheid, ontwikkelingssynergieën te creëren en de uitwisseling van beschavingen en wederzijds leren te verdiepen.

Hoogwaardige samenwerking

Tijdens hun ontmoeting uitten beide leiders hun verzet tegen ongedifferentieerde tarieven. Ze drongen aan op gezamenlijke inspanningen om ontkoppeling en verstoringen in de toeleveringsketen met openheid en samenwerking tegen te gaan.

Xi riep op om de wet van de jungle te beantwoorden met de Aziatische waarden van vrede, samenwerking, openheid en inclusiviteit en om de instabiele en onzekere wereld te beantwoorden met een stabiel en zeker Azië. In dezelfde context verklaarde Anwar dat de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) geen enkel eenzijdig opgelegd tarief zal goedkeuren.

Xi drukte China's bereidheid uit om de bilaterale samenwerking van hoge kwaliteit te verbeteren. Hij zei dat beide partijen de geavanceerde samenwerking op het gebied van de digitale economie, groene economie, blauwe economie en kunstmatige intelligentie moeten versterken en de geïntegreerde ontwikkeling van de industriële keten, toeleveringsketen, waardeketen, dataketen en talentenketen moeten versterken.

In zijn ondertekende artikel, gepubliceerd in Maleisische media, schreef president Xi dat de handel tussen China en Maleisië in 2024 een waarde van 212 miljard dollar bereikte, bijna duizend keer meer dan aan het begin van de bilaterale diplomatieke betrekkingen.

China is al 16 jaar op rij de grootste handelspartner van Maleisië, terwijl Maleisië de op één na grootste handelspartner van China blijft, alsook de grootste importeur binnen de ASEAN.

Maleisië was een van de eerste voorstanders van het door China voorgestelde Belt and Road Initiative (BRI). Beide landen ondertekenden in 2017 een BRI-overeenkomst en hebben sindsdien vruchtbare resultaten geboekt, zoals het programma 'Two Countries, Twin Parks' en de East Coast Rail Link.

Na hun ontmoeting waren president Xi en Anwar getuige van de ondertekening van meer dan 30 bilaterale samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van AI, infrastructuur en landbouw. ​​Hieruit blijkt de sterke inzet van beide partijen om de hoogwaardige samenwerking te verbeteren.

Bloeiende beschavingsuitwisselingen

Naast handel en investeringen hebben China en Maleisië de afgelopen jaren ook een florerende uitwisseling gedaan op cultureel en toeristisch vlak.

In 2024 vonden er bijna 6 miljoen wederzijdse bezoeken plaats tussen de beide landen, wat meer is dan vóór COVID, schreef Xi in zijn artikel.

Dit heeft te maken met het wederzijdse beleid voor vrijstelling van de visumplicht. Beide landen hanteren sinds 1 december 2023 een wederzijds beleid voor vrijstelling van de visumplicht. Afgelopen juni stemde China ermee in om de visumvrijstelling te verlengen tot eind 2025. Als wederdienst verlengde Maleisië de visumvrijstelling tot eind 2026.

President Xi zei woensdag dat beide partijen de ondertekening van de wederzijdse visumvrijstellingsovereenkomst moeten aangrijpen als een kans om actief uitwisselingen op het gebied van toerisme, jongeren en lokale samenwerking op te zetten en de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, sport, film en media te verdiepen.

De twee landen hebben een nieuwe ronde van gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de bescherming van de reuzenpanda. Ze zijn overeengekomen om gezamenlijk een aanvraag in te dienen voor opname van het 'Lion Dance'-project op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO.

Vorige maand ging de Chinese film 'Ne Zha 2' in première in Maleisië, waar de film meteen nieuwe records brak voor Chinese films op de markt.

Maar liefst 83,6 procent van de Maleisische respondenten in de laatste CGTN-peiling gaf aan positief te zijn over China. Uit de peiling bleek dat 83,8 procent van de respondenten interesse had in een bezoek aan China of een studie in China.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-16/China-Malaysia-eye-high-level-strategic-community-with-shared-future-1CCOu6tYBkA/p.html

