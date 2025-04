CGTN: Cina e Malesia uniscono le forze in una strategia di alto livello per un futuro condiviso

La CGTN ha pubblicato un articolo sul nuovo piano di sviluppo per i legami Cina-Malesia per i prossimi 50 anni, presentato dal presidente cinese Xi Jinping in visita. I due Paesi stanno promuovendo congiuntamente una strategia di alto livello per un futuro condiviso, con l'obiettivo di portare maggiori benefici e contribuire alla prosperità di entrambi i popoli.

PECHINO, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lo scorso anno, Cina e Malesia hanno celebrato il 50° anniversario delle loro relazioni diplomatiche. Il presidente cinese Xi Jinping, in visita mercoledì, ha tracciato un nuovo piano di relazioni bilaterali per i prossimi 50 anni, in cui entrambe le parti si impegnano a costruire congiuntamente una comunità strategica Cina-Malesia di alto livello, per un futuro condiviso.

Durante l'incontro con il primo ministro malese Anwar Ibrahim, il presidente cinese ha avanzato una proposta in tre punti per portare maggiori benefici e contribuire alla prosperità dei due popoli.

Aderire all'indipendenza strategica, creare sinergie di sviluppo e approfondire lo scambio tra civiltà e la conoscenza reciproca sono gli obiettivi fissati.

Cooperazione di alto livello

In occasione del loro incontro, i due leader hanno entrambi espresso la loro opposizione alle tariffe indiscriminate e l'intenzione di combattere insieme contro la separazione e l'interruzione della catena di approvvigionamento, attraverso l'apertura e la cooperazione.

Xi ha invitato a replicare alla legge della giungla con i valori asiatici di pace, cooperazione, apertura e inclusione e a rispondere all'instabilità e all'incertezza globale con la stabilità e la certezza dell'Asia. In tale contesto, Anwar ha dichiarato che l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) non approverà alcuna tariffa imposta unilateralmente.

Nel sottolineare la volontà della Cina di migliorare la cooperazione bilaterale di alta qualità, Xi ha affermato che le due parti dovrebbero rafforzare la cooperazione all'avanguardia nell'economia digitale, verde e blu e nell'intelligenza artificiale. A ciò si aggiunge il rafforzamento dello sviluppo integrato della catena industriale, della catena di approvvigionamento, della catena del valore, della catena dei dati e della catena dei talenti.

Nell'articolo firmato e pubblicato dai media malesi, Xi ha sottolineato che nel 2024 il commercio tra Cina e Malesia ha raggiunto i 212 miliardi di dollari, quasi 1.000 volte in più rispetto all'inizio delle relazioni diplomatiche bilaterali.

Da 16 anni consecutivi la Cina è il primo partner commerciale della Malesia, che rimane il secondo partner commerciale della Cina e la principale fonte di importazioni all'interno dell'ASEAN.

La Malesia è stata uno dei primi sostenitori dell'iniziativa "La nuova via della seta" proposta dalla Cina. Nel 2017 i due Paesi hanno firmato un memorandum d'intesa (BRI) e da allora hanno raccolto risultati fruttuosi, come il programma "Due Paesi, due parchi gemelli" (Two Countries, Twin Parks) e l'East Coast Rail Link.

In seguito all'incontro, Xi e Anwar hanno assistito alla firma di oltre 30 accordi di cooperazione bilaterale in materia di IA, infrastrutture e agricoltura, dimostrando il forte impegno delle due parti a rafforzare una cooperazione di alta qualità.

Fiorenti scambi tra civiltà

La Cina e la Malesia, oltre al commercio e agli investimenti, hanno visto fiorire negli ultimi anni anche gli scambi culturali e il turismo.

Nel 2024 le visite reciproche tra i due Paesi sono state quasi 6 milioni, superando il livello pre-COVID, come osservato da Xi nel suo articolo.

Le ragioni sono da ricercare nella politica di esenzione reciproca dal visto. Tale politica è stata avviata dai due Paesi il 1° dicembre 2023. A giugno dello scorso anno, la Cina ha deciso di estendere la politica di esenzione dal visto fino alla fine del 2025 e, in cambio, la Malesia estenderà l'esenzione fino alla fine del 2026.

La firma dell'accordo di esenzione reciproca dal visto è un'opportunità per dare maggior vigore al turismo, ai giovani e agli scambi locali e per approfondire la cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, dello sport, del cinema e dei media.

Entrambi i Paesi hanno portato avanti un nuovo ciclo di ricerca cooperativa sulla protezione del panda gigante e hanno concordato di richiedere congiuntamente l'inserimento del progetto "Danza del Leone" (Lion Dance) nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO.

Proprio il mese scorso in Malesia è stato presentato in anteprima il film cinese "Ne Zha 2", stabilendo subito nuovi record di incassi per i film cinesi sul mercato.

Ben l'83,6% dei malesi intervistati nell'ultimo sondaggio della CGTN ha espresso sentimenti positivi nei confronti della Cina. Inoltre, l'83,8% degli intervistati ha espresso interesse a visitare o studiare in Cina.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-16/China-Malaysia-eye-high-level-strategic-community-with-shared-future-1CCOu6tYBkA/p.html

