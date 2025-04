CGTN: China y Malasia unen fuerzas para crear una comunidad estratégica de alto nivel con un futuro compartido

CGTN publicó un artículo en el que destaca cómo la visita del presidente chino, Xi Jinping, ha trazado un nuevo plan de desarrollo para los lazos entre China y Malasia para los próximos 50 años y cómo los dos países están promoviendo conjuntamente una comunidad estratégica de alto nivel con un futuro compartido para traer más beneficios a sus pueblos y contribuir a la prosperidad regional.

BEIJING, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El año pasado, China y Malasia celebraron el quincuagésimo aniversario de sus relaciones diplomáticas. Al trazar un nuevo plan de relaciones bilaterales para los próximos 50 años, el presidente chino, Xi Jinping, el día miércoles, solicitó a las dos partes que construyan conjuntamente una comunidad estratégica de alto nivel entre China y Malasia con un futuro compartido.

Para aportar más beneficios a los dos pueblos y contribuir a la prosperidad regional, el presidente chino presentó una propuesta de tres puntos durante su reunión con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

Xi pidió a los dos países que se adhieran a la independencia estratégica, forjen sinergias de desarrollo y profundicen el intercambio de civilizaciones y el aprendizaje mutuo.

Cooperación de alta calidad

Durante su reunión, los dos líderes expresaron su oposición a los aranceles indiscriminados y exhortaron a realizar esfuerzos conjuntos para resistir el desacoplamiento y las interrupciones en la cadena de suministro con apertura y cooperación.

Xi hizo un llamado a responder a la ley de la selva con los valores asiáticos de paz, cooperación, apertura e inclusión y responder a un mundo inestable e incierto con una Asia estable y segura. En el mismo contexto, Anwar dijo que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) no respaldará ningún arancel impuesto unilateralmente.

Al expresar la voluntad de China de mejorar la cooperación bilateral de alta calidad, Xi dijo que las dos partes deben fortalecer la cooperación de vanguardia en la economía digital, economía verde, la economía azul y la inteligencia artificial y fortalecer el desarrollo integrado de la cadena industrial, la cadena de suministro, la cadena de valor, la cadena de datos y la cadena de talento.

En su artículo firmado publicado en los medios de comunicación de Malasia, Xi señaló que, en 2024, el comercio entre China y Malasia alcanzó los 212.000 millones de dólares, casi 1.000 veces más que al inicio de las relaciones diplomáticas bilaterales.

China ha sido el mayor socio comercial de Malasia durante 16 años consecutivos, mientras que Malasia sigue siendo el segundo socio comercial de China y la mayor fuente de importaciones dentro de la ASEAN.

Malasia fue uno de los primeros partidarios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) propuesta por China. Los dos países firmaron un memorando de entendimiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2017 y desde entonces han cosechado resultados fructíferos, como el programa "Dos países, parques gemelos" y el enlace ferroviario de la costa este.

Después de la reunión, Xi y Anwar fueron testigos de la firma de más de 30 acuerdos de cooperación bilateral que abarcan áreas como inteligencia artificial, infraestructura y agricultura, demostrando los fuertes compromisos de las dos partes para mejorar la cooperación de alta calidad.

Florecientes intercambios de civilizaciones

Más allá del comercio y la inversión, China y Malasia también han experimentado un floreciente intercambio cultural y turístico en los últimos años.

El año 2024 observó casi seis millones de visitas mutuas entre los dos países, lo que superó el nivel anterior al COVID-19, señaló Xi en su artículo.

Esto está relacionado con la política de exención mutua de visados. Los dos países comenzaron una política mutua de exención de visas el 1ro. de diciembre de 2023. En junio pasado, China acordó extender la política de exención de visados hasta finales del año 2025, y para corresponder, Malasia extendería la exención de visados hasta finales del año 2026.

El miércoles, Xi dijo que ambas partes deben tomar la firma del acuerdo mutuo de exención de visa como una oportunidad para impulsar con fuerzo el turismo, los intercambios juveniles y locales, y profundizar la cooperación en cultura, educación, deportes, cine y medios de comunicación.

Ambos países han iniciado una nueva ronda de investigación cooperativa sobre la protección del panda gigante y también acordaron solicitar conjuntamente la inclusión del proyecto "Danza del León" en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Apenas el mes pasado, la película china "Ne Zha 2" se estrenó en Malasia, donde rápidamente estableció nuevos récords de taquilla para las películas chinas en el mercado.

Hasta el 83.6 por ciento de los encuestados de Malasia en la última encuesta de CGTN expresaron sentimientos positivos sobre China. Mientras tanto, la encuesta también mostró que el 83.8 por ciento de los encuestados expresaron interés en visitar o estudiar en China.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-16/China-Malaysia-eye-high-level-strategic-community-with-shared-future-1CCOu6tYBkA/p.html

