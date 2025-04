Avis aux médias : Boralex tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 14 mai prochain

MONTRÉAL, 17 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce que son assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le mercredi 14 mai 2025 à 11 h (HAE) de façon hybride, c’est-à-dire en personne avec une webdiffusion audio en direct.

La traduction en simultané sera disponible pour les participants anglophones à l’assemblée en ligne. L’accès en ligne et en personne à l’événement commencera vers 10 h 30 (HAE).

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront assister à l'assemblée, y participer et y voter en personne ou en ligne, pourvu qu'ils respectent les dispositions énoncées dans la Circulaire de sollicitation de procurations. Les actionnaires non inscrits (c’est-à-dire les actionnaires qui détiennent leurs actions de Boralex par l’entremise d’un courtier, d’une banque, d’une société de fiducie, d’un dépositaire, d’un prête-nom ou d’un autre intermédiaire) qui ne se sont pas nommés eux-mêmes fondés de pouvoir pourront assister à l’assemblée en tant qu’invités, mais ne pourront pas y participer ou y voter.

Date et heure : Mercredi, 14 mai 2025, à 11 h HAE Lien de diffusion : https://meetnow.global/M2KH4FV

Pour toute information concernant la procédure d’accès à l’assemblée virtuelle ou en personne, les actionnaires inscrits et non-inscrits ainsi que les fondés de pouvoir dûment nommés, veuillez vous référer à l’Avis de convocation.

Rappelons que la Circulaire de sollicitation de procurations, le Rapport de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), le Rapport annuel 2024 de Boralex sont disponibles sur boralex.com et sur sedarplus.com.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3,1 GW. Notre portefeuille de projets et notre chemin de croissance totalisent plus de 8 GW de projets éoliens, solaires et de stockage d’électricité. Nous développons ces projets guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, et LinkedIn.

Renseignements

MÉDIAS RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS Camille Laventure

Conseillère principale, affaires publiques et communications externes

Stéphane Milot

Vice-président, relations avec les investisseurs & planification et analyse financière

Boralex inc.



438 883-8580

camille.laventure@boralex.com Boralex inc.



514 213-1045

stephane.milot@boralex.com

Source : Boralex inc.

