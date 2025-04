XPENG, leader futuriste de la Milan Design Week 2025

L’exposition XPENG : #FUTUREMOBILITY au ADI Design Museum, dédiée à l’innovation dans la mobilité intelligente

Avant-première italienne de la berline électrique XPENG P7+, première voiture régie par l’intelligence artificielle, et de la XPENG AEROTH X2, voiture volante électrique

Avant-première européenne du robot humanoïde IRON

Les modèles XPENG G6 et XPENG G9, importés et distribués exclusivement par ATFLOW, arriveront en Italie en juin

MILAN, 17 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, une entreprise chinoise leader de la haute technologie et de l’automobile, a choisi l’emblématique Milan Design Week 2025 pour dévoiler en avant-première son offre sur le marché italien.

Fondée en 2014, XPENG conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques intelligents alimentés par l’intelligence artificielle pour le marché mondial.

Forte d’un engagement affirmé envers l’Europe, XPENG a fait son entrée sur le marché automobile norvégien en 2021, apportant des technologies de pointe et des solutions innovantes. Depuis, la marque s’est implantée au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Islande, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Pologne, et désormais en Italie. À l’échelle mondiale, XPENG a livré plus de 94 000 véhicules au premier trimestre 2025, enregistrant une croissance de plus de 300 % par rapport à la même période de l’année précédente.

C’est au ADI Design Museum de Milan — haut lieu du design italien abritant la collection historique du prix Compasso d’Oro — que XPENG a choisi de présenter XPENG : #FUTUREMOBILITY, une exposition exclusive dédiée aux solutions de pointe d’une marque qui allie robotique, intelligence artificielle et design futuriste.

Trois créations futuristes signées XPENG sont les vedettes de l’exposition, appelées à redéfinir le concept même de mobilité : la berline électrique XPENG P7+, première voiture au monde régie par l’intelligence artificielle, la voiture volante XPENG AEROTH X2, déjà récompensée par le Gold Prize du « China Excellent Industrial Design Award », qui promet de révolutionner nos déplacements urbains, et IRON, le robot humanoïde à la pointe de l’intégration entre IA et mouvement humanisé.

« Il n’y a pas mieux que l’Italie pour parler de culture automobile, de design intemporel et de l’avenir proche de la mobilité ! », a déclaré Brian Gu, vice-président et président de XPENG. « Aujourd’hui, dans ce lieu emblématique qu’est le ADI Design Museum, nous écrivons une nouvelle page de l’histoire de XPENG et l’édition 2025 de la Milan Design Week reflète parfaitement notre vision. Nous ne construisons pas seulement des véhicules intelligents, résultant du mariage idéal entre intelligence artificielle, matériel et logiciel, nous développons aussi des aéronefs à décollage et atterrissage vertical, ainsi que des robots. »

« C’est un honneur de présenter XPENG en Italie durant la Milan Design Week, dans un cadre aussi prestigieux que le ADI Design Museum », a ajouté JuanMa Lopez, vice-président du Design Center de XPENG. « Nous n’aurions pu rêver d’un meilleur contexte, dans un pays à la tradition automobile si riche, où le design est élevé au rang d’art. Notre philosophie est claire : concevoir des véhicules qui incarnent notre savoir-faire, alliant parfaitement esthétique et fonctionnalité. »

JuanMa Lopez, vice-président du Design Center de XPENG

« Être l’importateur et le distributeur exclusif de XPENG en Italie est pour nous une grande fierté, mais aussi une responsabilité », a souligné Mattia Vanini, président d’ATFLOW. « XPENG est l’un des acteurs majeurs de la révolution technologique mondiale. L’excellence de la marque, alliée à notre connaissance approfondie du marché italien, apportera de réels bénéfices aux consommateurs et fera de XPENG une référence dans l’évolution de la mobilité durable en Italie. »

Mattia Vanini, président d’ATFLOW

À propos de XPENG

Fondée en 2014, XPENG est une entreprise chinoise de mobilité intelligente alimentée par l’intelligence artificielle. Elle conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques intelligents, répondant ainsi aux attentes d’une clientèle de plus en plus technophile. Avec l’essor rapide de l’intelligence artificielle, XPENG ambitionne de devenir un leader mondial de la mobilité intelligente, avec pour mission d’accélérer la révolution des véhicules électriques intelligents grâce à des technologies de pointe, façonnant ainsi l’avenir de la mobilité. Pour améliorer l’expérience utilisateur, XPENG développe en interne une technologie avancée d’aide à la conduite (ADAS), ainsi qu’un système d’exploitation intelligent embarqué, en complément des systèmes essentiels du véhicule tels que le groupe motopropulseur et l’architecture électrique/électronique (EEA). Basée à Guangzhou, en Chine, XPENG dispose également de bureaux stratégiques à Pékin, Shanghai, Silicon Valley et Amsterdam. Ses véhicules électriques intelligents sont principalement fabriqués dans ses usines de Zhaoqing et Guangzhou, dans la province du Guangdong. XPENG est coté à la Bourse de New York (NYSE : XPEV) et à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 9868).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.xpeng.com/.

