Résultats du premier semestre de l’exercice 2025

Issy-les-Moulineaux, France – 17 avril 2025

Pluxee continue d'afficher une solide performance commerciale et financière au premier semestre et rehausse son objectif de marge d'EBITDA récurrent sur l'exercice 2025

Faits marquants du 1er semestre

Poursuite de l’exécution du plan stratégique du Groupe à trois ans, avec des avancées significatives dans le déploiement des initiatives clés , dont le M&A, tout en assurant une croissance durable et rentable

, dont le M&A, tout en assurant une croissance durable et rentable Dynamique commerciale robuste dans toutes les régions , portée par un flux soutenu d’acquisitions de nouveaux clients, dont une contribution croissante des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que par un taux élevé de rétention nette des clients existants

, portée par un flux soutenu d’acquisitions de nouveaux clients, dont une contribution croissante des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que par un taux élevé de rétention nette des clients existants Chiffre d’affaires total de 635 millions d'euros , en croissance organique de +10,8% , en ligne avec l’objectif annuel d’une croissance à deux chiffres (low double-digit), combinant 552 millions d’euros de Chiffre d’affaires opérationnel, en croissance organique de +10,1%, et 83 millions d’euros de Chiffre d’affaires issu du Float, en croissance organique de +16,2%

, en croissance organique de , en ligne avec l’objectif annuel d’une croissance à deux chiffres (low double-digit), combinant 552 millions d’euros de Chiffre d’affaires opérationnel, en croissance organique de +10,1%, et 83 millions d’euros de Chiffre d’affaires issu du Float, en croissance organique de +16,2% EBITDA récurrent de 225 millions d’euros en croissance organique de +22,5% , reflétant une Marge d’EBITDA récurrent de 36,4% en croissance de +260 points de base sur une base organique, soit 35,4% en progression de +151 points de base sur une base publiée

en croissance organique de , reflétant une Marge d’EBITDA récurrent de en croissance de sur une base organique, soit 35,4% en progression de +151 points de base sur une base publiée Résultat Net Ajusté, part du Groupe, de 107 millions d’euros, en croissance de +10,5% par rapport à l’année précédente

en croissance de par rapport à l’année précédente Flux de trésorerie disponible récurrent de 171 millions d’euros , avec un T aux de conversion de trésorerie récurrente de 76% et une solide Position de trésorerie financière nette de 1 045 millions d’euros au 28 février 2025

, avec un et une solide au 28 février 2025 Objectif de croissance de la Marge d’EBITDA récurrent pour l’exercice 2025 relevé à +150 points de base1, contre +75 points de base initialement, et confirmation de l'ensemble des autres objectifs annuels du Groupe, reflétant la solide performance financière délivrée au premier semestre de l’exercice 2025

Chiffres clés du premier semestre de l’exercice 2025

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2025 1er semestre de l’exercice 2024 Croissance

organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires total 635 593 10,8% 7,2% EBITDA récurrent 225 201 22,5% 12,0% Marge d’EBITDA récurrent 35,4% 33,9% +260bps +151bps Résultat net, part du Groupe² 97 66 47,3% Résultat net ajusté, part du Groupe² 107 96 10,5% Flux de trésorerie disponible récurrent 171 228³ Taux de conversion de trésorerie récurrente (%) 76% 113%³ Position de trésorerie financière nette 1 045 1 0544

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a déclaré :

« À mi-parcours de notre plan stratégique de croissance à trois ans, je suis fier d’annoncer que nous avons continué à réaliser des avancées significatives dans la mise en œuvre des initiatives clés du Groupe. Nous avons dépassé les objectifs commerciaux établis en janvier 2024, tout en maintenant notre trajectoire de croissance durable et rentable. Après une performance exceptionnelle sur l'exercice 2024, le Groupe poursuit sa dynamique soutenue au premier semestre de l’exercice 2025. Les récentes opérations de fusions-acquisitions commencent en outre à contribuer progressivement à la croissance du Groupe et renforcent notre ancrage dans les marchés où nous opérons. Notre performance financière sur le semestre demeure remarquable : la croissance organique à deux chiffres des revenus se maintient, malgré une base de comparaison élevée, tandis que la Marge d’EBITDA récurrent est en forte progression et que le Taux de conversion de trésorerie récurrente reste très solide.

Fort de la détermination et de l’engagement de nos équipes, ainsi que de la résilience de notre modèle économique, je suis confiant dans la capacité du Groupe à créer durablement de la valeur pour l'ensemble de ses parties-prenantes. Au regard de notre solide performance au premier semestre, dans un contexte macro-économique incertain et volatile que nous suivons avec attention, nous relevons notre objectif de Marge d’EBITDA récurrent pour l’exercice 2025, tout en réaffirmant nos objectifs annuels de croissance organique du Chiffre d’affaires total et de Conversion de trésorerie récurrente. »

1 À taux constants de l'exercice 2024.

2 Attribuable aux actionnaires de la société mère.

3 En incluant un impact positif lié à un changement réglementaire au Brésil au premier semestre 2024 pour 48 millions d'euros ; hors cet effet ponctuel, le Flux de trésorerie disponible récurrent aurait atteint 180 millions d’euros et le Taux de conversion de trésorerie récurrent se serait élevé à 89% au premier semestre de l'exercice fiscal 2024.

4 Position de trésorerie financière nette au 31 août 2024.

Résultats du premier semestre de l’exercice 2025

Le commissaire aux comptes du Groupe a achevé la revue des états financiers consolidés intermédiaires résumés pour la période de six mois s’achevant le 28 février 2025, préparés sous la responsabilité du Conseil d'Administration de Pluxee N.V.

Compte de résultat du premier semestre de l’exercice 2025

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2025 1er semestre de l’exercice 2024 Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires total 635 593 7,2% Charges d’exploitation (410) (392) EBITDA récurrent 225 201 12,0% Marge d’EBITDA récurrent 35,4% 33,9% +151bps Amortissements et dépréciations (54) (40) Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) 171 161 6,4% Autres produits et charges d’exploitation (13) (41) Résultat opérationnel (EBIT) 158 120 31,9% Produits et charges financiers (3) (10) Résultat avant impôt 155 110 40,4% Charge d’impôt sur les résultats (48) (42) Part du résultat net des sociétés comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (0) — Résultat net 106 68 55,5% dont : Attribuable aux actionnaires de la société mère 97 66 47,3% Attribuable aux intérêts ne donnant pas le contrôle 9 3

Les états financiers consolidés ont été établis en milliers d’euros et sont présentés en millions d’euros, avec arrondi au million le plus proche (sauf indication contraire). Des écarts peuvent ainsi apparaître dans les différents états.

Dynamique soutenue du volume d’affaires émis

Le volume d’affaires émis total a atteint 13,1 milliards d’euros au cours du premier semestre de l’exercice 2025.

Le volume d’affaires émis de l’activité Avantages aux salariés a atteint 9,6 milliards d’euros au premier semestre, reflétant une croissance organique de +8,4%, soit +10,1% en excluant l’impact du programme exceptionnel de soutien du pouvoir d’achat en Belgique sur le premier semestre de l'exercice 2024 à hauteur de 160 millions d'euros. La dynamique solide de croissance des volumes, notamment dans les régions Amérique latine et Reste du monde, a été tirée par (i) un taux élevé de rétention nette, soutenu par de nouvelles augmentations de valeur faciale et l'amélioration du taux de rétention des clients existants, ainsi que par (ii) une robuste progression des signatures de nouveaux clients. Cela intègre également une croissance limitée du portefeuille, du fait de l'impact de l'environnement macroéconomique sur certains secteurs et pays. En outre, l’intégration de l’activité Avantages aux salariés de Santander et l'acquisition de Cobee ont contribué positivement via les effets de périmètre et en générant des synergies de croissance.

Les Autres produits et services ont généré un volume d’affaires émis de 3,5 milliards d’euros au premier semestre. Cette amélioration est en partie liée à l'effet positif temporaire lié au calendrier d'exécution d'un contrat majeur en Belgique, qui a compensé entièrement l’impact résiduel jusqu'en décembre 2024 de l'arrêt d’un contrat au Chili et le délai dans la commande d’un programme en Roumanie.

Solide croissance organique du Chiffre d’affaires de +10,8%

Le Chiffre d’affaires total a atteint 635 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025, en croissance organique de +10,8%, en ligne avec l’objectif de croissance organique à deux chiffres (low double-digit) pour l’exercice 2025. Cela représente une augmentation de +7,2% en données publiées par rapport à l’année précédente, qui inclut un effet de change de -6,5%, principalement dû aux activités du Groupe au Brésil et en Turquie, ainsi qu'un effet de périmètre de +2,8% lié à l’intégration de l’activité Avantages aux salariés de Santander Brésil et à l’acquisition de Cobee. Cette croissance soutenue a été portée par la croissance solide des revenus opérationnels de +10,1%, malgré une base de comparaison élevée, notamment en Europe continentale au deuxième trimestre de l’exercice 2024, ainsi qu'à la croissance organique de +16,2% du Chiffre d'affaires issu du Float. Le Chiffre d’affaires total a connu une croissance organique de +8,8% au deuxième trimestre, soit une croissance de +6,0% en données publiées.

Chiffre d’affaires total par nature

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2025 1er semestre de l’exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires opérationnel 552 518 10,1% 6,6% Chiffre d’affaires issu du Float 83 75 16,2% 11,7% Chiffre d’affaires total 635 593 10,8% 7,2%





(en millions d’euros) 2ème trimestre de l’exercice 2025 2ème trimestre de l’exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires opérationnel 303 287 8,4% 5,6% Chiffre d’affaires issu du Float 43 40 11,9% 8,7% Chiffre d’affaires total 346 327 8,8% 6,0%

Le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 552 millions d’euros au premier semestre de l'exercice 2025, en progression organique de +10,1%, soit +6,6% en données publiées incluant -6,1% d'effets de change, principalement liés à l’Amérique Latine, ainsi qu’un effet de périmètre de +2,6%. Ce rythme soutenu de croissance du Chiffre d’affaires opérationnel a été porté par l’activité Avantages aux salariés ainsi que par le retour progressif à la croissance du Chiffre d’affaires des Autres produits et services. Au cours du deuxième trimestre, le Chiffre d'affaires opérationnel s'est élevé à 303 millions d’euros, soit une croissance organique de +8,4%. Cela reflète une dynamique commerciale contrastée selon les régions. Le Groupe a dû faire face à une base de comparaison élevée : (i) en Europe continentale, en partie due à des programmes non-récurrents, notamment en Belgique et en Roumanie, ainsi (ii) qu’en Amérique latine, à l’impact résiduel de l'arrêt temporaire d'un contrat d’aide publique au Chili.

Le Chiffre d'affaires issu du Float s’élève à 83 millions d’euros au premier semestre, en croissance organique de +16,2% par rapport à l’année précédente, dont 43 millions d’euros au deuxième trimestre, en croissance organique de +11,9%. La croissance soutenue du Chiffre d’affaires issu du Float au cours du semestre a été tirée par les régions Amérique latine et Reste du monde.

Sur l'exercice 2025, la croissance continue de la base du Float, l'exposition du Groupe à des pays où les taux d'intérêt restent élevés, ainsi que l'optimisation de la stratégie d'investissement du Float devraient permettre de compenser largement la baisse attendue des taux d'intérêt dans d'autres pays, en particulier en Europe continentale. Par conséquent, sur la base des derniers consensus de marchés, le Groupe anticipe pour l’exercice 2025 une croissance à un chiffre, de moyenne à élevée, du Chiffre d’affaires issu du Float.

Chiffre d’affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2025 1er semestre de l’exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 464 431 11,8% 7,7% Autres produits et services 88 87 1,3% 1,1% Chiffre d’affaires opérationnel 552 518 10,1% 6,6%





(en millions d’euros) 2ème trimestre de l’exercice 2025 2ème trimestre de l’exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 252 238 9,3% 5,8% Autres produits et services 51 49 4,3% 4,5% Chiffre d’affaires opérationnel 303 287 8,4% 5,6%

Les Avantages aux salariés ont généré un Chiffre d’affaires opérationnel de 464 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025, en croissance organique de +11,8%, soit +7,7% en données publiées, incluant un effet de change de -7,4%, principalement lié à l’Amérique Latine, ainsi qu’un effet de périmètre de +3,2%. Les solutions en matière d’Avantages aux salariés ont représenté 84% du Chiffre d’affaires opérationnel au cours du premier semestre de l’exercice 2025. Cette solide performance a été alimentée par l’augmentation du volume d’affaires, en particulier en Amérique latine et dans le Reste du monde, ainsi que par la progression du taux de commission moyen, qui a augmenté de plus de 10 points de base par rapport à l’année précédente, atteignant 4,8% au cours du premier semestre. Cette amélioration met en évidence la robustesse de la stratégie commerciale du Groupe et l’amélioration constante de la proposition de valeur délivrée aux clients et aux commerçants. Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025, les Avantages aux salariés ont généré un Chiffre d’affaires opérationnel de 252 millions d’euros, en croissance organique de +9,3%, confirmant la poursuite de cette dynamique malgré une base de comparaison élevée par rapport à l’année précédente, notamment en Europe continentale.

Les Autres produits et services ont généré un Chiffre d’affaires opérationnel de 88 millions d’euros au premier semestre, dont 51 millions d’euros au deuxième trimestre. L’activité Autres produits et services a renoué avec la croissance, portée par la solide dynamique des solutions de Récompense et Reconnaissance des salariés et des programmes d’aide publique, malgré le délai dans la commande d’un important Programme d’aide publique en Roumanie et l’impact résiduel de l'arrêt d'un contrat au Chili. Une partie de ce contrat sera de nouveau opérée par le Groupe à partir de mars 2025, ce qui soutiendra la croissance de cette activité au cours du second semestre.

Chiffre d’affaires opérationnel par région

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2025 1er semestre de l’exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 248 233 5,0% 6,7% Amérique latine 204 200 12,3% 2,5% Reste du monde 99 86 18,5% 15,7% Chiffre d’affaires opérationnel 552 518 10,1% 6,6%





(en millions d’euros) 2ème trimestre de l’exercice 2025 2ème trimestre de l’exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 144 139 1,8% 3,7% Amérique latine 106 103 13,5% 3,0% Reste du monde 53 45 17,1% 17,2% Chiffre d’affaires opérationnel 303 287 8,4% 5,6%



En Europe continentale, le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 248 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025, en croissance organique de +5,0%, soit +6,7% en données publiées, comme attendu. Au cours du semestre, la dynamique a été principalement tirée par l’Europe du Sud, tandis que les effets de base et l'environnement macroéconomique ont pesé sur certains secteurs et pays. La performance du deuxième trimestre de l’exercice 2025 reflète l'effet de base lié à la croissance organique exceptionnelle de +19,5% du Chiffre d’affaires enregistrée au deuxième trimestre de l’exercice 2024, en partie liée à des programmes ponctuels d’Avantages aux salariés et d’aide publique tels que le programme de soutien du pouvoir d’achat en Belgique.

En Amérique latine, le Chiffre d’affaires opérationnel a atteint 204 millions d’euros au premier semestre, en croissance organique de +12,3%, soit +2,5% en données publiées, incluant un effet de change de -14,8% principalement lié aux activités au Brésil et, dans une moindre mesure, au Mexique, partiellement compensé par un effet de périmètre de +4,9%. Cette solide performance reflète (i) une augmentation soutenue du taux de rétention nette dans la région, portée par de nouvelles hausses de valeur faciale et l'amélioration du taux de rétention, ainsi que (ii) la solide trajectoire de développement auprès des nouveaux clients. La croissance s’est progressivement accélérée au cours du semestre, alors que l'effet de l'arrêt d’un contrat d’aide publique au Chili s'estompait.

Dans le Reste du monde, le Chiffre d’affaires opérationnel s’est élevé à 99 millions d’euros au premier semestre de l'exercice 2025, affichant une croissance organique de +18,5%, soit +15,7% en données publiées, incluant un effet de change de -2,8% principalement lié à l’évolution de la livre turque. En Turquie, le Groupe a continué à tirer parti de l’environnement hyperinflationniste, à travers de nouvelles augmentations de valeur faciale au sein de son portefeuille de clients existants et en renforçant sa présence sur le segment des avantages repas, grâce à l’acquisition de nouveaux clients. La performance de la région a également été soutenue par l’adoption et l’utilisation croissantes des solutions Pluxee dans les pays moins pénétrés.

Augmentation de +260 points de base de la Marge d’EBITDA récurrent sur une base organique

L’EBITDA récurrent a atteint 225 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025, en croissance organique de +22,5%, soit +12,0% en données publiées par rapport à l’année précédente. La Marge d’EBITDA récurrent a progressé de +260 points de base, atteignant 36,4% sur une base organique. En données publiées, la Marge d’EBITDA récurrent s’est établie à 35,4%, soit une augmentation de +151 points de base par rapport à l’année précédente, en tenant compte des effets de change et des effets négligeables de périmètre.

L’augmentation substantielle de la Marge d'EBITDA récurrent, à laquelle ont contribué toutes les régions, a été portée par des améliorations opérationnelles, combinant effet de levier et premiers gains d’efficacité, ainsi que par la fin de certains effets ponctuels liés au spin-off ayant impacté la Marge d'EBITDA récurrent au premier semestre de l'exercice 2024. La progression du Chiffre d'affaires issu du Float, notamment dans les régions Amérique latine et Reste du monde, a également contribué positivement à cette amélioration.

Résultat opérationnel (EBIT) en hausse de +31,9% à 158 millions d’euros

Le Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) s’est élevé à 171 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025, contre 161 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024. Il inclut -54 millions d’euros de charges d’amortissement et de dépréciation, contre -40 millions d’euros l’année précédente, reflétant l’impact des récentes opérations de fusion-acquisition, notamment le partenariat exclusif signé avec Santander.

Les Autres produits et charges d’exploitation s’élèvent à -13 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025, contre -41 millions d’euros l'année précédente, reflétant principalement les charges résiduelles ponctuelles liées à la finalisation du carve-out dans le cadre du spin-off pour un montant total de -9 millions d’euros ainsi que les coûts de transaction liés aux opérations de fusion-acquisition pour -2 millions d’euros.

Le Résultat opérationnel (EBIT) au premier semestre de l’exercice 2025 a atteint 158 millions d’euros en hausse de +31,9% par rapport à l’année précédente, comparé aux 120 millions d’euros du premier semestre de l’exercice 2024.

Augmentation du Résultat net part du Groupe de +47,3% à 97 millions d’euros

Les Produits et charges financiers s’élèvent à -3 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025, contre -10 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024. Cette variation positive de +7 millions d’euros est principalement due aux coûts ponctuels liés au refinancement du Groupe qui ont affecté le premier semestre de l’exercice 2024. Au cours du premier semestre de l'exercice 2025, le Groupe a enregistré 22 millions d’euros de produits d’intérêts générés par la trésorerie non liée au Float, -24 millions d’euros d'intérêts associés aux obligations émises par le Groupe, et -1 million d’euros d’Autres produits et charges financiers reflétant principalement les effets du traitement comptable de l’hyperinflation en Turquie.

La Charge d’impôt sur le résultat était de -48 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025. Le taux d’imposition effectif se normalise progressivement pour s’établir à 31% au premier semestre de l’exercice 2025, contre 38% au premier semestre de l’exercice 2024 reflétant l’impact des coûts ponctuels liés au spin-off.

Le Résultat net s’est élevé à 106 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025, en hausse de +55,5% en données publiées par rapport à l’année précédente, contre 68 millions d’euros l'année précédente. Cette augmentation substantielle résulte de la croissance du Chiffre d’affaires total et de l’augmentation de la Marge d’EBITDA récurrent, ainsi que de la baisse progressive des Autres produits et charges d’exploitation, des Produits et charges financiers ainsi que du taux d’imposition effectif, qui avaient été affectés par le spin-off.

Le Résultat net, part du Groupe, après déduction de 9 millions d’euros d’intérêts minoritaires, a atteint 97 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025, par rapport à 66 millions d’euros au premier semestre de l'exercice 2024, ce qui représente une hausse de +47,3% en données publiées.



Résultat net ajusté de 107 millions d’euros





Attribuable aux actionnaires de la société mère 1er semestre de l’exercice 2025 1er semestre de l’exercice 2024 Résultat net de la période (en millions d'euros) 97 66 Résultat de base par action (en euros) 0,67 0,45 Résultat dilué par action (en euros) 0,66 0,44 Résultat net ajusté de la période (en millions d'euros) 107 96 Résultat de base ajusté par action (en euros) 0,73 0,66 Résultat dilué ajusté par action (en euros) 0,73 0,65

Le Résultat net ajusté, part du Groupe, a atteint 107 millions d’euros pour le premier semestre de l’exercice 2025, contre 96 millions d’euros pour le premier semestre de l’exercice 2024. Cette variation est principalement due à la forte croissance de l’EBITDA récurrent au cours du premier semestre de l’exercice 2025 et, dans une moindre mesure, aux plus faibles charges financières par rapport à l'année précédente. Le Résultat de base ajusté par action s’élève à 0,73 euros au premier semestre de l’exercice 2025.

Flux de trésorerie disponible récurrent de 171 millions d’euros avec un Taux de conversion de trésorerie récurrent de 76%

Le Flux de trésorerie disponible récurrent s’élève à 171 millions d’euros au premier semestre de l'exercice 2025, contre 180 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024 hors effet positif d'un changement réglementaire au Brésil (228 millions d’euros en incluant cet effet). La génération importante de Flux de trésorerie disponible récurrent est due à l'augmentation significative de l’EBITDA récurrent et dans une moindre mesure, à la contribution positive de la Variation du besoin en fonds de roulement, tout en poursuivant l'exécution de la stratégie d’investissement du Groupe.

Les Dépenses d’investissement (CAPEX) se sont élevées à 43 millions d’euros au cours du premier semestre de l’exercice 2025, par rapport à -68 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024. Cela représente 6,7% du Chiffre d’affaires total sur le semestre, un niveau temporairement réduit en raison de la finalisation du carve-out IT. Le Groupe a poursuivi sa stratégie d'investissement en axant ses dépenses sur la technologie et les données, afin de soutenir la croissance future. En parallèle, une partie des investissements, tels que ceux réalisés dans la migration vers le Cloud, la gestion des services IT et l'automatisation des processus, a progressivement été transférée vers les charges opérationnelles (OPEX).

La Variation du besoin en fonds de roulement, y compris le Restricted cash, s’est élevée à 38 millions d’euros1, contre 218 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024. Cette évolution reflète principalement des effets ponctuels, dont (i) un changement réglementaire au Brésil (+48 millions d’euros), (ii) le programme ponctuel de soutien du pouvoir d’achat en Belgique (+46 millions d’euros) et (iii) le délai dans la commande d’un important Programme d’aide publique en Roumanie (+24 millions d’euros).

Le Taux de conversion de trésorerie récurrent s’est élevé à 76% au premier semestre de l’exercice 2025, demeurant supérieur à l’objectif moyen pour les exercices 2024 à 2026.

1 43 millions d’euros hors Restricted cash au premier semestre de l’exercice 2025.

Une solide Position de trésorerie financière nette à 1 045 millions d’euros

La Position de trésorerie financière nette au 28 février 2025 s’élevait à 1 045 millions d’euros contre 1 054 millions d’euros au 31 août 2024. Cela reflète principalement la contribution positive du Flux de trésorerie disponible récurrent, ainsi que l'impact des effets de change favorable à la clôture, qui ont presque entièrement compensé les effets de l’acquisition de Cobee et les dividendes versés aux actionnaires pour l’exercice 2024 et aux participations minoritaires.

La Trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 1 471 millions d’euros au 28 février 2025 contre 1 421 millions d’euros au 31 août 2024, tandis que les Actifs financiers courants s’élevaient à 828 millions d’euros au 28 février 2025 contre 814 millions d’euros au 31 août 2024. Cette allocation reflète l'exécution de la stratégie d’investissement flexible du Groupe, qui tire parti de l'allongement des maturités et des taux fixes, en fonction des conditions macro-économiques de chaque pays où il opère. Le montant total des liquidités, y compris 975 millions d’euros de Restricted cash lié au Float et hors découverts bancaires, s’élevait à 3 274 millions d’euros au 28 février 2025.

La Dette brute s'élevait à 1 253 millions d’euros2 au 28 février 2025, principalement constituée des obligations à long terme émises par le Groupe. Pluxee peut également s'appuyer sur une facilité de crédit renouvelable et un programme de titres de créances négociables, aucun des deux n'ayant été tiré au 28 février 2025.

La solide position de trésorerie de Pluxee et sa capacité à générer des liquidités sont reflétées par la notation BBB+ et la perspective stable confirmée par Standard & Poor’s sur la période.

1 Dont 44 millions d'euros hors Restricted cash au premier semestre de l'exercice 2025

2 Dont -29 millions d’euros de découverts bancaires au 28 février 2025.

Le développement durable au cœur du modèle

Au cours du premier semestre, Pluxee a été une nouvelle fois reconnu pour son engagement fort en faveur du développement durable, récompensant l’adoption par le Groupe de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), son intégrité et sa transparence dans la gestion de ses opérations, ainsi que sa volonté de favoriser l’engagement et le développement de ses collaborateurs.

A la suite de sa première évaluation dans le cadre du Projet de divulgation des émissions carbone (Carbon Disclosure Project - CDP), le Groupe a reçu la note initiale de « B » sur le climat, attestant de l’engagement du Groupe pour coordonner la gestion de l’impact environnemental dans l'ensemble de ses opérations. Forte de cette reconnaissance, Pluxee continuera à renforcer la gouvernance du Groupe sur les sujets environnementaux, tout en améliorant les processus d’identification et d’intégration des risques et opportunités liés au climat dans sa stratégie.

Pluxee a également été la première entreprise de son secteur en France à recevoir le Label Numérique Responsable, référence nationale en matière de pratiques numériques durables. Cette reconnaissance souligne l’engagement du Groupe à assurer des opérations digitales accessibles, efficaces et sécurisées, en mettant l’accent en particulier sur les opérations informatiques, la sécurité des données et la gestion des produits.

Enfin, Pluxee a reçu une nouvelle fois la certification Great Place to Work dans plusieurs pays où le Groupe est présent, notamment en Autriche, Belgique, Allemagne, Inde, Roumanie et Turquie. Ces reconnaissances soulignent l’expertise avérée du Groupe dans la promotion d’un environnement de travail dynamique et stimulant, favorisant l’engagement, la créativité et la performance des équipes.

Perspectives

La performance très solide délivrée au cours du premier semestre et la résilience du modèle économique du Groupe dans le contexte macroéconomique actuel permettent à Pluxee de :

relever son objectif de progression de Marge d’EBITDA récurrent , tout en confirmant son objectif de croissance du Chiffre d'affaires total pour l’exercice 2025 :

Chiffre d’affaires total en croissance organique à deux chiffres (low double-digit) ; Marge d’EBITDA récurrent en progression attendue de +150 points de base , contre +75 points de base initialement , à taux constants 1 ;



maintenir inchangés ses objectifs financiers à horizon 2026 : Chiffre d’affaires total en croissance organique à deux chiffres (low double-digit) ; Marge d’EBITDA récurrent en progression attendue de +75 points de base à taux constants 1 ; Taux de conversion de trésorerie récurrente supérieur à 75% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.



Le Chiffre d'affaires issu du Float est attendu en croissance organique à un chiffre mid-to-high sur l’exercice 2025, sur la base des dernières courbes forward disponibles.

Les objectifs financiers pour les exercices 2025 et 2026 tiennent compte des synergies issues du déploiement du partenariat avec Santander et de l’intégration de Cobee.

1 A taux constant de l'exercice 2024

Événements significatifs du premier semestre de l'exercice 2025

Finalisation de l’acquisition de Cobee

Le 25 septembre 2024, après avoir reçu l’autorisation des autorités réglementaires espagnoles, le Groupe a finalisé l’acquisition à 100% de Cobee, un acteur digital-native dans le domaine des Avantages aux salariés, opérant en Espagne, au Portugal et au Mexique, et servant plus de 1 500 clients et 100 000 employés consommateurs à travers une large offre multi-avantages. L’acquisition de Cobee renforce la position de Pluxee sur le marché espagnol des Avantages aux salariés, en pleine croissance et sous-pénétré. La combinaison des talents, des compétences et des technologies de Pluxee et de Cobee permettra de déployer une offre complète, compétitive et attractive en Espagne, au Portugal et au Mexique, tout en élargissant la gamme d’avantages du Groupe et en renforçant ses capacités technologiques à l’échelle mondiale.

La majeure partie du prix d'acquisition a été payée à la date de finalisation de l'opération. L’accord prévoyait également deux earn-outs, conditionnés par l'atteinte d'étapes définies, élaborées pour aligner les intérêts de l'ensemble des parties prenantes. Le premier earn-out a été versé post-clôture du premier semestre, en mars 2025. L’acquisition est entièrement financée sur fonds propres et n’a qu’un effet limité sur l’effet de levier du Groupe.

Acquisition de Benefício Fácil au Brésil

En novembre 2024, Pluxee a signé l'acquisition de 100% de Benefício Fácil, entreprise technologique brésilienne qui traite et fournit des solutions de mobilité des salariés dans les transports publics à plus de 10 000 clients, pour plus de 300 000 salariés utilisateurs. Avec cette acquisition, Pluxee poursuit l'exécution de son plan stratégique de croissance, en élargissant sa présence sur le segment de la mobilité des salariés et en renforçant son offre multi-avantages sur un marché clé. Ensemble, Pluxee et Benefício Fácil tireront parti du réseau existant des opérateurs de transport et travailleront à étendre l'adoption des avantages pour la mobilité au Brésil. Cette acquisition fait suite à un partenariat de longue date.

L’opération a été finalisée en mars 2025 après l’approbation de la Banque centrale du Brésil. Ainsi, l’acquisition n’a pas d'impact sur les états financiers consolidés résumés du premier semestre de l’exercice 2025. Benefício Fácil sera inclus dans le périmètre de consolidation pour la première fois au cours du second semestre de l’exercice 2025.

Paiement du dividende de l’exercice 2024

L’Assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue le 18 décembre 2024 a approuvé la distribution d’un dividende de 0,35 euro par action ordinaire pour l’exercice 2024. Le dividende, représentant un montant total de 51 millions d’euros, a été payé aux actionnaires de Pluxee N.V. le 24 décembre 2024.

Extension de la facilité de crédit renouvelable

Le 2 octobre 2024, le Groupe a obtenu l’accord des banques pour prolonger d’un an l’échéance initiale de la facilité de crédit renouvelable de 650 millions d’euros, qui arrive désormais à échéance en octobre 2029 et peut être prolongée d’un an supplémentaire à la demande du Groupe.



Événements post-clôture du premier semestre 2025

Finalisation de l’acquisition de Benefício Fácil

En mars 2025, après avoir reçu l’autorisation de la Banque centrale du Brésil, le Groupe a finalisé l’acquisition à 100% de Benefício Fácil. La majeure partie du prix de l’opération a été payée à la date de finalisation de l'opération et a été entièrement financée sur fonds propres, sans effet sur l’effet de levier du Groupe.

Renforcement des facilités de crédit à court terme

Le 12 mars 2025, Pluxee a annoncé le lancement de son premier programme de titres de créances négociables (NEU CP) avec un plafond de 400 millions d’euros. Pluxee dispose ainsi d’une solution de financement à court terme, flexible et aux coûts optimisés, et élargit ainsi les options disponibles pour accompagner sa stratégie financière. Ce programme, principalement libellé en euros, est noté A-2 par S&P et a été structuré par le Crédit Industriel & Commercial (CIC) en tant qu’Arrangeur, avec CIC, CACIB, BNPP et Société Générale agissant comme Dealers. Ce programme permet au Groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement initiée avec le spin-off, suite à la mise en place d’une facilité de crédit renouvelable de 650 millions d’euros en octobre 2023 et à l’émission obligataire inaugurale de 1,1 milliard d’euros qui a suivi en février 2024.

Conférence téléphonique

Pluxee tiendra une conférence téléphonique en anglais aujourd’hui à 08h30 CET pour commenter les Résultats du premier semestre de l'exercice 2025.

Pour se connecter :

depuis la France : +33 1 70 91 87 04; ou

depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004; ou

depuis les États-Unis : +1 718 705 8796,

suivi du code d’accès 07 26 76.

La diffusion en direct sera accessible sur www.pluxeegroup.com .

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la section « Investisseurs – Résultats financiers et publications ».

Les états financiers consolidés condensés et le rapport financier semestriel, qui comprend le rapport du commissaire aux comptes et la déclaration de responsabilité du Conseil d’Administration au titre de ce rapport, sont disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com, dans la section « Investisseurs – Résultats financiers et publications ».

Le rapport financier semestriel est déposé auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiële Markten), les Pays-Bas étant l’État membre d’origine de Pluxee N.V. d'après la directive 2004/109/CE (telle que modifiée par la directive 2013/50/UE).

Calendrier financier de l’exercice 2025

Chiffre d’affaires du 3e trimestre de l'exercice 2025 3 juillet 2025 Résultats annuels de l’exercice 2025 30 octobre 2025 Assemblée annuelle des actionnaires pour l’exercice 2025 17 décembre 2025

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier disponible sur le site Internet du Groupe : www.pluxeegroup.com

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 29 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une large gamme de solutions d’engagement. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 400 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analystes et investisseurs

Pauline Bireaud

+33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com



Annexes

Chiffre d’affaires total

Répartition du chiffre d’affaires total par nature

1er trimestre 2ème trimestre 1er semestre (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 303 287 552 518 Croissance organique (%) 12,1% 8,4% 10,1% Effet de change (%) -7,1% -5,3% -6,1% Effet de périmètre (%) 2,8% 2,5% 2,6% Croissance publiée (%) 7,7% 5,6% 6,6% Chiffre d’affaires issu du Float 40 35 43 40 83 75 Croissance organique (%) 20,9% 11,9% 16,2% Effet de change (%) -10,8% -6,8% -8,7% Effet de périmètre (%) 4,9% 3,7% 4,2% Croissance publiée (%) 15,1% 8,7% 11,7% Chiffre d’affaires total 289 266 346 327 635 593 Croissance organique (%) 13,2% 8,8% 10,8% Effet de change (%) -7,6% -5,5% -6,5% Effet de périmètre (%) 3,0% 2,7% 2,8% Croissance publiée (%) 8,7% 6,0% 7,2%

Répartition du chiffre d’affaires total par activité

1er trimestre 2ème trimestre 1er semestre (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Avantages aux salariés 249 224 290 274 539 498 Croissance organique (%) 16,3% 9,8% 12,6% Effet de change (%) -8,9% -6,6% -7,3% Effet de périmètre (%) 3,7% 2,9% 3,0% Croissance publiée (%) 11,1% 6,1% 8,4% Autres produits et services 40 42 56 53 96 95 Croissance organique (%) -3,5% 5,3% 1,4% Effet de change (%) -0,8% 0,0% -0,3% Effet de périmètre (%) —% —% —% Croissance publiée (%) -4,3% 5,3% 1,1% Chiffre d’affaires total 289 266 346 327 635 593 Croissance organique (%) 13,2% 8,8% 10,8% Effet de change (%) -7,6% -5,5% -6,5% Effet de périmètre (%) 3,0% 2,7% 2,8% Croissance publiée (%) 8,7% 6,0% 7,2%

Répartition du chiffre d’affaires total par région

1er trimestre 2ème trimestre 1er semestre (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Europe continentale 120 108 159 155 279 264 Croissance organique (%) 9,1% 0,7% 4,2% Effet de change (%) -0,1% 0,1% 0,0% Effet de périmètre (%) 1,3% 1,7% 1,5% Croissance publiée (%) 10,4% 2,5% 5,7% Amérique latine 112 110 121 117 233 227 Croissance organique (%) 10,7% 13,5% 12,1% Effet de change (%) -14,5% -15,3% -14,9% Effet de périmètre (%) 5,9% 5,2% 5,5% Croissance publiée (%) 2,0% 3,4% 2,7% Reste du monde 58 48 65 54 123 102 Croissance organique (%) 28,8% 22,8% 25,7% Effet de change (%) -8,7% -1,0% -4,7% Effet de périmètre (%) —% —% —% Croissance publiée (%) 20,1% 21,9% 21,0% Chiffre d’affaires total 289 266 346 327 635 593 Croissance organique (%) 13,2% 8,8% 10,8% Effet de change (%) -7,6% -5,5% -6,5% Effet de périmètre (%) 3,0% 2,7% 2,8% Croissance publiée (%) 8,7% 6,0% 7,2%



Chiffre d’affaires opérationnel

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par activité

1er trimestre 2ème trimestre 1er semestre (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Avantages aux salariés 212 193 252 238 464 431 Croissance organique (%) 14,9% 9,3% 11,8% Effet de change (%) -8,4% -6,5% -7,4% Effet de périmètre (%) 3,4% 3,1% 3,2% Croissance publiée (%) 9,9% 5,8% 7,7% Autres produits et services 37 38 51 49 88 87 Croissance organique (%) -2,6% 4,3% 1,3% Effet de change (%) -0,7% 0,2% -0,2% Effet de périmètre (%) —% —% —% Croissance publiée (%) -3,3% 4,5% 1,1% Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 303 287 552 518 Croissance organique (%) 12,1% 8,4% 10,1% Effet de change (%) -7,1% -5,3% -6,1% Effet de périmètre (%) 2,8% 2,5% 2,6% Croissance publiée (%) 7,7% 5,6% 6,6%

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par région

1er trimestre 2ème trimestre 1er semestre (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Europe continentale 105 94 144 139 248 233 Croissance organique (%) 9,7% 1,8% 5,0% Effet de change (%) -0,1% 0,0% 0,0% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,8% 1,7% Croissance publiée (%) 11,1% 3,7% 6,7% Amérique latine 98 97 106 103 204 200 Croissance organique (%) 11,1% 13,5% 12,3% Effet de change (%) -14,5% -15,1% -14,8% Effet de périmètre (%) 5,2% 4,6% 4,9% Croissance publiée (%) 1,9% 3,0% 2,5% Reste du monde 46 40 53 45 99 86 Croissance organique (%) 20,0% 17,1% 18,5% Effet de change (%) -6,0% 0,1% -2,8% Effet de périmètre (%) —% —% —% Croissance publiée (%) 14,0% 17,2% 15,7% Chiffre d’affaires opérationnel 249 231 303 287 552 518 Croissance organique (%) 12,1% 8,4% 10,1% Effet de change (%) -7,1% -5,3% -6,1% Effet de périmètre (%) 2,8% 2,5% 2,6% Croissance publiée (%) 7,7% 5,6% 6,6%

Bilan Simplifié

(en millions d’euros) 28 Février 2025 31 Août 2024 (en millions d’euros) 28 Février 2025 31 Août 2024 Créances commerciales liées au Float 1 711 1 068 Valeur en circulation et passifs associés 4 439 3 728 Restricted cash 975 973 Emprunts à court terme⁽¹⁾ 65 33 Actifs financiers courants 828 814 Emprunts à long terme⁽¹⁾ 1 160 1 143 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 471 1 421 Découverts bancaires 29 6 Autres actifs 1 846 1 671 Autres passifs⁽²⁾ 1 138 1 037 Total Actifs 6 831 5 947 Total Capitaux

propres et Passifs 6 831 5 947

(1) Incluant les dettes locatives

(2) Incluant les avances clients

La Trésorerie liée au Float s'élevait à 2 892 millions d’euros au 28 février 2025, contre 2 753 millions d’euros au 31 août 2024, soit une augmentation de +139 millions d’euros au cours du premier semestre de l’exercice 2025.

La Trésorerie liée au Float se compose de 4 439 millions d’euros de Valeur en circulation et passifs associés moins 1 711 millions d’euros de Créances commerciales liées au Float, nettes des Avances clients pour 164 millions d’euros au 28 février 2025.

Génération de flux de trésorerie simplifié

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2025 1er semestre de l’exercice 2024 EBITDA récurrent 225 201 Dépenses d’investissement (CAPEX) (43) (68) Variation du besoin en fonds de roulement (dont variation du Restricted cash)⁽¹⁾ 38 218 Charge d'impôt sur les résultats (45) (49) Intérêts nets (payés) / reçus (4) (1) Autres⁽²⁾ (5) (13) Liquidité récurrente générée par les opérations 167 288 Exclusion de la variation du Restricted cash 4 (60) Flux de trésorerie disponible récurrent 171 228 Taux de conversion de trésorerie récurrente 76% 113%

(1) Incluant un impact positif sur la Variation du besoin en fonds de roulement d’un changement réglementaire au Brésil ayant contribué à hauteur de +48 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2024. Hors cet effet ponctuel, la Variation du besoin en fonds de roulement aurait été de 169 millions d’euros, le flux de trésorerie disponible récurrent de 180 millions d’euros et le taux de conversion de trésorerie récurrente de 89% au premier semestre de l’exercice fiscal 2024.

(2) Incluant principalement le remboursement des dettes locatives et l'annulation de (i) charges sans incidence sur la trésorerie et (ii) l'impact des Autres produits et charges d’exploitation sur le besoin en fonds de roulement.

Définitions des Indicateurs alternatifs de performance

Résultat de base/dilué ajusté par action Le Résultat de base / dilué ajusté par action est calculé en divisant le Résultat net ajusté (attribuable aux actionnaires de la société mère) par le nombre moyen pondéré de base d’actions ou le nombre moyen pondéré dilué d’actions. Résultat net ajusté Le Résultat net ajusté sert de base au calcul du taux de versement des dividendes.



Le Résultat net ajusté comprend le résultat net (attribuable aux actionnaires de la société mère) retraité pour l’impact des éléments comptabilisés dans Autres produits et charges d’exploitation, nets d’impôts sur le revenu et intérêts minoritaires. Trésorerie liée au Float La Trésorerie liée au Float correspond aux fonds collectés auprès des clients en relation avec la valeur chargée sur les cartes ou l’émission de solutions numériques ou de titres papier, mais pas encore remboursées aux commerçants (Float).



Le Float est calculé comme la Valeur en circulation et passifs associés moins les Créances commerciales nettes liées au Float (correspondant aux Créances commerciales liées au Float retraité des Avances clients). Position de trésorerie financière nette La Position de trésorerie financière nette évalue la liquidité, la structure du capital et l’effet de levier financier du Groupe. La Position de trésorerie financière nette comprend les emprunts bruts et les dettes locatives, moins la Trésorerie et équivalents de trésorerie (nets de Découverts bancaires) et les Actifs financiers courants Trésorerie non liée au Float La Trésorerie non liée au Float est calculée comme la Trésorerie et équivalents de trésorerie et les Actifs financiers courants, à l’exclusion de la trésorerie collectée auprès des clients en relation avec le volume d’affaires émis. Croissance organique du chiffre d’affaires La Croissance organique du chiffre d’affaires est calculée comme la croissance de la période en cours, calculée en utilisant le taux de change de la période fiscale précédente, et ajustée en fonction de l’impact de la période précédente comparable pour inclure ou supprimer l’effet des acquisitions et/ou des cessions qui se sont produites après cette période. Taux de conversion de trésorerie récurrente Le Taux de conversion de trésorerie récurrente mesure la capacité du Groupe à convertir son EBITDA récurrent en trésorerie.



Le Taux de conversion de trésorerie récurrente correspond au Flux de trésorerie disponible récurrent divisé par l’EBITDA récurrent. EBITDA récurrent L’EBITDA récurrent est utilisé pour évaluer la performance des segments opérationnels déclarés.



L’EBITDA récurrent est calculé en déduisant l’impact des amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (tels que rapportés dans la ligne Amortissements et dépréciations du compte de résultat consolidé) du Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) présenté dans le compte de résultat consolidé. Marge d’EBITDA récurrent La marge d’EBITDA récurrent correspond à l’EBITDA récurrent divisé par le Chiffre d’affaires total. Flux de trésorerie disponible récurrent Le Flux de trésorerie disponible récurrent mesure la trésorerie nette générée par les opérations qui est disponible pour les investissements stratégiques (nets de cessions), pour le remboursement de la dette financière et pour les paiements de dividendes aux actionnaires.



Le Flux de trésorerie disponible récurrent est calculé comme la Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles, comme indiqué dans l’état des flux de trésorerie consolidés moins (i) les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, (ii) les remboursements des dettes locatives et (iii) le retraitement des Autres produits et charges d’exploitation sur la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation. Liquidité récurrente générée par les opérations Les Liquidités récurrentes générées par les opérations fournissent des informations pour mesurer la trésorerie nette générée par les opérations, indépendamment des différences dans les réglementations régissant l’émission de services, cartes et titres papier fournis numériquement.



Les Liquidités récurrentes générées par les opérations sont calculées comme le Flux de trésorerie disponible récurrent plus la variation de Restricted cash lié au Float. Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) Le Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) correspond au Résultat opérationnel (EBIT) avant Autres produits et charges d’exploitation.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les intentions, les convictions actuelles, les attentes et les hypothèses du Groupe, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales futures du Groupe et l’environnement dans lequel le Groupe opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants échappant au contrôle du Groupe, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels du Groupe soient significativement différents de ceux que ces déclarations prospectives expriment ou impliquent. Ces risques et incertitudes comprennent ceux discutés dans le Rapport Annuel Exercice 2024 de Pluxee, déposé le 31 octobre 2024 auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten, « AFM ») et de l’Autorité des Marchés Financiers, et disponible dans la section « Investisseurs – Résultats Financiers et Publications » du site Internet du Groupe : www.pluxeegroup.com. En conséquence, les lecteurs de ce communiqué de presse sont invités à utiliser ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et le Groupe Pluxee décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation à investir dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.



Pièce jointe

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.