AI-Media 在 2025 年 NAB 展會上推出全球適用實時 AI 語音翻譯—LEXI Voice

廣播界的領先企業採納突破性實時翻譯技術，準確無比、規模絕佳、經濟實惠

紐約州紐約市布魯克林, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的 AI 字幕和語言技術提供商 AI-Media (ASX: AIM)，今天宣布在拉斯維加斯的 2025 年 NAB 展會上成功推出商用的 LEXI Voice。 此突破性解決方案首度推出，利用 AI 提供即時的替代語音軌道，引起了全球廣播公司、現場活動製作人、串流平台和企業領導人的高度關注。

LEXI Voice 彰顯現場翻譯的重大進步，將單語言廣播轉變為多語言體驗，擁有自然聽感的合成語音、超低延遲 (約 8 - 12 秒)，且不需要額外硬件。 這有助接觸全新受眾，增加廣告收入，而成本與傳統人工翻譯相比亦低得多。

AI-Media 的銷售總監 James Ward 表示：「客戶告訴我們，LEXI Voice 提供了他們所需的一切：準確性、規模和簡便性，而且以具顛覆性的價格提供。 對許多人來說，這是多語言傳遞終於變得商業可行的時刻。」

策略性差異化因素：

價格點 ：LEXI Voice 每小時僅需 30 美元 (標準 LEXI 字幕費用額外收取)，將即時翻譯成本降低高達 90%。

：LEXI Voice 每小時僅需 30 美元 (標準 LEXI 字幕費用額外收取)，將即時翻譯成本降低高達 90%。 平台覆蓋範圍 ：與 Alta (SMPTE 2110 和 MPEG-TS)、Encoder Pro - HD492 (SDI) 及 iCap 等 AIM 的全球編碼網絡無縫協作，現有客戶無需新增基礎設施。

：與 Alta (SMPTE 2110 和 MPEG-TS)、Encoder Pro - HD492 (SDI) 及 iCap 等 AIM 的全球編碼網絡無縫協作，現有客戶無需新增基礎設施。 廣播級聲音 ：客戶讚揚 AI 生成輸出的自然語調、可理解性和談話者的清晰度。

：客戶讚揚 AI 生成輸出的自然語調、可理解性和談話者的清晰度。 即插即用：與當前字幕工作流程相同的排程、API、計費和支援。

即時可用：

翻譯成 100 多種語言

可定制的聲音 按地區、性別和語調進行定制

按地區、性別和語調進行定制 詞彙表和語音工具 確保品牌和名稱的一致性

確保品牌和名稱的一致性 AI 聲音替換 替換原始音頻並進行完整音頻混音

替換原始音頻並進行完整音頻混音 支援每個頻道最多五條替換語言音軌



實際應用現已展開：LEXI Voice 吸引：

全球廣播公司 本地化體育、新聞和娛樂，以開拓新的廣告庫存

本地化體育、新聞和娛樂，以開拓新的廣告庫存 政府和立法機構 確保公眾時段的包容性語言可及性

確保公眾時段的包容性語言可及性 企業 擴大內部大會和投資者溝通的覆蓋範圍

擴大內部大會和投資者溝通的覆蓋範圍 影音串流平台和活動擴大對多元全球觀眾的可及性

這次推出與 AI-Media 的策略藍圖一致，目標是在 2029 財政年度將技術收入增長三倍，並實現 6000 萬美元的 EBITDA，這在其 2025 財政年度的投資者通訊中有詳細說明。 該公司專注於通過不斷擴展的 LEXI Toolkit推動 SaaS 增長，該工具包現在包括 LEXI Voice、LEXI Brew (生成式 AI) 和 LEXI Translate。

Ward 說：「在 NAB 展會上，我們的客戶首次現場看到完整的 LEXI Voice 解決方案，回應證實了我們的預測：市場已經準備好了。 這款產品改變了即時多語言互動的可能性。」

欲了解更多資訊或預約私人演示，請瀏覽：LEXI Voice | 打破語言障礙，提升您的收入

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關於 AI-Media

科技公司 AI-Media (ASX: AIM) 於 2003 年在澳洲成立，是一家專注於 AI 語言和字幕工作流程解決方案的一流技術公司。

作為全球領先者，AI-Media 為全球各類客戶和市場提供優質的 AI 驅動實時字幕和錄制字幕及翻譯等技術和解決方案。

2024 年 2 月，AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據，展示相對於傳統人工流程的絕佳優勢。

AI-Media 擁有豐富的行業經驗和先進的 AI 技術，從而創造簡化流程的解決方案，為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援，確保其內容播報可無縫存取且包容並蓄。 AI-Media 的專有技術 (iCap、LEXI、Alta 和 LEXI Toolkit)，在超過 25 個國家深受信賴，準確無比、份外可靠、效率極高。

媒體聯絡人：

Fiona Habben

全球營銷主管

Fiona.habben@ai-media.tv

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