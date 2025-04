AI-Media חושפת את LEXI Voice בתערוכת NAB 2025 - זמין גלובלית עם תרגום קולי מועצם בינה מלאכותית

מובילי השידור מאמצים טכנולוגיית תרגום חי פורצת דרך המציעה דיוק, קנה מידה ומחיר סביר ללא תחרות

ברוקלין, ניו יורק וניו יורק, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media (ASX: AIM), מובילה עולמית בטכנולוגיית כתוביות ושפה מועצמות בינה מלאכותית, הכריזה על ההשקה המסחרית המוצלחת של LEXI Voice בתערוכת NAB Show 2025 בלאס וגאס. הופעת הבכורה של פתרון ורץ דרך זה - המספק בזמן אמת רצועות קול בשפה חלופית באמצעות שימוש בבינה מלאכותית - זכתה לעניין רב מצד גופי שידור עולמיים, מפיקי אירועים חיים, פלטפורמות הזרמת מדיה ומובילים ארגוניים.

LEXI Voice מייצג קפיצת מדרגה בתרגום במהלך שידור חי, והוא הופך שידור בשפה אחת לחוויה מרובת שפות - עם קולות סינתטיים שנשמעים טבעיים, זמן שיהוי נמוך במיוחד (~8-12 שניות), וללא צורך בחומרה נוספת. התוצאה: גישה לקהל חדש, גידול בהכנסות מפרסום וחיסכון דרמטי בעלויות בהשוואה לשידור אנושי מסורתי.

"לקוחות אומרים לנו ש-LEXI Voice מספק בדיוק את מה שהם צריכים: דיוק, קנה מידה ופשטות - והכל במחיר שגורם לשינוי השוק", אמר ג'יימס וורד (James Ward), מנהל מכירות ראשי ב-AI-Media. "עבור רבים, זה הרגע שבו אספקת תרגום רב לשוני הופך סוף סוף לאפשרי מבחינה מסחרית".

נקודות יתרון אסטרטגיות:

*נקודת מחיר: בעלות של 30 דולר לשעה (בתוספת תעריף הכתוביות הסטנדרטי של LEXI), LEXI Voice מפחית את עלויות התרגום בשידורי חי בשיעור של עד 90%.

*טווח הגעה של הפלטפורמה: עובדת בצורה חלקה עם רשת המקודדים העולמית של AIM - Alta (SMPTE 2110 ו-MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI), ו-iCap - כשאין צורך בתשתית חדשה עבור לקוחות קיימים.

*קולות באיכות של שידור: לקוחות שיבחו את הטון הטבעי, המובנות ובהירות הדיבור של הפלט שנוצר באמצעות בינה מלאכותית.

*חבר והפעל: אותו תזמון, ממשקי API, חיוב ותמיכה של תזרימי העבודה הנוכחיים ליצירת כתוביות.

זמין באופן מיידי:

*תרגום ליותר מ-100 שפות

*קולות הניתנים להתאמה אישית לפי אזור, מין וטון

*מילון מונחים וכלים פונטיים להבטחת עקביות המותג והשם

*החלפת הקול המקורי בקול בינה מלאכותית עם ערבול אודיו מלא

*תמיכה בעד חמש רצועות בשפה חלופית לכל ערוץ

*יישומים בעולם האמיתי שכבר פועלים: LEXI Voice מושך:

*גופי שידור עולמיים עם לוקליזציה של ספורט, חדשות ובידור כדי לפתוח מלאי מודעות חדש

*ממשלות ומחוקקים מבטיחים גישה כוללת לשפה בישיבות ציבוריות

*ארגונים המרחיבים את הטווח בתוך בתי עירייה ותקשורת למשקיעים

*פלטפורמות סטרימינג ואירועים שמרחיבים את הנגישות לקהלים גלובליים מגוונים

ההשקה תואמת את מפת הדרכים האסטרטגית של AI-Media לשלש את הכנסות הטכנולוגיה עד לשנת הכספים 2029 ולהשיג EBITDA של 60 מיליון דולר, כפי שמתואר בהודעה לציבור המשקיעים שלה לשנת הכספים 2025. החברה מתמקדת בהנעת צמיחת SaaS באמצעות ערכת הכלים המתרחבת של LEXI Toolkit, הכוללת כעת את LEXI Voice , LEXI Brew (בינה מלאכותית גנרטיבית) ו- LEXI Translate.

"NAB הייתה הפעם הראשונה שהלקוחות שלנו ראו את הפתרון המלא של LEXI Voice בשידור חי - והתגובה אישרה את מה שידענו: השוק מוכן", אמר וורד. המוצר הזה משנה את מה שאפשרי במעורבות רב-לשונית בזמן אמת".

למידע נוסף או לבקשת הדגמה פרטית, בקרו בכתובת: LEXI Voice | שברו את מחסומי השפה והגדילו את ההכנסות שלכם

עקבו אחר AI-Media בלינקדאין לקבלת עדכונים שוטפים וסיפורי הצלחה של לקוחות.

אודות AI-Media

AI-Media(ASX: AIM), שנוסדה באוסטרליה ב-2003, היא חברת טכנולוגיה פורצת דרך המתמחה בבינה מלאכותית ובפתרונות תזרימי עבודה להצגת כתוביות. כמובילה עולמית, AI-Media מספקת טכנולוגיות ופתרונות חדשניים של כתוביות, תמלול ותרגום חיים ומוקלטים באיכות גבוהה המופעלות על ידי בינה מלאכותית למגוון רחב של לקוחות ושווקים ברחבי העולם.

AI-Media הצליחה לראשונה, בפברואר 2024, לחשוף נתונים פורצי דרך המציגים את העליונות של מוצר יצירת הכתוביות מבוססת הבינה מלאכותית שלה, LEXI, על פני תזרימי עבודה מסורתיים אנושיים ויקרים יותר.

עם ניסיון מעמיק בתעשייה וטכנולוגיית AI מתוחכמת ליצירת פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media מעצימה גופי שידור, ארגונים וסוכנויות ממשלתיות מובילים ברחבי העולם כדי להבטיח נגישות חלקה והכללה בתוכן שלהם. הטכנולוגיות הקנייניות של AI-Media – iCap, LEXI, Alta וערכת הכלים LEXI Toolkit – מהימנות ביותר מ- 25 מדינות והן מספקות דיוק, אמינות ויעילות ללא תחרות.

למידע נוסף – מדיה:

Fiona Habben

Head of Global Marketing

Fiona.habben@ai-media.tv

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15d29007-51d7-4d87-a1e9-4b1b17a8d049

סרטון הנלווה להודעה זו זמין בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/deb7fa0f-d0c9-4ee2-a4eb-5bb5ca299ed5

