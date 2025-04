AI-Media เปิดตัว LEXI Voice ในงาน NAB Show 2025 - ก้าวสู่ระดับโลกผ่านนวัตกรรมการแปลเสียงแบบเรียลไทม์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI…

ผู้นำในวงการแพร่ภาพกระจายเสียงให้การยอมรับเทคโนโลยีการแปลแบบเรียลไทม์สุดล้ำนี้ ซึ่งโดดเด่นด้านความแม่นยำ รองรับการใช้งานในวงกว้าง และราคาที่จับต้องได้

บรู๊คลิน, นิวยอร์ก และนิวยอร์ก, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคำบรรยายและภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประกาศเปิดตัว LEXI Voice อย่างเป็นทางการที่งาน NAB Show 2025 ณ ลาสเวกัส โดยการถ่ายทอดสดเปิดตัวของเทคโนโลยีสุดล้ำสมัย ซึ่งใช้ AI เพื่อสร้างเสียงพากย์ในภาษาต่าง ๆ แบบเรียลไทม์นี้ ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก รวมทั้งผู้จัดงานถ่ายทอดสด แพลตฟอร์มการสตรีม และผู้นำในภาคธุรกิจ

LEXI Voice ถือเป็นนวัตกรรมที่พลิกโฉมการแปลแบบเรียลไทม์ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนการแพร่ภาพกระจายเสียงในภาษาเดียวให้กลายเป็นประสบการณ์หลายภาษา โดยมีเสียงสังเคราะห์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ ความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ (ประมาณ 8-12 วินาที) และไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ผลลัพธ์ที่ได้คือ การขยายฐานผู้ชม การเพิ่มรายได้จากโฆษณา และการลดต้นทุนไปได้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้ล่ามมนุษย์แบบดั้งเดิม

"ลูกค้าของเรายืนยันว่า LEXI Voice ตอบโจทย์สิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างแท้จริง ทั้งในด้านความแม่นยำ ปริมาณการใช้งานที่รองรับ และความเรียบง่าย อีกทั้งยังมาในราคาที่ดีจนเกินคาด" James Ward ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ AI-Media กล่าว "สำหรับหลาย ๆ องค์กร นี่คือจุดเปลี่ยนที่การถ่ายทอดเนื้อหาแบบหลายภาษาเริ่มกลายเป็นทางเลือกเชิงพาณิชย์ที่จับต้องได้จริง"

ปัจจัยที่สร้างความแตกต่างในเชิงกลยุทธ์:

อัตราค่าบริการ : ด้วยราคา 30 ดอลลาร์สหรัฐ/ชั่วโมง (ไม่รวมค่าบริการคำบรรยาย LEXI มาตรฐาน) LEXI Voice สามารถช่วยลดต้นทุนการแปลแบบเรียลไทม์ได้มากถึง 90%

: ด้วยราคา 30 ดอลลาร์สหรัฐ/ชั่วโมง (ไม่รวมค่าบริการคำบรรยาย LEXI มาตรฐาน) LEXI Voice สามารถช่วยลดต้นทุนการแปลแบบเรียลไทม์ได้มากถึง 90% การรองรับของแพลตฟอร์ม : สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายอุปกรณ์เข้ารหัสทั่วโลกของ AIM ได้ ไม่ว่าจะเป็น Alta (รองรับ SMPTE 2110 และ MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (รองรับ SDI) และ iCap ซึ่งลูกค้าปัจจุบันไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มในโครงสร้างพื้นฐานใหม่

: สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายอุปกรณ์เข้ารหัสทั่วโลกของ AIM ได้ ไม่ว่าจะเป็น (รองรับ SMPTE 2110 และ MPEG-TS), (รองรับ SDI) และ ซึ่งลูกค้าปัจจุบันไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มในโครงสร้างพื้นฐานใหม่ คุณภาพเสียงระดับการออกอากาศ : ลูกค้าต่างชื่นชมคุณภาพเสียงที่พัฒนาโดย AI ว่ามีโทนเสียงที่เป็นธรรมชาติ ฟังเข้าใจง่าย และชัดเจน

: ลูกค้าต่างชื่นชมคุณภาพเสียงที่พัฒนาโดย AI ว่ามีโทนเสียงที่เป็นธรรมชาติ ฟังเข้าใจง่าย และชัดเจน รองรับการใช้งานได้ทันที: ใช้รูปแบบการตั้งเวลา การเชื่อมต่อ API ระบบเรียกเก็บเงิน และระบบสนับสนุนเดียวกับกระบวนการสร้างคำบรรยายที่ใช้ในปัจจุบัน

พร้อมใช้งานทันที:

รองรับการแปล มากกว่า 100 ภาษา

สามารถปรับแต่งเสียงได้ ตามภูมิภาค เพศ และโทนเสียงที่ต้องการ

ตามภูมิภาค เพศ และโทนเสียงที่ต้องการ เครื่องมืออภิธานศัพท์และการออกเสียง ที่ช่วยให้มั่นใจว่าแบรนด์และชื่อมีความสอดคล้องกัน

ที่ช่วยให้มั่นใจว่าแบรนด์และชื่อมีความสอดคล้องกัน การใช้เสียงที่สร้างโดย AI แทนที่เสียงต้นฉบับ พร้อมการผสมเสียงอย่างเต็มรูปแบบ

แทนที่เสียงต้นฉบับ พร้อมการผสมเสียงอย่างเต็มรูปแบบ รองรับการใช้งานตัวเลือกภาษาสูงสุดถึงห้าภาษาในแต่ละช่องทาง



การนำไปใช้งานจริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว: LEXI Voice กำลังได้รับความสนใจจาก:

ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก ที่ปรับการนำเสนอเนื้อหากีฬา ข่าวสาร และความบันเทิงให้เป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ในการโฆษณา

ที่ปรับการนำเสนอเนื้อหากีฬา ข่าวสาร และความบันเทิงให้เป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ในการโฆษณา รัฐบาลและสภานิติบัญญัติ รับรองการเข้าถึงภาษาที่ครอบคลุมสำหรับการประชุมสาธารณะ

รับรองการเข้าถึงภาษาที่ครอบคลุมสำหรับการประชุมสาธารณะ บริษัท ขยายการเข้าถึงในการประชุมภายในองค์กรและการสื่อสารกับนักลงทุน

ขยายการเข้าถึงในการประชุมภายในองค์กรและการสื่อสารกับนักลงทุน แพลตฟอร์มการสตรีมและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ขยายการเข้าถึงเพื่อรองรับผู้ชมที่หลากหลายจากทั่วโลก

การเปิดตัวครั้งนี้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ AI-Media ที่มุ่งหวังจะเพิ่มรายได้จากเทคโนโลยีสามเท่าภายในปีงบประมาณ 2029 และมีรายได้ EBITDA ที่ 60 ล้านดอลลาร์ตามที่ได้ระบุไว้ในการสื่อสารกับนักลงทุนประจำปีงบประมาณ 2025 บริษัทมุ่งเน้นการขยายการเติบโตของ SaaS ผ่าน LEXI Toolkit ที่กำลังเติบโต ซึ่งในปัจจุบันประกอบไปด้วย LEXI Voice, LEXI Brew (Generative AI) และ LEXI Translate

"งาน NAB เป็นครั้งแรกที่ลูกค้าของเราได้เห็นโซลูชัน LEXI Voice อย่างเต็มที่ในแบบเรียลไทม์ และการตอบรับจากลูกค้ายืนยันสิ่งที่เราเคยคาดการณ์ไว้ นั่นคือ ตลาดพร้อมแล้ว" Ward กล่าว "ผลิตภัณฑ์นี้เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการมีส่วนร่วมหลายภาษาแบบเรียลไทม์"

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอการสาธิตส่วนตัว โปรดไปที่: LEXI Voice | ทำลายกำแพงภาษาและเพิ่มรายได้ของคุณ

ติดตาม AI-Media บน LinkedIn เพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

เกี่ยวกับ AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นบริษัทเทคโนโลยีผู้บุกเบิกที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันกระบวนการทำงานด้านภาษาและการสร้างคำบรรยายด้วย AI

ในฐานะผู้นำระดับโลก AI-Media ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการจัดทำคำบรรยายและการแปลแบบสดและแบบบันทึกคุณภาพสูงโดยใช้ AI ให้แก่ลูกค้าและตลาดต่าง ๆ ที่หลากหลายทั่วโลก

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทาง AI-Media ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์การสร้างคำบรรยายด้วย AI ของบริษัทอย่าง LEXI เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานของมนุษย์แบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างล้ำลึกและเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยในการสร้างโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดความซับซ้อนของกระบวนการ AI-Media สนับสนุนผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำ องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงและสร้างความครอบคลุมให้กับเนื้อหาของตนได้อย่างราบรื่น เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ AI-Media ได้แก่ iCap, LEXI, Alta และ LEXI Toolkit ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานในมากกว่า 25 ประเทศในการให้บริการที่มีความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพที่เหนือชั้น

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Fiona Habben

หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก

Fiona.habben@ai-media.tv

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15d29007-51d7-4d87-a1e9-4b1b17a8d049

ดูวิดีโอประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/deb7fa0f-d0c9-4ee2-a4eb-5bb5ca299ed5

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.