AI-Media Melancarkan LEXI Voice di NAB Show 2025 - Global Reach dengan Terjemahan Suara Secara Langsung yang Dikuasakan oleh AI

BROOKLYN, N.Y. dan NEW YORK, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), peneraju global dalam teknologi kapsyen dan bahasa dipacu AI, hari ini mengumumkan kejayaan pelancaran komersial LEXI Voice di NAB Show 2025 di Las Vegas. Pelancaran ulung langsung penyelesaian inovatif ini, yang menyediakan trek suara dalam bahasa alternatif secara masa nyata menggunakan AI telah mendapat sambutan hangat daripada penyiar global, pengeluar acara langsung, platform penstriman dan pemimpin perusahaan.

LEXI Voice membawa kemajuan besar dalam teknologi terjemahan langsung, mengubah siaran satu bahasa menjadi pengalaman pelbagai bahasa dengan suara sintetik yang kedengaran semula jadi. Semua ini dinikmati dalam latensi ultra-rendah (~8 - 12 saat), tanpa memerlukan perkakasan tambahan. Hasilnya adalah capaian kepada audiens baharu, peningkatan pendapatan iklan, serta penjimatan kos yang ketara berbanding tafsiran manusia tradisional yang digunakan sebelum ini.

"Pelanggan memberitahu kami bahawa LEXI Voice memberikan apa yang mereka perlukan: ketepatan, skala dan kesederhanaan dengan harga yang berpatutan," kata James Ward, Ketua Pegawai Jualan di AI-Media. “Bagi kebanyakan orang, inilah saatnya penyampaian berbilang bahasa akhirnya menjadi berdaya maju secara komersial.”

Pembezaan Strategik:

Titik Harga : Pada USD $30/jam (ditambah kadar kapsyen LEXI standard), LEXI Voice mengurangkan kos terjemahan langsung sehingga 90%.

: Pada USD $30/jam (ditambah kadar kapsyen LEXI standard), LEXI Voice mengurangkan kos terjemahan langsung sehingga 90%. Jangkauan Platform : Berfungsi dengan lancar bersama rangkaian pengekod global AIM - Alta (SMPTE 2110 dan MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI) dan iCap - tidak memerlukan infrastruktur baharu untuk pelanggan sedia ada.

: Berfungsi dengan lancar bersama rangkaian pengekod global AIM - Alta (SMPTE 2110 dan MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI) dan iCap - tidak memerlukan infrastruktur baharu untuk pelanggan sedia ada. Suara Gred Siaran : Pelanggan memuji nada semula jadi, kefahaman dan kejelasan pembesar suara output yang dijana AI.

: Pelanggan memuji nada semula jadi, kefahaman dan kejelasan pembesar suara output yang dijana AI. Plug-and-Play: Penjadualan, API, pengebilan dan sokongan yang sama seperti aliran kerja kapsyen semasa.

Tersedia serta-merta:

Terjemahan ke dalam 100+ bahasa

Suara yang boleh disesuaikan mengikut rantau, jantina dan nada

mengikut rantau, jantina dan nada Glosari dan alat fonetik untuk memastikan konsistensi jenama dan nama

untuk memastikan konsistensi jenama dan nama Penggantian suara AI audio asal dengan pencampuran audio penuh

audio asal dengan pencampuran audio penuh Menyokong sehingga lima trek bahasa alternatif bagi setiap saluran



Aplikasi Dunia Sebenar Sedang Berjalan: LEXI Voice sedang menarik perhatian:

Penyiar global yang menyetempatkan sukan, berita dan hiburan untuk membuka peluang inventori iklan baharu

yang menyetempatkan sukan, berita dan hiburan untuk membuka peluang inventori iklan baharu Kerajaan dan badan perundangan dalam memastikan akses bahasa yang inklusif untuk sesi awam

dalam memastikan akses bahasa yang inklusif untuk sesi awam Korporat yang memperluaskan capaian komunikasi dalam perhimpunan dalaman serta dengan pelabur

yang memperluaskan capaian komunikasi dalam perhimpunan dalaman serta dengan pelabur Platform penstriman dan acara yang menskalakan kebolehaksesan kepada khalayak global yang pelbagai

Pelancaran ini selaras dengan pelan strategik AI-Media untuk meningkatkan hasil Teknologi sebanyak tiga kali ganda menjelang Tahun Kewangan 29 (FY29) dan mencapai $60J EBITDA, seperti yang digariskan dalam komunikasi pelabur FY25. Syarikat ini memberikan tumpuan kepada pertumbuhan SaaS melalui pengembangan LEXI Toolkit, yang kini merangkumi LEXI Voice, LEXI Brew (AI Generatif) dan LEXI Translate.

“Buat pertama kali di NAB, pelanggan kami melihat dengan sendiri penyelesaian LEXI Voice yang lengkap - dan maklum balas yang diterima mengesahkan apa yang kami tahu: pasaran sudah bersedia,” kata Ward. “Produk ini mengubah perkara yang mungkin dalam penglibatan berbilang bahasa masa nyata.”

Perihal AI-Media

Ditubuhkan di Australia pada tahun 2003, AI-Media (ASX: AIM) merupakan syarikat teknologi perintis yang khusus dalam bahasa AI dan penyelesaian aliran kerja kapsyen.

Sebagai peneraju global, AI-Media menyediakan teknologi serta penyelesaian kapsyen dan terjemahan yang dikuasakan AI berkualiti tinggi secara langsung dan dirakam kepada pelbagai pelanggan dan pasaran di seluruh dunia.

Buat pertama kali pada bulan Februari 2024, AI-Media melancarkan data inovatif yang mempamerkan keunggulan produk kapsyen AInya, LEXI, berbanding aliran kerja manusia tradisional yang lebih mahal.

Dengan pengalaman industri yang mendalam dan teknologi AI yang canggih untuk mencipta penyelesaian yang mempermudah dan melancarkan proses, AI-Media memperkasakan penyiar terkemuka, perusahaan dan agensi kerajaan di seluruh dunia untuk memastikan kandungan mereka dapat diakses dan inklusif tanpa gangguan. Teknologi proprietari AI-Media - iCap, LEXI, Alta dan LEXI Toolkit - dipercayai di lebih daripada 25 negara untuk memberikan ketepatan, kebolehpercayaan dan kecekapan yang tiada tandingannya.

