Bavarian Nordics chikungunyavaccine modtager anbefaling af de amerikanske sundhedsmyndigheders rådgivningskomité (ACIP)

Anbefaling af den første chikungunyavaccine for personer helt ned til 12 år udvider adgangen for amerikanske rejsende til lande med udbrud eller forhøjet risiko for chikungunya.

KØBENHAVN, Danmark, 16. april 2025 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at den rådgivende vaccinekomité (ACIP) hos det det amerikanske center for infektionsforebyggelse og folkesundhed (CDC) har stemt for at anbefale den viruslignende partikel (VLP)-baserede enkelt-dosis vaccine, VIMKUNYA™ (Chikungunya Vaccine, Rekombinant), til forebyggelse af sygdom forårsaget af chikungunyavirus.

ACIP anbefaler VIMKUNYA til personer på 12 år og ældre, der rejser til et land eller område, hvor der er et chikungunyaudbrud. Derudover kan VIMKUNYA overvejes til personer, der rejser eller bosætter sig i et land eller område uden udbrud, men med forhøjet risiko for amerikanske rejsende, hvis de planlægger at rejse i en længere periode. ACIP anbefaler også VIMKUNYA til laboratoriearbejdere med potentiel eksponering for chikungunyavirus.

Ifølge CDC har der været rapporteret chikungunya hos mennesker i mere end 50 lande i løbet af de sidste fem år.

“ACIP's anbefaling af vores chikungunyavaccine til personer på 12 år og ældre er et stort skridt mod at udvide adgangen for amerikanere. Chikungunya er en voksende trussel mod folkesundheden verden over, og dagens afgørelse repræsenterer endnu en milepæl i vores mission om at beskytte flere mennesker mod denne virus,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic.

Anbefalingerne fra ACIP vil skulle endeligt godkendes af CDC’s direktør og det amerikanske sundhedsministerium (HHS).

Om chikungunya

Chikungunya er en myggebåren sygdom forårsaget af chikungunyavirussen (CHIKV). I de seneste 20 år er virussen dukket op i flere regioner i Asien, Afrika og Amerika, herunder mange populære rejsedestinationer, ofte i form af store uforudsigelige udbrud. Siden opdagelsen er CHIKV blevet identificeret i mere end 110 lande, og i de seneste 5 år har der været bekræftede tilfælde i mere end 50 lande1. Chikungunya giver typisk akutte symptomer, herunder feber, udslæt, træthed, hovedpine og ofte alvorlige og invaliderende ledsmerter. De fleste patienter kommer sig i løbet af et par uger, men 30-40 % af de berørte kan udvikle kronisk leddegigt, der kan vare i måneder eller endda år2. I 2024 blev der rapporteret 620.000 tilfælde af chikungunya på verdensplan, hvilket er en stigning på mere end 20% i forhold til året før3,4. Nylige data tyder på, at chikungunya er stærkt underrapporteret og ofte fejldiagnosticeret som denguefeber på grund af en lignende symptomprofil5.

Om VIMKUNYA™ (Chikungunya Vaccine, Rekombinant)

VIMKUNYA er en vaccine til forebyggelse af sygdom forårsaget af chikungunyavirus hos personer på 12 år og ældre.

VIMKUNYA blev godkendt af de amerikanske lægemiddelmyndigheder, U.S. Food and Drug Administration (FDA) og af Europa-Kommissionen i februar 20256,7. Bavarian Nordic har også indsendt ansøgninger om markedsføringstilladelse i Storbritannien og Canada.

Yderligere kliniske studier er nødvendige for at bekræfte den kliniske profil af VIMKUNYA.

VIMKUNYA leveres som en enkelt-dosis 1-mL glas forudfyldt sprøjte med 0,8 mL dosisvolumen.

Vigtig sikkerhedsinformation

Følgende information er baseret på den amerikanske indlægsseddel for VIMKUNYA. Læs venligst den fulde indlægsseddel for al mærket sikkerhedsinformation for VIMKUNYA.

Du bør ikke modtage VIMKUNYA, hvis du er allergisk over for nogen af ingredienserne i vaccinen, eller hvis du har haft en allergisk reaktion efter en tidligere dosis af VIMKUNYA.

Personer med et nedsat immunsystem, herunder personer, der modtager medicin, der påvirker immunsystemet, kan have en nedsat respons på VIMKUNYA. Fortæl din læge om al den medicin, du tager.

Besvimelse kan forekomme ved administration af injicerede vacciner, herunder VIMKUNYA.

De mest almindelige bivirkninger var smerte på injektionsstedet, træthed, hovedpine og muskelsmerter. Dette er ikke alle mulige bivirkninger.

Fortæl din sundhedsudbyder, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer.

Fortæl din læge om eventuelle bivirkninger, der bekymrer dig. For at rapportere MISTÆNKTE BIVIRKNINGER, kontakt Bavarian Nordic på 1-844-4BAVARIAN eller det amerikanske sundhedsministerium ved at besøge www.vaers.hhs.gov/reportevent.html eller ring på 1-800-822-7967.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt investorer:

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, rss@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 61 77 47 43

Kontakt presse:

Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2025

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.







