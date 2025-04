XPENG Memperkenalkan Naik Taraf Strategi AI Tech Tree untuk Membentuk Semula Mobiliti Masa Depan dan Melancarkan Model Utama X9 2025

Strategi AI Tech Tree XPENG menyepadukan AI, penyelesaian tenaga dan kecerdasan terbina, membentuk asas bagi ekosistem masa depan yang merangkumi EV pintar, robot humanoid serta kenderaan terbang.

Model utama XPENG X9 2025 meningkatkan pengalaman MPV pintar dengan 496 naik taraf teknikal, termasuk pengecasan ultra pantas 800V, suspensi dilaraskan AI, serta kabin yang direka semula, khusus untuk keselesaan, keselamatan dan keperluan keluarga.

Dengan operasi yang merangkumi lebih 30 negara dan rantau, XPENG menjadi penjual teratas bagi EV premium berharga melebihi €40,000 di Eropah sepanjang tahun 2024 serta muncul sebagai jenama EV China yang paling berkembang pesat berdasarkan jumlah penghantaran pada S1 2025.



HONG KONG, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, sebuah syarikat mobiliti pintar berteknologi tinggi terkemuka, telah memperkenalkan naik taraf transformative AI Tech Tree dalam strategi syarikat untuk membentuk semula mobiliti masa depan serta pelancaran model utama globalnya, XPENG X9 2025.

Visi AI XPENG untuk Dekad Seterusnya

Dalam dekad baharu, XPENG meletakkan AI sebagai "enjin teras" bagi mobiliti masa depan, dengan fokus pada elektrifikasi dan AI terbina untuk menerokai pelbagai bentuk pengangkutan. Syarikat tersebut telah membangunkan sistem R&D dalaman penuh yang merangkumi:

Model besar berasaskan awan

Model besar berasaskan kenderaan

Cip AI yang disesuaikan untuk pembangunan model besar

Seni bina asas untuk pelaksanaan model berskala besar

XPENG merupakan pembuat kereta pertama di China yang mengeluarkan kenderaan secara besar-besaran dengan model AI berskala besar hujung ke hujung. Sistem pemanduan pintarnya yang dikuasakan oleh model ini berkembang di peringkat global, dengan ujian awal sedang dijalankan di Hong Kong.

Turing AI Chip yang dibangunkan sendiri menampilkan pemproses 40 teras yang mampu menjalankan model 30 bilion parameter secara tempatan, memberikan tiga kali kuasa pengkomputeran cip sedia ada. Kejayaan ini akan digunakan merentasi semua kenderaan dikuasakan AI, kereta terbang dan robotiknya, yang membolehkan penyepaduan teknologi merentas domain. Cip AI Turing dijadualkan untuk pengeluaran besar-besaran di tanah besar China pada suku kedua 2025.

XPENG turut mempamerkan XPENG AEROHT Land Aircraft Carrier, kereta terbang modular pertama di dunia, yang dijadualkan untuk pengeluaran besar-besaran pada tahun 2026. Dengan lebih daripada 4,000 pra-pesanan yang telah diterima, kenderaan perintis ini mengatasi cabaran berlepas dan mendarat, membuka jalan untuk mobiliti udara yang boleh diakses dan didemokrasikan.

Selain itu, XPENG telah memperkenalkan robot humanoidnya, "IRON", yang dikuasakan oleh cip AI Turing dengan 60 sendi, 200 darjah kebebasan dan 3,000 TOPS kuasa pemprosesan. Ia juga menampilkan sistem penglihatan AI 720° yang juga boleh ditemui dalam teknologi pemanduan autonomi XPENG. Iron direka betuk untuk melaksanakan tugas kompleks di kilang pintar dan persekitaran runcit, merapatkan jurang antara konsep AI dan penggunaan dalam dunia sebenar.

XPENG X9 2025: Mentakrifkan semula Piawaian Mobiliti Pintar

XPENG X9 2025 menetapkan penanda aras baharu untuk mobiliti pintar dengan 496 naik taraf teknikal dan 35% komponen yang baharu dibangunkan.

Keseluruhan rangkaian XPENG X9 dilengkapi dengan Pemanduan Pintar Turing AI sebagai ciri piawaian, menggunakan model besar hujung ke hujung untuk menawarkan pengalaman setanding dengan pemandu manusia yang mahir. Sebaik sahaja kenderaan dihantar, pelanggan boleh terus menikmati perisian pemanduan autonomi lengkap pertama dalam industri (NGP), yang membolehkan navigasi lancar dari satu tempat letak kereta ke tempat yang lain tanpa gangguan.

Dibina berdasarkan seni bina voltan tinggi 800V generasi baharu XPENG, X9 menawarkan keupayaan pengecasan ultra pantas, menambahkan jarak perjalanan sebanyak 405 km dalam 10 minit sahaja. Dikuasakan oleh bateri AI 5C Superfast Charging, jarak 1 km boleh ditambah dengan hanya satu saat pengecasan, mencapai 80% dalam hanya 12 minit—lebih pantas daripada mengecas telefon pintar. Selain itu, ia mencapai kecekapan terkemuka dalam industri, hanya 16.2 kWh bagi setiap 100 km, menjadikannya yang paling rendah dalam kelasnya.

X9 juga memperkenalkan pengalaman kabin paling canggih setakat ini XPENG, menggabungkan keselesaan dengan kecerdasan. Ini termasuk tempat duduk graviti sifar, casis AI dengan suspensi adaptif masa nyata dan baris ketiga yang boleh dilipat dengan satu klik untuk memastikan keselesaan di setiap tempat duduk. Skrin hiburan belakang 21.4-inci, pengecasan pantas tanpa wayar dan pencahayaan kabin yang diperibadikan menjadikan X9 pilihan ideal untuk keluarga.

Mengenai keselamatan, X9 menonjol sebagai satu-satunya MPV yang menerima markah tertinggi dalam ketiga-tiga ujian kemalangan keselamatan aktif utama, dengan 14 ciri keselamatan termaju, termasuk brek kecemasan automatik. Pek bateri ini turut dilengkapi dengan perlindungan "kalis peluru" yang dipertingkatkan, mampu menahan daya hentaman bersamaan dengan tembakan 10 peluru berturut-turut. Ciri-ciri ini mempertingkatkan profil keselamatan X9 dengan ketara, walaupun dalam keadaan yang paling ekstrem.

Di Eropah, X9 pada mulanya akan dilancarkan di kawasan terpilih pada separuh kedua tahun ini, dengan rancangan untuk pengembangan selanjutnya ke negara tambahan.

Mempercepatkan Pengembangan Global dan Kepimpinan Industri

Kemajuan teknologi XPENG dipadankan dengan pengembangan global syarikat yang pesat. Sehingga akhir tahun 2024, XPENG beroperasi di lebih dari 30 negara dan rantau, menjadi penjual utama kenderaan elektrik premium yang berharga melebihi €40,000 di Eropah. Ia juga menduduki tempat pertama dalam jumlah eksport di kalangan jenama EV baru muncul China dan merupakan peneraju dalam eksport kenderaan elektrik pertengahan hingga mewah dari China. Pada suku pertama tahun 2025, XPENG menjadi jenama EV China baharu muncul terlaris di China.

Untuk menyokong pangkalan pengguna antarabangsa yang semakin berkembang, XPENG telah melabur secara besar-besaran dalam infrastruktur pengecasan global. XPENG telah membina 2,110 stesen pengecasan ultra pantas dikendalikan sendiri dan bekerjasama dengan peneraju global seperti Volkswagen dan bp pulse. Pada masa ini, rangkaian pengecasan meliputi Singapura, Malaysia, Thailand dan 27 negara Eropah, dengan 2.07 juta stesen pengecas yang beroperasi merentasi 31 pasaran global.

Bagi pasaran luar negara, XPENG percaya globalisasi sebenar bukan sekadar replikasi produk tetapi inovasi sistematik berdasarkan keperluan tempatan. Dengan infrastruktur pengecasan global yang masih belum berkembang sepenuhnya, XPENG memerlukan penyelesaian tenaga yang lebih mudah, efisien dan universal.

Sistem Elektrik Super Kunpeng dari XPENG akan meningkatkan jarak pemanduan elektrik tulen kepada 430 km dan jarak gabungan kepada 1,400 km. Ia dijadualkan untuk pengeluaran secara besar-besaran di tanah besar China menjelang suku keempat tahun 2025, menyediakan pengalaman perjalanan yang tiada tandingannya bagi pengguna global.

Dengan XPENG X9 2025 yang telah menetapkan piawaian baharu bagi MPV pintar dan rangka kerja inovasi berasaskan AI yang mendefinisikan gelombang seterusnya dalam mobiliti pintar, XPENG kini meletakkan dirinya sebagai perintis dalam membentuk semula masa depan pengangkutan—di jalan raya, udara dan merentasi persekitaran yang diperkaya AI. Melalui pembangunan teknologi yang berani dan advokasi kolaboratif, XPENG kekal komited terhadap misinya untuk menjadikan mobiliti pintar boleh diakses, selamat dan transformatif untuk semua.

Encik He Xiaopeng, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif XPENG berkata, "Tiada siapa yang boleh menghalang arus kemajuan. AI sedang berkembang pesat, mengubah industri dan membentuk semula dunia di sekeliling kita. Di XPENG, AI menjadi teras DNA kami. Naik taraf AI Tech Tree dalam strategi kami memperkukuhkan lagi kelebihan kami dalam AI, penyelesaian tenaga dan kecerdasan terbina. Dengan menyepadukan teknologi ini, kami berhasrat untuk membina ekosistem masa depan yang merangkumi EV pintar, robot humanoid dan kereta terbang. Ini akan menentukan dekad seterusnya inovasi XPENG dan, yang penting, menjadikan masa depan mobiliti boleh diakses oleh semua."

