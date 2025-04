XPENG Memperkenalkan Upgrade Strategi AI Tech Tree untuk Membentuk Ulang Mobilitas Masa Depan, Meluncurkan Mobil Flagship X9 2025

Strategi AI Tech Tree dari XPENG mengintegrasikan Solusi AI, Energi, dan Kecerdasan yang Diwujudkan, yang menjadi landasan bagi ekosistem masa depan untuk kendaraan listrik (EV) pintar, robot humanoid, dan kendaraan terbang.

Flagship X9 XPENG 2025 meningkatkan pengalaman MPV pintar dengan 496 upgrade teknis, termasuk pengisian daya ultracepat 800 V, suspensi yang disesuaikan oleh AI serta kabin yang diubah ulang konsepnya, yang didesain untuk memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, dan kebutuhan keluarga.

Dengan jangkauan operasi hingga ke 30 negara dan wilayah, XPENG mencatatkan penjualan terlaris untuk mobil EV premium dengan harga di atas €40.000 di Eropa selama tahun 2024, dan merek EV Tiongkok yang berkembang dan terkemuka di wilayah Tiongkok berdasarkan volume pengiriman, Q1 2025.



HONG KONG, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, perusahaan mobilitas pintar berteknologi tinggi yang terkemuka, telah memperkenalkan upgrade AI Tech Tree transformatifnya untuk strateginya dalam membentuk ulang mobilitas masa depan, dan peluncuran flagship global XPENG X9 2025.

[Tautan ke Kit Pers untuk XPENG Global Brand Night]

AI Vision XPENG untuk Dekade Berikutnya

Di dekade baru, XPENG menempatkan AI sebagai "mesin inti" pada mobilitas masa depan, yang berfokus pada elektrifikasi dan AI yang diwujudkan untuk mengeksplorasi beragam moda transportasi. Perusahaan telah membentuk sistem Litbang internal full stack yang mencakup:

Model besar berbasis cloud

Model besar berbasis kendaraan

Chip AI yang disesuaikan untuk pengembangan model besar

Arsitektur fondasional untuk penerapan model besar

XPENG merupakan produsen mobil pertama yang memproduksi kendaraan secara massal dengan model AI besar yang menyeluruh. Sistem mengemudinya yang pintar dan didukung oleh model ini telah berekspansi ke tingkat global, dengan pengujian awal sedang berjalan di Hong Kong.

Chip Turing AI yang dikembangkan sendiri menggunakan prosesor 40-core yang menjalankan model 30 miliar parameter secara lokal sehingga menghasilkan kekuatan komputasi tiga kali lipat dari chip yang sudah ada. Terobosan ini akan diterapkan di berbagai kendaraannya yang didukung AI, mobil terbang, dan robotik, yang memungkinkan integrasi teknologi lintas domain. Chip Turing AI dijadwalkan akan diproduksi secara massal di Tiongkok daratan pada kuartal kedua tahun 2025.

XPENG juga memamerkan XPENG AEROHT Land Aircraft Carrier, mobil terbang modular pertama di dunia, yang dijadwalkan akan diproduksi secara massal pada tahun 2026. Kendaraan perintis yang telah menerima pra-pemesanan sebanyak 4.000 unit ini mengatasi tantangan dari lepas landas dan pendaratan, sehingga membuka jalan untuk mobilitas udara yang mudah diakses dan digunakan banyak orang.

Selain itu, XPENG memperkenalkan robot humanoidnya "IRON" yang ditenagai oleh chip Turing AI, dengan 60 sendi, kemampuan bergerak hingga 200 derajat, dan kemampuan pemrosesan 3.000 TOPS (triliun operasi per detik). Robot ini juga dilengkapi sistem AI Vision 720° yang juga dapat ditemukan pada teknologi mengemudi otonom milik XPENG. Iron dirancang untuk menjalankan tugas kompleks di pabrik pintar dan lingkungan ritel, yang menjembatani kesenjangan antara konsep AI dan penerapan di dunia nyata.

XPENG X9 2025, Mengubah Ulang Konsep Standar Mobilitas Pintar

XPENG X9 2025 menetapkan tolok ukur baru untuk mobilitas pintar dengan 496 upgrade teknis dan 35% komponen yang baru dikembangkan.

Seluruh lini XPENG X9 dilengkapi dengan Turing AI Smart Driving sebagai model besar standar menyeluruh yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk memberikan pengalaman yang setara dengan kemampuan pengemudi manusia yang terampil. Setelah serah terima kunci, pelanggan dapat segera menikmati kecanggihan perangkat lunak mengemudi otonom (NGP) lengkap pertama di industri yang memungkinkan navigasi dari tempat parkir ke tempat parkir dengan mudah tanpa gangguan.

XPENG X9 yang dibuat dengan arsitektur voltase tinggi 800 V generasi berikutnya memiliki kemampuan pengisian daya ultracepat sehingga mampu menempuh jarak 405 km hanya melalui pengisian daya sekitar 10 menit. Dengan dukungan baterai 5C Superfast Charging AI, mobil ini dapat menambah jarak tempuh 1 km dengan pengisian daya satu detik sehingga mencapai kapasitas 80% hanya dalam 12 menit—lebih cepat daripada pengisian daya ponsel pintar. Selain itu, mobil ini mencapai efisiensi terdepan di industri dengan hanya 16,2 kWh per 100 km, terendah di kelasnya.

XPENG X9 juga memperkenalkan pengalaman kabin tercanggih sejauh ini, yang memadukan aspek kenyamanan dengan kecerdasan. Ini mencakup kursi nol gravitasi, rangka AI dengan suspensi yang adaptif secara real time, dan kemampuan melipat kursi baris ketiga dengan sekali klik untuk memastikan kenyamanan di setiap kursi. Layar hiburan di belakang berukuran 21,4 inci, pengisian daya cepat nirkabel, dan pencahayaan kabin yang dapat diatur menjadikan mobil X9 sebagai pilihan ideal untuk keluarga.

Untuk aspek keamanan, X9 menonjol sebagai satu-satunya MPV yang menerima skor teratas di ketiga uji tabrak utama yang aktif dengan 14 fitur keselamatan canggih, termasuk pengereman otomatis saat situasi darurat. Bagian baterainya juga menyertakan perlindungan "antipeluru" yang ditingkatkan sehingga mampu menahan dari kekuatan benturan yang setara dengan 10 peluru berturut-turut. Fitur-fitur ini secara signifikan meningkatkan profil keselamatan X9, sekalipun dalam kondisi paling ekstrem.

Di Eropa, X9 untuk tahap awal akan diluncurkan di beberapa wilayah tertentu pada semester kedua tahun ini, dengan rencana ekspansi lebih lanjut ke negara lainnya.

Mengakselerasi Ekspansi Global dan Kepemimpinan di Industri

Kemajuan teknologi XPENG diimbangi dengan ekspansi globalnya yang pesat. Per akhir tahun 2024, XPENG beroperasi di lebih dari 30 negara dan wilayah, yang menjadi penjual terlaris untuk mobil EV premium dengan harga di atas €40.000 di Eropa. XPENG juga menempati peringkat pertama dalam volume ekspor di antara merek EV Tiongkok yang berkembang, serta merupakan pemimpin untuk ekspor kendaraan listrik kelas menengah hingga atas dari Tiongkok. Pada kuartal pertama 2025, XPENG menjadi merek mobil EV Tiongkok yang berkembang dengan penjualan tertinggi di Tiongkok.

Untuk mendukung basis pengguna internasionalnya yang terus bertambah, XPENG telah berinvestasi sangat besar pada infrastruktur pengisian daya global. XPENG telah membangun 2.110 stasiun pengisian daya ultracepat yang beroperasi mandiri dan bermitra dengan perusahaan raksasa internasional seperti Volkswagen dan bp pulse. Saat ini, jaringan pengisian dayanya telah menjangkau Singapura, Malaysia, Thailand, dan 27 negara di Eropa, dengan total 2,07 juta stasiun pengisian daya dalam jaringannya di 31 pasar di seluruh dunia.

Untuk pasar luar negeri, XPENG meyakini globalisasi sejati bukan sekadar replikasi produk, tetapi inovasi sistematis yang berdasarkan kebutuhan lokal. Dengan infrastruktur pengisian daya global saat ini yang masih belum memadai, XPENG membutuhkan solusi energi universal yang lebih praktis.

Sistem Listrik Super Kunpeng XPENG akan meningkatkan jarak tempuh mobil listrik dengan mode murni menjadi 430 km dan jarak tempuh mode gabungan menjadi 1.400 km. Sistem ini dijadwalkan akan diproduksi secara massal di Tiongkok daratan pada kuartal keempat 2025 sehingga memberikan pengalaman perjalanan yang belum pernah ada untuk pengguna global.

Dengan XPENG X9 2025 yang menetapkan standar baru untuk MPV pintar dan kerangka kerja inovasinya yang berteknologi AI yang mendefinisikan gelombang baru mobilitas pintar, XPENG menempatkan diri sebagai perintis yang membentuk ulang masa depan transportasi, baik itu di jalan darat, di udara, dan di lingkungan yang diperkaya dengan AI. Melalui pengembangan teknologi yang berani dan advokasi kolaborasi, XPENG tetap berkomitmen terhadap misinya untuk menyediakan mobilitas pintar yang mudah diakses, aman, dan transformatif untuk semua orang.

He Xiaopeng, Ketua dan CEO XPENG mengatakan, "Tak seorang pun mampu menghentikan kemajuan yang berjalan. AI berkembang dengan pesat, yang mentransformasi industri dan membentuk ulang dunia di sekeliling kita. Di XPENG, AI langsung menjadi inti DNA kami. Upgrade AI Tech Tree pada strategi kami memperkuat kekuatan kami pada solusi AI, energi, dan kecerdasan yang diwujudkan. Dengan mengintegrasikan ketiganya, kami ingin membangun ekosistem masa depan untuk EV pintar, robot humanoid, dan mobil terbang. Hal ini akan mendefinisikan inovasi XPENG di dekade berikutnya, dan yang terpenting, menyediakan masa depan mobilitas yang mudah diakses semua orang."

Tentang XPENG

XPENG adalah perusahaan EV pintar Tiongkok terkemuka yang merancang, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan EV pintar yang menarik minat konsumen yang melek teknologi dari kelas menengah yang besar dan jumlahnya terus bertambah. Misinya adalah mendorong transformasi EV pintar dengan teknologi, yang membentuk pengalaman mobilitas di masa depan. Guna mengoptimalkan pengalaman mobilitas pelanggannya, XPENG mengembangkan sendiri teknologi sistem bantuan bagi pengemudi full stack yang canggih dan sistem operasi pintar dalam mobil, serta sistem inti kendaraan, termasuk sistem penggerak kendaraan dan arsitektur kelistrikan/elektronik. XPENG berkantor pusat di Guangzhou, Tiongkok, dengan kantor utama yang berlokasi di Beijing, Shanghai, Silicon Valley, San Diego, dan Amsterdam. Mobil pintar XPENG terutama diproduksi di pabriknya yang berada di Zhaoqing dan Guangzhou, provinsi Guangdong.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi https://www.xpeng.com/.

Kontak:

Untuk Pertanyaan dari Media:

Departemen Humas XPENG

Email: pr@xiaopeng.com

Sumber: XPENG

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1073b864-50ad-420e-be9b-927c9a6c74ff

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c3d4b56-9c74-44b1-963e-7f1e31ecae41

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aee5c0e7-25c9-4c24-b57a-1b3dfb0dbe3f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdbcf594-187c-4887-9819-c60507968733

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b055c604-232b-4ee4-bde1-6766ce9357cd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36a35a01-d3d1-4c46-9e53-21e6353b064e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/244f184a-b9e9-4dc4-88c3-22cdc6c3b2df

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91cf7e81-2eb5-41e8-92a2-7e97048b1b1a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.