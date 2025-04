Die Ascom Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar, Schweiz, 16. April 2025



Die Aktionärinnen und Aktionäre der Ascom Holding AG haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2025 in Zug allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt.



An der Generalversammlung nahmen 54 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Insgesamt waren damit 20'238’079 stimmberechtigte Namenaktien vertreten, was 56.22% des Aktienkapitals entspricht. Sie stimmten sämtilchen Anträgen des Verwaltungsrates zu:

Genehmigung der Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024. Die Aktionäre beschlossen die Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 0.10 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024.

Genehmigung des Vergütungsberichts und des Nachhaltigkeitsberichts für das Jahr 2024.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrats, und Dr. Valentin Chapero Rueda als dessen Präsdent, wurden für eine weitere Amtperiode von einem Jahr wiedergewählt. Ferner wurden Nicole Burth Tschudi, Laurent Dubois und Dr. Monika Krüsi als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses wiedergewählt.

Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.

Genehmigung einer Statutenänderung, mit der festgehalten wird, dass die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert anstrebt. Im Weiteren wird eine Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren für die Mitglieder des Verwaltungsrats unter gleichzeitiger Abschaffung des Alterslimits von 70 Jahren eingeführt.



