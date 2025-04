Ouverture ce printemps du Centre d’expérience Porsche de Toronto

Portail de réservation prochainement disponible pour planifier vos sessions dès juin

Le premier Centre d’expérience Porsche au Canada permettra aux passionnés de la marque de découvrir la dynamique et la technologie de ces véhicules et de ressentir les émotions qu’ils suscitent sous la supervision d’un personnel qualifié et d’instructeurs certifiés.



Ce nouveau « terrain de jeu » Porsche canadien, le dixième en son genre au monde, sera ouvert toute l’année.

Il sera bientôt possible de réserver des sessions, lesquelles débuteront en juin.

Le prix des expériences de conduite avec instructeur est de 850 $.

Une séance gratuite de 90 minutes à ces nouvelles installations sera offerte aux acheteurs de véhicules Porsche neufs admissibles livrés au Canada.



TORONTO, 16 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL), importateur et distributeur du constructeur de voitures sport de Stuttgart, a annoncé que son Centre d’expérience Porsche (CEP) de Toronto ouvrira ses portes en juin. Situé à 40 kilomètres à l’est de la Tour CN, à Pickering, en Ontario, le CEP de Toronto sera le dixième en son genre au monde et le troisième en Amérique du Nord, après celui d’Atlanta, qui célébrera cet été son 10e anniversaire, et celui de Los Angeles.

« L’ouverture prochaine du Centre d’expérience Porsche de Toronto est un jalon important pour la marque, a déclaré Trevor Arthur, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. Nous sommes ravis de pouvoir partager cet enthousiasme avec nos passionnés en leur permettant de découvrir ces installations exceptionnelles, qui seront les premières pour un constructeur automobile au Canada. De plus, elles créeront 65 emplois dans la région. »

Porsche Driver Experience : Le plaisir de conduire une Porsche

Le Centre d’expérience Porsche de Toronto a été créé pour permettre aux passionnés de la marque de découvrir la dynamique et la technologie de ces véhicules et de ressentir les émotions qu’ils suscitent sous la supervision d’un personnel qualifié toute l’année.

Ce circuit de deux kilomètres comprend plusieurs éléments inspirés des sections emblématiques de la course automobile, comme le virage en « tire-bouchon » du Laguna Seca, le carrousel du Nürburgring et les courbes Porsche du Mans. Le circuit d’agilité, la zone dynamique, le cercle de dérive et le circuit d’agilité à forces de frottement réduites sont quatre modules de conduite avec instructeur conçus pour démontrer l’ingénierie et les capacités des modèles Porsche.

Une vaste sélection des derniers modèles de voitures sport deux ou quatre portes de la marque est proposée, avec des tours de démonstration à partir de 140 $, et des expériences de 90 minutes en partenariat avec un instructeur Porsche sont offertes à partir de 850 $. De plus, les expériences de conduite Porsche pour les groupes sont également possibles et peuvent être personnalisées en fonction du nombre de participants.

Concept urbain avec éléments de design inspirés et provenant de sources canadiennes

Des touches canadiennes agrémentent le bâtiment et ses environs, et des lamelles en bois du Québec ornent les murs extérieurs. Une sculpture d’art locale commandée par Porsche est en outre érigée à l’entrée du site.

Conçu dans un souci de durabilité, le bâtiment principal est chauffé et refroidi par un système géothermique. De plus, les panneaux photovoltaïques de toit fourniront de l’énergie renouvelable pour environ 20 % de la consommation d’électricité globale du bâtiment.

Le Centre d’expérience Porsche de Toronto est le premier en son genre à présenter un concept urbain comprenant des options d’espace flexibles. Au rez-de-chaussée, les visiteurs pourront déguster un café artisanal et se régaler de créations culinaires au Café Carrera, ou visiter la boutique Porsche Lifestyle qui propose une sélection de vêtements, d’accessoires, de voitures miniatures et de produits style de vie. De plus, les clients y découvriront un laboratoire avec cinq simulateurs de pointe. Au volant d’une Porsche virtuelle, ils peuvent courir contre eux-mêmes ou contre un concurrent sur des circuits du monde entier. L’étage inférieur est la porte d’entrée vers les modules de conduite (ou circuit), tandis que l’étage supérieur comprend des salles de réunion pour les groupes.

Expérience gratuite pour les véhicules Porsche neufs admissibles livrés au Canada

Les clients qui prendront livraison d’un véhicule Porsche neuf admissible au Canada recevront une invitation à une séance de 90 minutes au Centre d’expérience Porsche de Toronto qui ouvrira bientôt. Parmi les activités de cette séance gratuite, chaque client admissible aura l’occasion de faire l’expérience, avec un instructeur certifié Porsche, d’un modèle équivalent à celui qu’il a acheté. Cet avantage est valide pour les véhicules livrés après le 1er janvier 2025 et peut être réclamé jusqu’à deux ans suivant l’invitation.

De plus, les acheteurs d’un modèle Porsche neuf vendu au Canada pourront prendre livraison de leur nouvelle voiture sport au Centre d’expérience Porsche de Toronto. Cet avantage supplémentaire et ses détails seront publiés plus tard cette année.

Le Centre d’expérience Porsche de Toronto sera un endroit unique qui saura ravir les clients, les partenaires d’affaires et les passionnés de Porsche et célébrer tous les aspects de la marque.

Veuillez visiter https://porscheexperience.ca/centre afin d’en savoir plus sur le centre d’expérience Porsche de Toronto. L’outil de réservation en ligne sera prochainement disponible afin de planifier vos sessions dès juin.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto ouvrira ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous : porsche.ca | https://www.instagram.com/porschecanada | https://www.linkedin.com/company/porsche-cars-canada-ltd | https://www.youtube.com/Porsche | https://www.facebook.com/Porsche | https://www.pinterest.ca/porsche

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://press.ca.porsche.com

Relations publiques Relations publiques Patrick Saint-Pierre Tina McMullan 647-531-2992 647-393-2264 Patrick..Saint-Pierre@porsche.ca Tina.McMullan@porsche.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au:

