Le lendemain des élections fédérales, les leaders de l’innovation du Canada convergent vers Ottawa pour le NACO Summit 2025

Le sommet phare de la National Angel Capital Organization réunit 500 innovateurs canadiens d’exception, un jour seulement après l’élection du nouveau premier ministre canadien

OTTAWA, Ontario, 16 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La National Angel Capital Organization (NACO) accueillera son événement phare, le NACO Summit 2025, les 29 et 30 avril au Centre national des Arts d’Ottawa, face à la Colline du Parlement. Cet événement à guichets fermés rassemble 500 investisseurs, entrepreneurs et leaders en innovation parmi les plus influents du Canada, à un moment décisif alors que le pays accueille un nouveau gouvernement fédéral.

Débutant au lendemain des élections fédérales, ce cadre symbolique souligne le rôle central du sommet dans la définition d’une vision audacieuse pour l’avenir économique du Canada. L’événement réunit des acteurs issus de toutes les facettes de l’économie de l’innovation canadienne, des entrepreneurs à succès international aux fondateurs d’entreprises à forte croissance dans des secteurs stratégiques.

« En ce moment de réflexion nationale, une nouvelle histoire économique s’écrit, façonnée par les bâtisseurs, innovateurs et investisseurs canadiens », affirme Claudio Rojas, PDG de la NACO. « Ces leaders visionnaires et créateurs d’emplois tracent ensemble la voie vers une économie canadienne résiliente, autonome et compétitive à l’échelle mondiale. »

Message du maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe :

« Ce sommet constitue un forum de premier plan pour les innovateurs, les entrepreneurs, les investisseurs et les leaders d’opinion, qui se réunissent pour partager leurs innovations, leur expertise et leurs idées et bénéficier de précieuses possibilités de réseautage afin de mettre en relation des investisseurs mondiaux avec des chefs de file de la technologie et des entreprises en démarrage pour leur permettre de développer et de faire prospérer leurs activités. Le Sommet de la NACO contribue également à positionner le Canada en tant que première économie de l’innovation. »

Célébrer les bâtisseurs, entrepreneurs et visionnaires du Canada

Au cœur du NACO Summit 2025, les Prix NACO reconnaîtront les contributions exceptionnelles dans trois catégories :

Ange investisseur de l’année au Canada : récompense un ange investisseur qui a eu un impact significatif et durable sur l’écosystème entrepreneurial canadien.

récompense un ange investisseur qui a eu un impact significatif et durable sur l’écosystème entrepreneurial canadien. Prix Bâtisseur de la nation NACO : honore les leaders dont les contributions extraordinaires ont fait progresser de façon remarquable le paysage culturel, économique et d’innovation du Canada.

honore les leaders dont les contributions extraordinaires ont fait progresser de façon remarquable le paysage culturel, économique et d’innovation du Canada. Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations : souligne un engagement sur plusieurs décennies envers la mobilisation du capital d’amorçage et le renforcement des infrastructures d’innovation au Canada.



Vitrine des entreprises canadiennes à forte croissance

Le NACO Summit dévoilera la très attendue Vitrine Moonshots 2025, présentant plus de 20 des jeunes entreprises canadiennes les plus prometteuses, issues de secteurs clés pour l’économie de demain, tels que les technologies de la santé, l’intelligence artificielle, les technologies propres, les logiciels d’entreprise et les technologies de pointe. Collectivement, ces entreprises ont levé plus de 122 millions $ en financement de démarrage, et plusieurs visent activement des rondes de financement de série A et B.

Tables rondes interactives avec les innovateurs et entrepreneurs canadiens

Alors que le Canada se trouve à un tournant économique, des tables rondes interactives traiteront des défis majeurs de l’innovation, notamment :

La résilience par le capital de risque : comment l’investissement précoce construit des entreprises adaptatives capables de prospérer malgré les fluctuations du marché.

Du capital d’amorçage au capital-risque : comment l’investissement providentiel constitue une base cruciale pour le succès à long terme du capital-risque et la croissance durable de l’innovation.

Écarts régionaux et opportunités en capital : présentation de nouvelles données et stratégies visant à réduire les disparités de financement entre les régions canadiennes.

Croissance des écosystèmes émergents : stratégies concrètes pour développer des communautés entrepreneuriales dynamiques en dehors des grands centres urbains.

Entretiens privilégiés avec des personnalités médiatiques et leaders d’opinion

Des personnalités médiatiques reconnues telles qu’Amanda Lang, Keshia Chanté, Takara Small, Douglas Soltys, Camila Gonzalez et Michael Curran animeront des discussions révélant des idées audacieuses et de nouvelles perspectives sur l’innovation, la résilience économique et le rôle mondial du Canada.

Parmi les conférenciers notables figurent :

Daniel Debow , ange investisseur, entrepreneur en série et membre fondateur de Build Canada, initiative visant à bâtir une nation plus prospère.

, ange investisseur, entrepreneur en série et membre fondateur de Build Canada, initiative visant à bâtir une nation plus prospère. Mike Serbinis , PDG et cofondateur de League, plateforme technologique leader en santé, entrepreneur en série ayant cumulé plus d’un milliard $ en sorties réussies.

, PDG et cofondateur de League, plateforme technologique leader en santé, entrepreneur en série ayant cumulé plus d’un milliard $ en sorties réussies. Mark Miller , ange investisseur et directeur des opérations chez Constellation Software, société cotée au TSX évaluée à 96 milliards $ CA.

, ange investisseur et directeur des opérations chez Constellation Software, société cotée au TSX évaluée à 96 milliards $ CA. Senia Rapisarda , directrice générale chez HarbourVest, société mondiale de marchés privés avec 140 milliards $ US d’actifs.

, directrice générale chez HarbourVest, société mondiale de marchés privés avec 140 milliards $ US d’actifs. Tabatha Bull , présidente-directrice générale du Conseil canadien pour l’entreprise autochtone.

, présidente-directrice générale du Conseil canadien pour l’entreprise autochtone. Allen Lau , partenaire opérationnel et cofondateur de Two Small Fish Ventures, et cofondateur de Wattpad, acquis en 2021 pour 660 millions $ US.

, partenaire opérationnel et cofondateur de Two Small Fish Ventures, et cofondateur de Wattpad, acquis en 2021 pour 660 millions $ US. Christiane Germain , coprésidente et cofondatrice de Germain Hôtels, entreprise pionnière d’hôtels-boutiques au Canada avec 40 ans de leadership en innovation.

, coprésidente et cofondatrice de Germain Hôtels, entreprise pionnière d’hôtels-boutiques au Canada avec 40 ans de leadership en innovation. Geneviève Bouthillier, vice-présidente exécutive chez BDC Capital, le plus actif investisseur en capital-risque du Canada, gérant plus de 6 milliards $ CA.

À propos de la National Angel Capital Organization (NACO)

Fondée en 2002, la NACO est l’association professionnelle représentant plus de 4 000 anges investisseurs au Canada, fédérant plus de 100 organisations membres – groupes d’anges investisseurs, fonds de capital-risque, incubateurs et accélérateurs. Collectivement, ses membres ont investi plus de 1,66 milliard $ CA dans plus de 2 000 entreprises canadiennes. Les anges investisseurs sont des particuliers ou fonds investissant aux premiers stades de croissance, incluant des commanditaires de fonds de capital-risque, des bureaux familiaux appuyant des entreprises aux stades pré-amorçage et amorçage, ainsi que des particuliers investissant directement ou via des groupes d’anges.

Parmi les entreprises à forte croissance soutenues par l’investissement providentiel qui ont atteint une envergure mondiale significative figurent Slack (Colombie-Britannique), Verafin (Terre-Neuve-et-Labrador), Wealthsimple (Ontario), Hopper (Québec), ainsi que Jobber et Neo Financial (Alberta). Des réussites récentes incluent également CoLab (Terre-Neuve-et-Labrador) et 7shifts (Saskatchewan). Ces exemples montrent comment l’investissement providentiel alimente le pipeline canadien d’entreprises innovantes, favorisant les futurs succès internationaux.

Joe Canavan, ange investisseur, en conversation avec Kevin Carmichael (The Logic) au NACO Summit 2024 à Ottawa. Joe Canavan, ange investisseur, en conversation avec Kevin Carmichael (The Logic) au NACO Summit 2024 à Ottawa.

