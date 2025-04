DIAGNOS annonce des avancées majeures dans sa certification de Cybersécurité par le Centre opérationnel de cyberdéfense (COCD) pour son application CARA System

BROSSARD, Québec, 16 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier de la détection précoce de certains problèmes de santé ophtalmique à l'aide d'une technologie avancée basée sur l'intelligence artificielle (IA), annonce des avancées majeures dans sa certification de Cybersécurité par le Centre opérationnel de cyberdéfense (COCD) pour son application CARA System.

Dans le cadre de son processus de certification ISO 27001 en cours, DIAGNOS est heureux d'annoncer que son application CARA System a récemment subi une série de tests d'intrusion approfondis, conformément aux exigences en matière de cybersécurité du ministère de la Santé du Québec. Les vulnérabilités identifiées lors de ces tests ont été rapidement corrigées suite à des tests de régression effectués début mars 2025. Ces mesures ont permis à DIAGNOS de recevoir une évaluation positive de la posture de sécurité de CARA par le Centre opérationnel de cyberdéfense (COCD), soulignant ainsi la conformité aux normes strictes de cybersécurité.

Une notification officielle a été envoyée aux établissements de santé du Québec, notamment aux CISSS et CIUSSS, ainsi qu’au CHUM, afin de les autoriser à intégrer CARA dans leurs projets.

« La protection des données personnelles est au cœur de notre engagement envers nos clients. La réussite de notre test d’intrusion validé par le Centre opérationnel de cybersécurité gouvernemental (COCD) du Québec est une preuve indiscutable du niveau de sécurité élevé de notre application CARA. Ce test marque une étape clé dans notre démarche d’obtention de la certification ISO 27001. L’audit de vérification prévu sera décisif pour confirmer nos efforts constants et notre engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de cybersécurité. Nos utilisateurs peuvent avoir une confiance totale dans nos standards rigoureux pour protéger leurs informations. André Larente, PDG DIAGNOS »

Par ailleurs, DIAGNOS est également fier d’annoncer que son processus de certification ISO 27001 progresse comme prévu. Les dates d’audit avec l’organisme de certification Intertek ont été fixées, et une mise à jour sera publiée au cours de l’été.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec ; M. André Larente, président DIAGNOS inc. Tél : 450-678-8882, poste 224 Courriel : alarente@diagnos.com

