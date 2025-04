Communiqué de presse

VALLOUREC REÇOIT LA NOTATION « INVESTMENT GRADE »

ET PUBLIE LES REVISIONS A LA HAUSSE DES TROIS PRINCIPALES AGENCES DE NOTATION

Meudon (France), le 16 avril 2025 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce plusieurs révisions positives de ses perspectives de crédit de la part de S&P Global, Moody's Ratings et Fitch Ratings :

Fitch Ratings a relevé la note de Vallourec de BB+ à BBB-, une note Investment Grade, avec une perspective stable. Il s'agit de la première notation Investment Grade de Vallourec depuis 2015.

Moody's Ratings a amélioré la note de Vallourec de Ba2 à Ba1 et a maintenu sa perspective positive.

S&P Global a confirmé la notation long terme BB+ de Vallourec et a relevé sa perspective de neutre à positive.





Fitch Ratings a souligné que « le profil d'activité de Vallourec s'est amélioré au cours des dernières années porté par une empreinte industrielle optimisée, des réductions de coûts et le choix de privilégier la valeur aux volumes, soutenu par sa position solide sur le marché des tubes sans soudure ». S&P Global a indiqué que « le changement de perspective est principalement porté par une activité plus robuste et plus résiliente aux cycles grâce à l'amélioration des marges et à une structure de coûts de plus en plus flexible ». Moody's Ratings a commenté que « le relèvement de la notation de crédit reflète la transformation réussie du portefeuille de produits de Vallourec vers des produits à plus forte valeur ajoutée et la réduction de ses coûts fixes industriels, associées à sa politique financière mesurée ».

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général, a déclaré :

«Le plan New Vallourec, initié en mai 2022, a permis d’améliorer considérablement notre base de coûts et notre génération de trésorerie, et en conséquence de bénéficier d’une trésorerie nette excédentaire. Les révisions positives des trois agences de notation confirment que Vallourec a été fondamentalement transformé. Notre objectif d'obtenir un bilan à l'épreuve des crises a été clairement atteint avec un an d’avance. Notre empreinte industrielle compétitive, notre stratégie privilégiant la valeur aux volumes et notre position financière solide ont pour objectif de nous permettre de résister à toutes les conditions de marché ».

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.